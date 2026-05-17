ไฮไลต์ความหลากหลายทางคอนเทนต์จากไทยพีบีเอส จากดราม่าประวัติศาสตร์สู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ

สำรวจโลกแห่งการเรียนรู้และความบันเทิงผ่านรายการคุณภาพของไทยพีบีเอส ที่รวบรวมทั้งละครรักย้อนยุค สารคดีค้นหาต้นกำเนิดคนไทย ความลึกลับของฟิสิกส์ควอนตัม และคำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไต
เริ่มต้นด้วยความตระการตาของโลกแห่ง ละครย้อนยุค ที่นำเสนอผ่านหน้าจอ ไทยพีบีเอส ในละครเรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งเป็นผลงานที่ผสมผสานความรักและความผูกพันทางประวัติศาสตร์ได้อย่างลงตัว โดยมีตัวละครหลักอย่างนุชนาฏ หญิงสาวที่ได้รับโอกาสในการทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารของโรงแรมชื่อดัง ซึ่งที่นี่เธอต้องเผชิญหน้ากับการทำงานร่วมกับเชฟปกรณ์ หัวหน้าเชฟผู้มีความเนี้ยบและเจ้าระเบียบอย่างที่สุด แม้ทั้งคู่จะเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ความสัมพันธ์ในช่วงแรกกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดและการไม่ยอมลดราวาศอกให้กัน โดยในบทบาทของปกรณ์นั้นได้รับ การแสดงจาก ก๊อต จิรายุ ซึ่งถือเป็นการร่วมงานกับทาง ไทยพีบีเอส เป็นครั้งแรกที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนละครเป็นอย่างมาก นอกจากเส้นเรื่องความรักที่ค่อยๆ พัฒนาแล้ว ละครยังสอดแทรกประเด็นการทวงคืนความยุติธรรมผ่านตัวละครหลิว ผู้ซึ่งต้องสูญเสียพ่อและเห็นชีวิตของตนเองพังทลายลง จึงพยายามออกตามหาชานนท์ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อนำหลักฐานมาเอาผิดราเชนในความผิดที่เคยก่อไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างความถูกต้องและอำนาจมืดในสังคมยุคก่อน พร้อมด้วยบทเพลงประกอบละครอย่างเพลง เสน่หา ที่ช่วยขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในด้านของสาระความรู้และวิทยาศาสตร์ รายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ได้นำพาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ โดยมุ่งเน้นไปที่บทบาทของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานของ ฟิสิกส์ควอนตัม แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการที่ไอน์สไตน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบิดาผู้ให้กำเนิดควอนตัม กลับลุกขึ้นมาท้าทายและตั้งคำถามต่อผลงานของตนเองและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ เพื่อค้นหาความจริงแท้ของธรรมชาติ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าหัวใจของวิทยาศาสตร์คือการไม่หยุดตั้งคำถาม ขณะเดียวกัน สารคดีเรื่อง เธอ เขา เรา ใคร ก็ได้พาเราออกเดินทางไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อค้นหาคำตอบที่ยิ่งใหญ่ว่า แท้จริงแล้วคนไทยคือใครและมีต้นกำเนิดมาจากไหน โดยการใช้หลักฐานที่หลากหลายตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม และภาษา ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจระดับพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อนำไปสู่ข้อมูลใหม่ที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวตนและรากเหง้าของความเป็นคนบนแผ่นดินไทยได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับด้านสุขภาพและจิตวิทยา ทางสถานียังนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตจริงและความเปราะบางของมนุษย์ ผ่านเรื่องราวของอ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี แต่กลับต้องเผชิญกับภาวะความสัมพันธ์ที่เริ่มเงียบเหงาจนนำไปสู่ความเครียดสะสมและการนอนไม่หลับ ซึ่งเป็นสภาวะที่บีบคั้นให้ทั้งคู่ต้องกลับมาตั้งคำถามถึงความรักที่มีให้กันว่ายังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ควบคู่ไปกับการนำเสนอเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการทำความเข้าใจตนเองและรับมือกับความทุกข์ในใจ นอกจากนี้ รายการคนสู้โรคยังได้ให้ข้อมูลสำคัญที่อาจช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคไตได้ โดยการเตือนเรื่องการรับประทานผลไม้ที่เป็นที่นิยมในไทย เช่น มะเฟือง ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ซึ่งแม้จะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อคนทั่วไป แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไต ผลไม้เหล่านี้อาจกลายเป็นยาพิษที่ส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตเนื่องจากมีแร่ธาตุบางชนิดที่ร่างกายไม่สามารถขับออกได้ทัน ปิดท้ายด้วยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ผ่านบทเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่สร้างสรรค์โดยครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินผู้ใช้ปลายปากกาสื่อสารความรู้สึกของคนรากหญ้าจนเข้าถึงใจคนไทยทั่วประเทศ ผ่านผลงานเพลงที่ถูกนำมา cover โดยศิลปินมากมาย เช่น ต่าย อรทัย และมนต์แคน แก่นคูณ ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิง แต่ยังเป็นการรักษาเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น เทคนิคการลดความร้อนภายในบ้านจากอาจารย์สิงห์ อินทรชูโต ที่แนะนำวิธีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เย็นสบายและอยู่ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ไทยพีบีเอส ในการนำเสนอคอนเทนต์ที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต ตั้งแต่เรื่องราวของจิตวิญญาณ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ไปจนถึงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยื.
