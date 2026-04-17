Head Topics

ไฮโซน้ำหวาน สวนกลับนิ่มๆ ชาวเน็ตเหน็บ 'นาวิน ต้าร์' เกาะเมีย ชาวเน็ตแห่เช็กประวัติ ตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง

บันเทิง News

📆4/17/2026 4:03 AM
📰INNNEWS
141 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 95% · Publisher: 63%

ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยาของนักแสดงหนุ่ม นาวิน ต้าร์ โต้กลับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เหน็บแรงว่า 'ผู้หญิงรวย' โดยสื่อเป็นนัยถึงสามีว่าเกาะภรรยาหรือไม่ เจ้าตัวตอบกลับอย่างนิ่มนวลแต่เชือดเฉือน พร้อมเผยถึงธุรกิจครอบครัวฝ่ายชายที่เป็นถึงตระกูล 'ศรีเฟื่องฟุ้ง' จนกลายเป็นกระแสให้ชาวเน็ตต้องรีบไปตรวจสอบประวัติ.

เป็นอีกประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียล เมื่อไฮโซสาวคนเก่งอย่าง คุณน้ำหวาน- พัสวี พัสวี ณัช ปรีชาวุฒิภักดี ภรรยาของนักแสดงหนุ่ม นาวิน ต้าร์ ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเธอ ขณะกำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับสามีและลูกๆ ทั้งสามคน ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่สวยงาม บรรยากาศสุดแสนจะชิลล์ พร้อมโชว์วิวหลักล้านของโรงแรมหรูที่เข้าพัก ซึ่งต่อมาคุณน้ำหวานได้เปิดเผยว่า โรงแรมหรูแห่งนี้แท้จริงแล้วคือ ธุรกิจ ของ ครอบครัว ฝ่ายสามี

ทำให้ผู้ติดตามต่างพากันชื่นชมในความโชคดีและชีวิตที่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูอบอุ่นและน่าประทับใจ กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ดูเหมือนจะแขวะเบาๆ ด้วยข้อความที่ว่า “ผู้หญิงรวย” ซึ่งในบริบทที่เกิดขึ้นนั้น หลายคนตีความได้ว่าเป็นการเหน็บแนมไปถึง นาวิน ต้าร์ ว่าอาจจะกำลัง “เกาะภรรยา” หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและอาจสร้างความไม่สบายใจให้กับเจ้าของเรื่องได้ ในกรณีนี้ คุณน้ำหวานได้แสดงไหวพริบและวุฒิภาวะในการตอบโต้ โดยเธอไม่ได้ใช้อารมณ์ แต่เลือกที่จะตอบกลับอย่างนิ่มนวล แต่แฝงไว้ด้วยความคมคาย โดยระบุว่า “เอิ่ม… สามีดิฉัน คุณดูประวัติก่อนวิจารณ์ดีไหมคะ เดี๋ยวคนอื่นเค้าจะหัวเราะเอา ว่าเค้ามีกิจการอะไรบ้างที่บ้าน” ซึ่งเป็นการบอกเป็นนัยว่าก่อนจะตัดสินใคร ควรมองให้รอบด้านและศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน ภายหลังจากการตอบโต้ดังกล่าว ก็ยิ่งทำให้เกิดความสนใจในตัวตนและภูมิหลังของ นาวิน ต้าร์ และครอบครัวของเขามากยิ่งขึ้น ความจริงที่หลายคนอาจไม่ทราบมาก่อนคือ ตระกูล “เยาวพลกุล” ของนาวิน ต้าร์ นั้นมีประวัติที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว โดยเขาเป็นสายเลือดตรงของตระกูล “ศรีเฟื่องฟุ้ง” ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลไฮโซชั้นนำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและบทบาทในวงการธุรกิจมาอย่างยาวนาน ก่อนหน้านี้ ภาพลักษณ์ของไฮโซน้ำหวานที่โดดเด่นในเรื่องการทำธุรกิจอาหารเสริมและการลงทุนต่างๆ ทำให้คนส่วนใหญ่มักจะติดภาพว่าเธอเป็นเสาหลักทางการเงินของครอบครัว แต่ในความเป็นจริงแล้ว นาวิน ต้าร์ และครอบครัวของเขาก็มีธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักกันดี หากเอ่ยชื่อออกมา เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ย่อมต้องรู้จักเป็นอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น คุณน้ำหวานยังได้โพสต์สตอรี่เพิ่มเติมเพื่อสื่อสารความคิดของเธอให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเธอได้กล่าวถึงเรื่องของการใช้ชีวิตและความสุขที่แท้จริงว่า “เรื่องบางเรื่องเรามีความสุขก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องตะโกนให้ดัง ไม่จำเป็นต้องทำตามใคร จะรวยจน มีชาติตระกูลหรือไม่ มันไม่ได้วัดคุณค่าความเป็นคนได้ ในปัจจุบันเค้าวัดคุณค่าจากหน้าที่การงานความสุขในชีวิต คำว่าประสบความสำเร็จมันอยู่ที่เราออกแบบ การที่คุณนั่งตะโกน คำที่ด้อยค่าคนอื่นคุณอาจลืมมองตัวเอง คนที่เค้ามีคุณค่า เค้าเลยจุดที่มองฐานะไปแล้วคะ เดินทางตามชีวิตตัวเองให้มีความสุข ไม่ต้องเลียนแบบใคร ไม่ต้องแข่งกับใคร” ซึ่งข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่มองข้ามเรื่องของวัตถุและฐานะทางสังคม แต่ให้ความสำคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความสุขที่แท้จริง และความสำเร็จที่วัดได้จากมุมมองของตนเอง เรียกได้ว่าในการตอบโต้ครั้งนี้ ไฮโซน้ำหวานได้แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงที่ทันคน มีวุฒิภาวะ และมีความมั่นใจในตัวเองอย่างสูง เธอไม่ได้เพียงแค่ปัดประเด็นของชาวเน็ตทิ้งไป แต่ยังได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน พร้อมทั้งยังได้สื่อสารข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการมองคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ทำให้ขาเม้าท์ทั้งหลายที่เคยมีมุมมองที่อาจจะคลาดเคลื่อน ต้องรีบกลับไปตรวจสอบข้อมูลและประวัติความเป็นมาของตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง เพื่อให้เข้าใจถึงภูมิหลังและความสามารถของ นาวิน ต้าร์ และครอบครัวของเขาอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นการตอกกลับแบบนิ่มๆ แต่เต็มไปด้วยข้อมูลที่แน่นหนา และทำให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้า

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INNNEWS /  🏆 18. in TH

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-17 07:02:38