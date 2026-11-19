ไฮโซกี้มอบนาฬิกาหรู RM 07-01 มูลค่าสูงถึง 1.6 หมื่นล้านให้มินนี่
ไฮโซกี้ สราวุธ มอบนาฬิกา Richard Mille รุ่น RM 07-01 เป็นของขวัญหลังคลอดลูก มูลค่าตลาด 7.88 ถึง 16.03 ล้านบาท ขอบคุณมินนี่ ภัณฑิรา อุ้มท้อง 9 เดือน
นักธุรกิจผู้โด่งดังอย่าง ไฮโซกี้ สราวุธ ได้ประกาศมอบของขวัญชิ้นเอกให้กับ มินนี่ ภัณฑิรา ภรรยาสุดรัก หลังเจ้าตัวให้กำเนิด ด.ญ.นฬิน ทายาทคนแรกอย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 9 พ.ย.69 ที่ผ่านมา โดย ไฮโซกี้ สราวุธ ได้โพสต์คลิปวิดีโอแสดงความซาบซึ้งใจและยืนยันความทุ่มเทที่มีต่อภรรยาและลูกน้อยอย่างชัดเจน
รายละเอียดของขวัญนาฬิกาหรูระดับโลก
ของขวัญที่ ไฮโซกี้ สราวุธ เลือกมอบให้ มินนี่ ภัณฑิรา ในโอกาสพิเศษนี้คือนาฬิกาข้อมือแบรนด์ระดับซุปเปอร์ลักชัวร์จาก Richard Mille ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเป็นที่ต้องการของตลาดนาฬิกาหรูทั่วโลก ณ ตอนนี้Also readBYD Seal 07 โชว์หักหลบอัตโนมัติที่ 130 กม./ชม. เพื่อหลีกเลี่ยงการชน (มีคลิป)
โดยโมเดลที่ ไฮโซกี้ สราวุธ เลือกมาเป็นของขวัญ Push Present ให้กับ มินนี่ ภัณฑิรา คือรุ่น Richard Mille RM 07-01 White Ceramic หรือ ATZ White Ceramic ซึ่งมีดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยวัสดุเซรามิกสีขาวบริสุทธิ์ พร้อมกลไกและรายละเอียดที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างแท้จริง
ไฮโซกี้ สราวุธ ได้อธิบายเพิ่มเติมผ่านโซเชียลมีเดียว่า การเลือกนาฬิกาเรือนนี้ไม่ใช่เพียงการให้ของขวัญ แต่เป็นการตั้งใจซื้อเพื่อให้ทั้ง ไฮโซกี้ สราวุธ และ มินนี่ ภัณฑิรา สามารถสวมใส่คู่กันในอนาคต เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสามแม่ลูกผ่านสิ่งของที่มีคุณค่าสูงส่งและคงทนยาวนาน
มูลค่าทางตลาดและสถานะเจ้าของนาฬิกา
สำหรับมูลค่าของนาฬิกา Richard Mille รุ่น RM 07-01 White Ceramic นั้นมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความผันผวนของราคาตามตลาดมือสองและตลาดแรก ไฮโซกี้ สราวุธ ระบุว่าราคาระหว่าง 7,888,000 ถึง 16,035,210 บาท ขึ้นอยู่กับสถานะและความสมบูรณ์ของนาฬิกานั้นๆ ในปัจจุบัน
ตัวเลขมูลค่าที่สูงลิ่วนี้เป็นที่ยอมรับกันในวงการนาฬิกาหรูหราว่า นาฬิกาเรือนนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมและผู้รักศิลปะการช่างเครื่องกล ไฮโซกี้ สราวุธ จึงได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสรรหาของชิ้นนี้ให้กับ มินนี่ ภัณฑิรา ภรรยาและแม่ของลูกสาวอย่างตั้งใจ
เมื่อพิจารณาจากช่วงราคาระหว่าง 7.88 ล้านบาท ไปจนถึงกว่า 16 ล้านบาท ย่อมแสดงให้เห็นถึงระดับความพิเศษที่ ไฮโซกี้ สราวุธ มอบให้กับ มินนี่ ภัณฑิรา ไม่ธรรมดาเลย การที่นาฬิกาเรือนนี้สามารถเข้าถึงราคาสูงสุดถึง 16,035,210 บาท นั้นสะท้อนถึงคุณค่าที่มากกว่าตัวเลขทางการเงินโดยสิ้นเชิง
ความรู้สึกของไฮโซกี้หลังภรรยาคลอดลูก
ไฮโซกี้ สราวุธ ได้เปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวผ่านแคปชั่นที่ยาวและละเอียดอ่อน โดยระบุว่าตนเองรู้ดีว่า มินนี่ ภัณฑิรา ชอบความตื่นเต้นในการแกะของขวัญ แต่ในครั้งนี้ มินนี่ ภัณฑิรา อาจต้องรอกันหลายวันเพราะช่วงหลังคลอด มินนี่ ภัณฑิรา มีสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนง่าย
ไฮโซกี้ สราวุธ ยังระบุด้วยว่า ช่วงเวลาหลังคลอดลูกนี้ มินนี่ ภัณฑิรา ต้องเผชิญกับสภาวะฮอร์โมนที่ขึ้นๆ ลงๆ ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ไฮโซกี้ สราวุธ จึงได้ให้สัญญาอย่างหนักแน่นว่าจะดูแล มินนี่ ภัณฑิรา ให้ดีที่สุด เป็นที่พึ่งพาทางอารมณ์และกายภาพในยามที่ยากลำบาก
ไฮโซกี้ สราวุธ ได้สัญญาว่า หาก มินนี่ ภัณฑิรา ต้องการสิ่งใด สามารถบอกได้ทันที โดย ไฮโซกี้ สราวุธ จะพยายามทำสิ่งนั้นให้เพื่อให้ มินนี่ ภัณฑิรา ยิ้มได้ แม้บางครั้งอาจมีช่วงที่ มินนี่ ภัณฑิรา งอนบ้าง แต่ไฮโซกี้ สราวุธ ยืนยันว่าจะแก้ไขและทำให้เต็มที่เสมอ
ชีวิตครอบครัวใหม่กับเชฟส่วนตัวและนักเลี้ยง
ไฮโซกี้ สราวุธ ยังได้เปิดเผยแผนการดูแลชีวิตประจำวันว่า หลังจากนี้ ไฮโซกี้ สราวุธ จะลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลง และหันมาดูแลเรื่องอาหารการกินโดย เฮียจะเข้าครัวทำอาหารเองให้ มินนี่ ภัณฑิรา และ ด.ญ.นฬิน ได้รับประทานที่บ้าน เป็นรูปแบบครอบครัวที่อบอุ่นและประหยัดแต่มีความหมาย
ไฮโซกี้ สราวุธ ยังได้ประกาศความรักต่อ มินนี่ ภัณฑิรา และด.ญ.นฬิน อย่างตรงไปตรงมา ว่าทั้งคู่เป็นทุกอย่างในจักรวาลของ ไฮโซกี้ สราวุธ การให้กำเนิดด.ญ.นฬิน เมื่อวันที่ 9 พ.ย.69 จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัวไฮโซกี้และมินนี่
การที่ มินนี่ ภัณฑิรา เสียสละอุ้มท้องลูกยาวนานถึง 9 เดือน เป็นกระบวนการที่ใช้ความอดทนและความพยายามสูงมาก ไฮโซกี้ สราวุธ จึงต้องการสื่อสารข้อความขอบคุณนี้ไปยัง มินนี่ ภัณฑิรา โดยตรง ผ่านช่องทางสาธารณะเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทแม่ของ มินนี่ ภัณฑิรา ในครอบครัว
ภาพรวมของเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนผ่านจากสถานะคนโสดหรือคู่สมรสธรรมดา มาเป็นครอบครัวที่มีลูกน้อย การมอบนาฬิกาหรูจาก Richard Mille จึงไม่ใช่แค่ของมีค่า แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยินดีและขอบพระคุณที่ ไฮโซกี้ สราวุธ มอบให้กับ มินนี่ ภัณฑิรา ภรรยาสุดที่รัก
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