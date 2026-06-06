ไฮเปอร์ลิควิด: ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ETF ที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดน้ำมัน

ไฮเปอร์ลิควิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ETF ที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดน้ำมัน โดยมีการระดมทุนเกือบ 150 ล้านดอลลาร์ และมีการไหลเข้าสุทธิเป็นบวกเป็นส่วนใหญ่ นี่เป็นตลาดที่มีการเจาะเข้าไปในตลาดที่มีศักยภาพเพียง 1% ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าไฮเปอร์ลิควิดคืออะไร
ได้ระดมทุนได้เกือบ 150 ล้านดอลลาร์ และนับตั้งแต่เปิดตัวก็พบว่ามีการไหลเข้าสุทธิเป็นบวกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของ Nate Geraci ประธาน NovaDius Wealth Management “นี่คือตลาดที่มีการเจาะเข้าไปในตลาดที่มีศักยภาพเพียง 1% ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่า ไฮเปอร์ลิควิด คืออะไร” หัวหน้าเจ้าหน้าที่ การลงทุน ของ Bitwise Matt Hougan กล่าวกับ CNBC Hyperliquid คือการแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สแบบกระจายอำนาจแบบถาวรที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับเทรดเดอร์นอกสหรัฐอเมริกา มันดำรงอยู่อย่างเงียบๆ จนกระทั่งฤดูร้อนปีที่แล้ว เมื่อสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลให้ผู้ค้าต่างแย่งชิงเพื่อเข้าถึง ตลาดน้ำมัน ในช่วงสุดสัปดาห์ ปริมาณน้ำมันดิบสูงถึงประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ต่อวันอย่างรวดเร็ว Stephen Coltman รองประธาน 21shares และหัวหน้าฝ่ายมาโครกล่าว Pandl กล่าวว่านักลงทุนสนใจรูปแบบรายได้ที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ โทเค็นเข้ารหัสลับส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับกิจกรรมของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง แต่ ไฮเปอร์ลิควิด นั้นแตกต่างออกไป ผู้เชี่ยวชาญของ ETF กล่าวว่ากองทุนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเปิดเผยโดยไม่ต้องยุ่งยากในการตั้งค่ากระเป๋าเงินดิจิทัลหรือการนำทางในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ETF Grayscale Hyperliquid Stake ซึ่งเพิ่งเปิดตัวมีสินทรัพย์ 4.5 ล้านดอลลาร์ 21shares Hyperliquid ETF มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 75.8 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Bitwise Hyperliquid ETF มี 71.14 ล้านดอลลาร์ Geraci กล่าวว่าในขณะที่นักลงทุนเริ่มคุ้นเคยกับ ไฮเปอร์ลิควิด ผ่าน ETF มากขึ้น ก็สมเหตุสมผลที่จะคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยเร่งการยอมรับแพลตฟอร์มหลักได้ “ฉันมองว่า Spot ETF ของสกุลเงินดิจิทัลเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่าง TradFi และ DeFi .
แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะกำหนดระดับความทับซ้อนกันระหว่างนักลงทุน HYPE ETF และผู้ใช้ที่มีสภาพคล่องสูง แต่ ETF ก็เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้อย่างไม่ต้องสงสัย” เขาเขียนในอีเมลถึง CNBC 21shares ชี้ให้เห็นถึงประวัติของบริษัทในการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ HYPE ในยุโรปในเดือนสิงหาคม 2025 Grayscale มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดที่ 0.29% เทียบกับ 21shares ที่ 0.30% และ Bitwise ที่ 0.34% Bitwise มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสำนักงานครอบครัว Functional cookies ช่วยให้สามารถดำเนินการบางอย่างได้ เช่น แชร์ข้อมูลบนเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย สอบถามความคิดเห็น และฟังก์ชั่นของที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง Analytical cookies ใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมมีส่วนร่วมอย่างไรกับเว็บไซต์ นี่ช่วยให้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมตริกจำนวนผู้เยี่ยมชม ความน่าพึงพอใจในการกลับไปที่แหล่งที่มา และแหล่งที่มาของการจราจร et
ไฮเปอร์ลิควิด ETF ตลาดน้ำมัน การลงทุน ผลิตภัณฑ์ใหม่
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