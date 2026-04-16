10 สมาคมเหล็กยื่นหนังสือ วอนคุมเข้มโรงงานเตาหลอม Induction Furnace ก่อนกลับมาผลิต

กลุ่ม 10 สมาคมเหล็ก แสดงความกังวลต่อความเคลื่อนไหวของโรงงานเหล็กที่ใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace (IF) ที่เคยถูกระงับการผลิต โดยเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมและ สมอ. ยกระดับเกณฑ์พิจารณาอนุญาตการผลิตให้เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดให้มีระบบปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace) เป็นมาตรฐานพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพเหล็กและป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและความปลอดภัยของประชาชน
ความกังวลต่อการกลับมาดำเนินการผลิตของ โรงงานเหล็ก ที่ใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบ Induction Furnace (IF) ซึ่งเคยถูกสั่งระงับการผลิตไปเมื่อปีที่ผ่านมา ได้นำไปสู่การยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการจาก 10 สมาคมผู้ประกอบการเหล็ก ถึง กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการควบคุมและพิจารณาอนุญาตให้กลับมาดำเนินการผลิตอย่างเข้มงวด สมาคมฯ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาอย่างใกล้ชิด และพบว่ามีความเคลื่อนไหวที่จะกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้ง จึงเป็นที่มาของการยื่นหนังสือในครั้งนี้
โดยมีประเด็นสำคัญที่สมาคมฯ ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนและเข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และที่สำคัญยิ่งกว่าคือ ความปลอดภัยของประชาชนที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ได้มาตรฐานและความแข็งแรงสูงสุด ประเด็นคุณภาพน้ำเหล็กและมาตรฐาน มอก. ถือเป็นหัวใจหลักของข้อกังวลนี้ การผลิตเหล็กเส้นที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดนั้น จำเป็นต้องมีการควบคุมส่วนผสมทางเคมีอย่างแม่นยำ รวมถึงการกำจัดสารมลทิน (Inclusions) ออกจากน้ำเหล็ก โรงงานส่วนใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบ Induction Furnace (IF) นั้น มักประสบปัญหาในการควบคุมคุณภาพน้ำเหล็ก เนื่องจากส่วนใหญ่ “ไม่มีระบบปรุงน้ำเหล็ก หรือ Ladle Furnace (LF)” ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงส่วนประกอบทางเคมีให้มีความเสถียรและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หากอ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กเส้นกลม (มอก. 20-2559) และเหล็กข้ออ้อย (มอก. 24-2559) จะพบว่า มีการกำหนดค่าที่เข้มงวดสำหรับส่วนประกอบทางเคมีต่างๆ รวมถึงปริมาณของสารมลทิน เช่น ฟอสฟอรัส (P) และกำมะถัน (S) หากไม่มีระบบ LF การจะควบคุมค่าเหล่านี้ให้อยู่ในระดับต่ำและสม่ำเสมอถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก อันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของเหล็กที่ผลิตออกมา ทำให้เหล็กมีความเปราะ หรือมีคุณสมบัติทางกลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ น้ำเหล็กที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุงด้วย LF จะมีสิ่งปนเปื้อน (Non-metallic inclusions) สูง ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้เหล็กขาดง่ายเมื่อต้องรับแรงดึง หรือการดัดโค้งในงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้การกลับมาผลิตของโรงงานกลุ่มนี้มีความแน่นอนด้านคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ สมาคมฯ ได้เสนอเงื่อนไขสำคัญว่า โรงงานที่จะได้รับการอนุญาตให้กลับมาดำเนินการผลิตใหม่ “ต้องติดตั้งระบบปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace)” เป็นมาตรฐานพื้นฐานในการผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวโดยละเลยกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน มอก. นั้น ยังไม่เพียงพอต่อการรับรองคุณภาพที่ยั่งยืน ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเป็นอันดับแรก หากโรงงานใดอ้างว่าใช้เทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนระบบ LF ได้ จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติอย่างละเอียดจาก “คณะกรรมการวิชาการของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)” เท่านั้น เพื่อยืนยันว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถควบคุมสารมลทินได้อย่างแท้จริงและสม่ำเสมอ มิใช่เพียงการสุ่มตรวจสอบจากสินค้าเพียงอย่างเดียวแล้วผ่าน โดยไม่ได้พิจารณาถึงความสม่ำเสมอของกระบวนการผลิตที่จะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกมาในระยะยาว การดำเนินการเช่นนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศให้มีความแข็งแกร่งและปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยจะช่วยป้องกันปัญหาการใช้เหล็กที่ไม่ได้คุณภาพในโครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาค
