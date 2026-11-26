ไฮเซ่นส์มอบรางวัลฉลองแชมป์เยาวชนเชียงราย โครงการฟุตบอล 2026
ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จัดงานมอบรางวัลฉลองชัยชนะการแข่งขัน HISENSE Football Youth Cup 2026 ที่โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนเยาวชนและแนวคิด ESG
บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานโลกและพันธมิตรทางการแข่งขันฟุตบอล ฟุตบอลโลก 2026 และ ฟุตบอลหญิงโลก 2026 ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่ประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันกีฬา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ณ พื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัด เชียงราย กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ HISENSE Football Youth Cup Sponsorship 2026 ที่เน้นการสนับสนุนพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างจริงจัง
ไฮเซ่นส์ฉลองแชมป์เยาวชนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
ไฮเซ่นส์จัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการเพื่อเชิดชูความยอดเยี่ยมของ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จากการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนประเภท 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการ HISENSE Football Youth Cup Sponsorship 2026 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพันธมิตรหลักอย่าง ทวียนต์ และ สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณร่วมกัน สร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชนในอำเภอเวียงแก่นAlso readปภ. แจ้งเตือน 15 จังหวัด ภาคกลาง-ใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน 27
ขยายโอกาสการแข่งขันสู่พื้นที่จังหวัดเชียงราย
โครงการ HISENSE Football Youth Cup Sponsorship 2026 ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และนับเป็นครั้งแรกที่ไฮเซ่นส์ขยายขอบเขตการจัดการแข่งขันจากพื้นที่เมืองสู่ต่างจังหวัด โดยเลือกจังหวัดเชียงรายเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดเวทีมาตรฐานให้แก่นักเรียนจาก 32 โรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมแข่งขัน การขยายตัวนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างประสบการณ์สำคัญและจุดประกายแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนในภูมิภาคได้รับโอกาสทางการกีฬาที่ไม่แตกต่างจากเยาวชนในเขตเมืองใหญ่ โดยเน้นการสร้างทักษะและความสามัคคีผ่านสนามฟุตบอลมาตรฐาน
มูลค่ารางวัลและผลงานเด่นของนักกีฬา
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งสำหรับ ทีมโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ประกอบไปด้วยเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และเครื่องใช้โสตทัศนูปกรณ์ มูลค่ารวม 120,000 บาท เพื่อสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาศูนย์รวมความบันเทิงและอุปกรณ์สื่อสารภายในโรงเรียน นอกจากนี้ ทีมดังกล่าวยังสามารถกวาดรางวัลยอดเยี่ยมในรายบุคคลอีกหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม มอบให้แก่ ด.ช.วงศกร แซ่ม้า พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท และรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม มอบให้แก่ ด.ช.ธนดล บุญทัน พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะกีฬาอย่างต่อเนื่อง
พันธกรณีด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมนี้สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิด ESG โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเชื่อมั่นว่าโอกาสคือรากฐานสำคัญของการเติบโต และทุกก้าวของเด็กคือประสบการณ์ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติในการรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 แห่ง และกำลังเดินหน้าพัฒนาโรงงานปลอดคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ขณะที่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยหลายประเภทได้รับรองจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้านการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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