ไฮโซอาร์ต สะสมทรัพย์ สิทธิ์ของผม! เห็นเงียบๆ รอรับหมายศาลกันได้เลย เปิดตัวกำลังศึกษาดูใจกับสาวสวย เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อย่างเป็นทางการ
ไฮโซอาร์ต สะสมทรัพย์ สิทธิ์ของผม !
เห็นเงียบๆ รอรับหมายศาลกันได้เลย เปิดตัวกำลังศึกษาดูใจกับสาวสวย เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อย่างเป็นทางการ หนุ่มหล่อ ไฮโซอาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์ แต่จู่ๆ เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความว่าไม่ได้รวย สิ่งที่เกลียดคือคนเรียกไฮโซ พร้อมกับโชว์หมายศาลอีกด้วย อ่านข่าวต่อ : ไฮโซอาร์ต รับคิดน้อยไปขอ เกรซ แต่งงาน ย้ำชัดสาวปริศนาไม่ใช่มือที่ 3 ซึ่งหนุ่ม อาร์ต ระบุข้อความว่า...
ผมไม่ได้รวยนะครับอย่าเข้าใจผิด สิ่งที่เกลียดที่สุดคือคนเรียกว่าไฮโซนี้ละ ผมจะลงอะไรจะทำอะไรก็เรื่องของผม.... จะซื้ออะไรจะจ่ายอะไรมันก็สิทธิ์ของผม เอาจริงๆ สิ่งที่ผมให้เอย เล็กน้อยมากเเละเป็นสิ่งที่ผช.
ส่วนใหญ่ก็ให้แฟนกันทั้งนั้น เอาจริงๆ ที่ผ่านมาผมก็เป็นคนดูแลแฟนแบบนี้อยู่แล้วมาก กว่าเอย บางคนตอนที่มีปัญหาทางบ้านผมก็ช่วยครับทำไมถึงเป็นประ เด็น คือไม่อยากลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย และก็ไม่ต้องส่งอะไรมาให้ผมอ่านนะครับไม่ได้อยากรู้เลย ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายครับ ต่อด้วยอีกโพสต์ว่า...
ที่เงียบๆ ไปหน่วยงานทำงานอยู่ครับ รอรับหมายนะครับลูกหาบทั้งหลาย โพสต์สุดท้าย งานนี้ไม่รู้หนุ่ม อาร์ต โพสต์นี้สื่อถึงใครแต่บอกได้คำเดียวว่าแซ่บที่สุด รอติดตามกันได้ยาวๆ เล
ไฮโซอาร์ต สะสมทรัพย์ สิทธิ์ของผม เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อิทธิโชติ สะสมทรัพย์