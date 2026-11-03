ไฮดี้ คลัม จัดปาร์ตี้ฮัลโลวีน 25 คอสตูมมือตัดขาดสุดสยอง
ไฮดี้ คลัม จัดปาร์ตี้ฮัลโลวีนครั้งที่ 25 ที่นิวยอร์ก ด้วยคอสตูมมือที่ตัดขาดมีตาและลิ้น เลียนแบบมือตัวเอง ส่งสัญญาณหวานกับ ทอม คอลิตซ์
ไฮดี้ คลัม ซูเปอร์โมเดลและนักแสดงชื่อดังระดับโลก ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนประจำปีขึ้นอย่างอลังการและน่าทึ่ง งานเลี้ยงประจำปีครั้งที่ 25 ของเธอดำเนินไปอย่างคึกคักที่ร้านอาหาร Cathédrale อันเลื่องชื่อใจกลางนคร นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยไฮดี้ได้ปรากฏตัวในชุดแฟนซีที่โดดเด่นและสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียในธีมที่เรียกว่าเป็นที่สุดแห่งความน่าขนลุกสำหรับเทศกาลนี้
คอสตูมมือตัดขาดสุดสยองบนงานปาร์ตี้
ไฮดี้ คลัม เลือกที่จะแปลงกายเป็นมือที่โดนตัดขาด ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนอย่างแท้จริง โดยคอสตูมชิ้นนี้มีความสมจริงสูงมาก โดยมีลักษณะเป็นมือที่ถูกตัดขาดจากลำตัว พร้อมกับบาดแผลที่ดูแดงฉ่ำเต็มไปด้วยเลือดที่ดูเหมือนของจริง ทำให้บรรยากาศในงานดูสยองขวัญไปทั้งงาน เธอได้รับฉายาว่า ควีนแห่งฮาโลวีน จากสื่อต่างชาติอย่างเพจซิกซ์ที่ติดตามข่าวบันเทิงอย่างใกล้ชิดAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
จุดที่น่าสนใจและน่าหวาดเสียวที่สุดของคอสตูมนี้คือ การมีดวงตาและลิ้นที่ซ่อนอยู่ภายในแผลที่ถูกตัดขาด ซึ่งดวงตาดังกล่าวสามารถกระพริบและเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ลิ้นยังสามารถยื่นออกมาและขยับได้仿佛在พูด ทำให้ความน่าสยดสยองเพิ่มระดับขึ้นไปอีกขั้น สร้างปรากฏการณ์ให้ภาพของเธอกลายเป็นไวรัลในทันทีหลังจากการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
รายละเอียดและสัญลักษณ์ส่วนตัวบนชุด
แม้ว่าภาพรวมของชุดจะดูน่ากลัว แต่เมื่อสังเกตดีๆ จะพบรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่สะท้อนถึงตัวตนของไฮดี้ คลัม อย่างชัดเจน ชุดมือนี้นับเป็นการเลียนแบบมือซ้ายของไฮดี้ คลัม เองอย่างใกล้ชิด โดยมีการตกแต่งเล็บให้มีสีแดงฉานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเธอ นอกจากนี้ บนนิ้วมือเธอยังประดับด้วยแหวนแต่งงานที่มีอัญมณีสีเขียวสดใส เพิ่มความหรูหราแม้ในชุดที่ดูน่ากลัว
จุดที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของเธอกับสามีอย่างชัดเจนคือ รอยสักชื่อ ทอม ที่ปรากฏอยู่บนข้อมือของชุดมือนี้ รอยสักดังกล่าวหมายถึง ทอม คอลิตซ์ นักดนตรีชื่อดังจากวงร็อกเยอรมันอย่าง Tokio Hotel ที่เธอแต่งงานด้วย การที่มีชื่อของสามีปรากฏอยู่บนคอสตูมที่ดูสยองขวัญนี้ ถือเป็นสัญญาณที่สื่อถึงความรักระหว่างพวกเขาอย่างแนบเนียนและโดดเด่น
ทอม คอลิตซ์ ร่วมงานไม่ได้เพราะคอนเสิร์ต
แม้ว่าไฮดี้ คลัม จะดูหวานซึ้งผ่านการส่งสารผ่านคอสตูม แต่เรื่องราวกลับไม่ได้สวยงามเท่าที่เห็นบนหน้าป็อปอัพข่าว โดยมีประเด็นที่น่าเสียดายคือ ทอม คอลิตซ์ สามีของเธอ ไม่สามารถเดินทางมาร่วมสนุกในงานปาร์ตี้ฮาโลวีนกับเธอได้ โดยไฮดี้ คลัม ได้เปิดเผยผ่านประกาศส่วนตัวว่า สามีของเธอต้องออกทัวร์แสดงคอนเสิร์ตใหญ่ของวง Tokio Hotel
เหตุผลที่ทอม คอลิตซ์ ไม่สามารถมาร่วมงานได้ เนื่องจากวงดนตรีของเขาต้องแสดงคอนเสิร์ตในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่เมืองฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ซึ่งห่างไกลจากนิวยอร์กอย่างมาก และตารางทัวร์ที่หนาแน่นทำให้เขาไม่สามารถขยับเวลาเพื่อเดินทางมาร่วมฉลองกับภรรยาได้ สถานการณ์นี้เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานของทั้งคู่ แม้จะอยู่ห่างกันก็ยังคงส่งสารความรักผ่านรายละเอียดต่างๆ บนเวที
บรรยากาศงานปาร์ตี้ที่นิวยอร์กซิตี้
งานปาร์ตี้ฮาโลวีนของไฮดี้ คลัม จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในทุกปี และถือเป็นหนึ่งในงานปาร์ตี้ที่รอคอยของวงการบันเทิง โดยงานปีนี้นำเสนอธีมที่แตกต่างออกไปจากปีก่อนๆ อย่างสิ้นเชิง ด้วยความละเอียดอ่อนในการสร้างชุดและเครื่องประดับ ทำให้ผู้มาร่วมงานต่างตื่นเต้นกับความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าบ้าน บรรยากาศภายในร้านอาหาร Cathédrale ในนิวยอร์กซิตี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ แม้คอสตูมจะดูน่ากลัวแต่ก็เป็นไปเพื่อความบันเทิงและเทศกาลที่ทุกคนต่างรอคอย
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