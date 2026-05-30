ไฮเซ่นส์และกกท. จัดศึกฟุตบอลเยาวชน HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3 ที่เชียงราย

การแข่งขันฟุตบอล 7 คนเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี โดยไฮเซ่นส์ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่สนามสิงห์เชียงราย สเตเดียม ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2569 เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทย
ไฮเซ่นส์ (Hisense) แบรนด์ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ในฐานะ Official Partner กับ FIFA ร่วมกับการ กีฬา แห่งประเทศไทย ( กกท.
) และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดโครงการ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3 (ไฮเซ่นส์ ฟุตบอล ยูธ คัพ สปอนเซอร์ชิพ 2026) เป็นปีที่ 3 และเป็นครั้งแรกที่นำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงราย โดยจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ระหว่างวันที่ 30, 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2569 ที่สนามสิงห์ เชียงราย สเตเดียม จังหวัดเชียงราย โดยมีนายทวีศักดิ์ คงชะนะ รองประธานกรรมการ บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมจุดประกายฝันก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป นายทวีศักดิ์กล่าวว่า "โครงการนี้ถือเป็นการจัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และนับเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงราย เพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลอย่างแท้จริง เรามองเห็นศักยภาพของเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ และเชื่อว่าเด็กๆ ในต่างจังหวัดควรได้รับโอกาสไม่แตกต่างจากในเมืองใหญ่ โครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันกีฬา แต่ยังเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้แสดงความสามารถ พัฒนาทักษะ และสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันระดับมืออาชีพ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต" การแข่งขันเป็นประเภทฟุตบอลนักเรียน 7 คน ยุวชนและเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี โดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 32 โรงเรียน จัดการแข่งขันทั้งหมด 3 วัน โดยรอบแรกเป็นการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม จำนวน 8 กลุ่ม ตั้งแต่รอบ 16 ทีม แข่งแบบแพ้คัดออก เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และโสตทัศนูปกรณ์จากไฮเซ่นส์มูลค่า 120,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลบำรุงทีม 10,000 บาท และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม MVP ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม HISENSE Youth Football Clinic ประกอบด้วย The Laws of the Game, Respect & Sportsmanship เพื่อสร้างนักกีฬาที่ดีมากกว่าแค่คนเล่นบอลเก่ง โดยใช้วิธีเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Learning by Doing) และกิจกรรม Golden Age of Learning ที่เน้นการเล่นเพื่อความสนุกไปสู่การเล่นอย่างมีแทคติก นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า "จังหวัดเชียงรายขอชื่นชมและขอบคุณไฮเซ่นส์ที่ให้ความสำคัญกับ ESG และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านกีฬาเสมอมา โครงการนี้เป็นโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์เยาวชนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดยินดีให้การสนับสนุน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และช่วยจุดประกายความฝันให้น้องๆ เยาวชนที่รักกีฬาฟุตบอลได้พัฒนาตนเองก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคต" โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ ESG ที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศของเยาวชนไทยด้านกีฬา และเป็นเวทีสำคัญในการแสดงความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักในการเล่นกีฬาฟุตบอลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้ร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงเงินรางวัลอย่างยิ่งใหญ
ฟุตบอลเยาวชน ไฮเซ่นส์ กกท. เชียงราย HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP
