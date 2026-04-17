ไฮโซน้ำหวาน โต้กลับคอมเมนต์แซะ 'รวยอยู่คนเดียว' ยันสามี 'นาวิน ต้าร์' มีธุรกิจของตระกูล

ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยาของนักแสดงหนุ่ม นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ในทำนองว่า 'ผู้หญิงรวย' โดยสื่อเป็นนัยว่าฝ่ายชายอาจจะเกาะภรรยา ท้าทายให้ตรวจสอบประวัติครอบครัวของนาวิน ต้าร์ ซึ่งเป็นตระกูล 'ศรีเฟื่องฟุ้ง' ไฮโซอันดับต้นๆ ของประเทศ พร้อมโพสต์สตอรี่เตือนสติว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดที่ฐานะ แต่ที่การใช้ชีวิตและความสุขของตนเอง
กลายเป็นประเด็นให้ ชาวเน็ต ได้ตามขุดคุ้ยกันอีกครั้ง เมื่อ ไฮโซ สาวคนเก่งอย่าง คุณน้ำหวาน พัสวี ภรรยาของนักแสดงหนุ่ม นาวิน ต้าร์ ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดีย ขณะพาครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ต่างจังหวัด บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความผ่อนคลาย ยิ่งไปกว่านั้น สถานที่พักดังกล่าวยังเป็นโรงแรมหรูระดับพรีเมียมที่ตั้งอยู่ริมทะเล มองเห็นวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาหลักล้าน ซึ่งสร้างความอิจฉาให้กับแฟนคลับที่ได้ติดตามเป็นจำนวนมาก ในระหว่างการไลฟ์สด คุณน้ำหวานยังได้เปิดเผยอย่างเป็นกันเองว่า
โรงแรมหรูแห่งนี้นั้นแท้จริงแล้วเป็นธุรกิจของทางครอบครัวฝ่ายสามี หรือตระกูลของ นาวิน ต้าร์ นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนจะอบอุ่นและน่าอิจฉา กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงประชดประชัน โดยระบุว่า "ผู้หญิงรวย" ซึ่งหลายคนตีความได้ว่าเป็นการเหน็บแนมไปถึง นาวิน ต้าร์ ว่าอาจจะเกาะภรรยาหาเลี้ยง หรือใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยทรัพย์สินของภรรยา งานนี้ คุณน้ำหวานไม่รอช้า ออกมาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวอย่างนุ่มนวลแต่เชือดเฉือน จนทำเอาชาวเน็ตคนดังกล่าวต้องกุมขมับไปตามๆ กัน เธอได้กล่าวว่า "เอิ่ม… สามีดิฉัน คุณดูประวัติก่อนวิจารณ์ดีไหมคะ เดี๋ยวคนอื่นเค้าจะหัวเราะเอา ว่าเค้ามีกิจการอะไรบ้างที่บ้าน" คำพูดนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่า นาวิน ต้าร์ ไม่ได้มีสถานะเป็นเพียงนักแสดง แต่ยังมีพื้นฐานครอบครัวที่มั่นคง และมีธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ อันที่จริงแล้ว ตระกูล "เยาวพลกุล" ของหนุ่ม นาวิน ต้าร์ นั้นมีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ นาวิน ต้าร์ เป็นสายตรงของตระกูล "ศรีเฟื่องฟุ้ง" ซึ่งถือเป็นตระกูลไฮโซอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงสังคมมายาวนาน แม้ว่าก่อนหน้านี้ ภาพลักษณ์ของการทำธุรกิจอาหารเสริมและการลงทุนต่างๆ ของคุณน้ำหวานจะโดดเด่นมาก จนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มองว่าเธอเป็นเสาหลักในการหารายได้ให้กับครอบครัว แต่ในความเป็นจริง นาวิน ต้าร์ และครอบครัวของเขาก็มีธุรกิจระดับ "บิ๊กเนม" ที่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ ซึ่งหากเอ่ยชื่อออกมาเชื่อว่าหลายคนต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอน ความจริงข้อนี้จึงเป็นการหักล้างความคิดเห็นที่ว่าฝ่ายชายเกาะภรรยาได้อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ คุณน้ำหวานยังได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่บนโซเชียลมีเดียเพิ่มเติม เพื่อเป็นการฝากข้อคิดเตือนใจให้กับหลายๆ คนที่ชอบตัดสินผู้อื่นจากภายนอก โดยเธอระบุว่า "เรื่องบางเรื่องเรามีความสุขก็พอแล้ว ไม่จำเป็นต้องตะโกนให้ดัง ไม่จำเป็นต้องทำตามใคร จะรวยจน มีชาติตระกูลหรือไม่ มันไม่ได้วัดคุณค่าความเป็นคนได้ ในปัจจุบันเค้าวัดคุณค่าจากหน้าที่การงาน ความสุขในชีวิต คำว่าประสบความสำเร็จมันอยู่ที่เราออกแบบ การที่คุณนั่งตะโกน คำที่ด้อยค่าคนอื่นคุณอาจลืมมองตัวเอง คนที่เค้ามีคุณค่า เค้าเลยจุดที่มองฐานะไปแล้วคะ เดินทางตามชีวิตตัวเองให้มีความสุข ไม่ต้องเลียนแบบใคร ไม่ต้องแข่งกับใคร" ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่มองการณ์ไกลของคุณน้ำหวาน ที่ให้ความสำคัญกับความสุขและการใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง มากกว่าการเปรียบเทียบหรือตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่มองเห็นเพียงภายนอก เรียกได้ว่าเป็นการตอบกลับที่ทั้งสวยงาม มีเหตุผล และแฝงไปด้วยข้อคิดอย่างแท้จริง ทำให้ชาวเน็ตที่ชอบแสดงความคิดเห็นโดยไม่ยั้งคิด ต้องกลับมาทบทวนการกระทำของตนเอง และรีบไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ ออกไ
