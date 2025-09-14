鹽則ปิน alınผ變บ场 ผพนับสูนขร コンประเทศตดดศพ

พล.ต.ท.ไตรรงค์ สว.สอท. เผยถึงกรณีที่ประชาชนถูกอายัดบัญชีหลังจากมีเงินโอนเข้าจากบัญชีม้า ผู้สงสัยเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพ ระบุว่า นโยบายของทางตำรวจและสถาบันการเงินคือ การระงับบัญชีชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของประชาชนตกไปถึงมือของคนร้าย ทั้งนี้ สถาบันการเงินเริ่มใช้ระบบอัตโนมัติ มาตรการนี้จึงสखม系统การทำงาน และอาจทำให้ประชาชนสุจริตได้รับผลกระทบด้านการทำธุรกรรม
พล.ต.ท.ไตรรงค์ สว.สอท.
เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถาบันการเงินดำเนินการระงับบัญชีของบุคคลที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของมิจฉาชีพ ซึ่งกรณีล่าสุด คดีโอนเงินผิดบัญชีเด็กและเยาวชนนั้น ช่วงนี้ ประชาชนสับสน และบางคนตกเป็นเหยื่อ มิจฉาชีพ เนื่องจากไม่ได้รู้ตัวว่าบัญชีของตนถูกนำมาใช้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ จนกระทั่งทางสถาบันการเงินจึงระงับบัญชีตรวจสอบ ซึ่งนับตั้งแต่มีมาตรการระงับบัญชีชั่วคราว เพื่อตรวจสอบ คนร้ายได้ปรับเปลี่ยนวิธีการในการทำธุรกรรมด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเด็กและเยาวชน เพื่อนำเงินออกจากระบบ ต่อมาทางตำรวจสามารถปลดการอายัดบัญชีของเด็กคนดังกล่าวไปแล้ว พล.ต.ท.ไตรรงค์ย้ำว่า สถาบันการเงินดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เงินของประชาชนตกไปถึงมือคนร้าย โดยระงับบัญชีที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยเงินโอนเข้าจากบัญชีม้า ในอดีตระบบอัตโนมัติยังไม่ใช้ไม่ได้ ถ้ามีการระงับบัญชีม้า จะต้องมีการตรวจสอบโดยบุคลากร ซึ่งทำให้มีงานค้างนานมาก ซึ่งปัจจุบันธนาคารเริ่มใช้ระบบอัตโนมัติใน การไล่เส้นเงินติดตามคนร้าย จึงทำให้คนที่เคยรับเงินผ่านการฟอกเงินของคนร้าย จะถูกระงับบัญชี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยังได้กล่าวถึงกรณีของประชาชนที่ถูกระงับบัญชี ว่า ธนาคารจะระงับการทำธุรกรรมชั่วคราว หากบัญชีไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของมิจฉาชีพ , บางคนถูกระงับบัญชีหลังจากรับเงินมานาน เพราะผู้เสียหายเพิ่งรู้ตัวว่าโดนหลอก แล้วเพิ่งมาแจ้งความ ถ้าประชาชนสุจริต เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกระงับ ตนได้ระดมเจ้าหน้าที่ประสานข้อมูลกับธนาคารเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้เร็วขึ้น พร้อมเปิดช่องผ่านทางโทรศัพท์ ในการรับแจ้งข้อมูล เพื่อตรวจสอบในระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการอายัดบัญชี ยืนยันว่าประชาชนสุจริตชน สามารถใช้บัญชีในการทำธุรกรรมซื้อขายได้ตามปกติ
Cybercrime Account Freeze Financial Institution Scams AML