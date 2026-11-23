ไอ้ตู่งัดบ้าน 4 หลัง ฉกปืนโชว์กลางวัน โรงเรียนปิดเรียนชั่วคราว
ผวา! ไอ้ตู่งัดบ้านรวดเดียว 4 หลังในบึงแดง ปราจีนบุรี ขโมยปืนลูกซองยาวเดินโชว์กลางวัน โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์สั่งปิดเรียน 1 วัน ตำรวจมั่นใจ 1-2 วันได้ตัว
ความหวาดผวาเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในชุมชน บึงแดง หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อทอง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในเครือข่ายไลน์ของหมู่บ้าน ภาพดังกล่าวบันทึกพฤติกรรมที่น่าขนหัวลุกของชายฉกรรจ์รูปร่างผอม ที่ชาวบ้านรู้จักกันในนาม " ไอ้ตู่" ผู้ก่อเหตุระรานทรัพย์สินประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เหตุกราดกบดาน 4 หลัง ขโมยปืนเดินโชว์
จากการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลเบื้องต้น พบว่า "ไอ้ตู่" ได้ลงมืองัดแงะบ้านเรือนประชาชนรวดเดียวถึง 4 หลัง ในช่วงระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 โดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพการเข้ามารื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องAlso readไทยอุณหภูมิลด 1-2 องศา 'ภาคใต้' ยังมีฝนฟ้าคะนอง
จุดที่สร้างความแตกตื่นและตื่นตระหนกไปทั้งหมู่บ้านมากที่สุด คือการที่คนร้ายได้ขโมยอาวุธปืนลูกซองยาวจากบ้านชาวบ้านรายหนึ่ง ก่อนจะเดินถือปืนตระเวนไปกลางถนนในพื้นที่หมู่บ้านอย่างมิดีมิร้ายในเวลากลางวัน แวะผ่านหน้าโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สร้างความโกลาหลให้แก่ผู้พบเห็นอย่างมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บรรยากาศในหมู่บ้านเงียบสงัด ชาวบ้านต่างเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากขาดความมั่นใจในความปลอดภัย มีเพียงเสียงกระซิบกระซาบแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันสื่อสารเท่านั้นที่ไม่มีให้เห็นตามปกติ
โรงเรียนสั่งปิดเรียนชั่วคราว 1 วัน
ทางโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของนักเรียน จึงมีคำสั่งด่วนปิดประตูรั้วโรงเรียนและงดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 วัน เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากรและนักเรียนทุกคน
นายอมรเทพ รอดตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน ได้ร่วมกับชาวบ้านจัดชุดลาดตระเวนไล่ล่าคนร้ายเมื่อคืนวันก่อน สามารถพบตัวผู้ต้องสงสัยเดินอยู่บนถนนในหมู่บ้าน แต่เนื่องจากสภาพความมืดเป็นอุปสรรค ทำให้คนร้ายหลบหนีการจับกุมไปได้ทันเวลา
หลังจากเหตุการณ์ปะทะหน้าผ่านพ้นไป ชาวบ้านในชุมชนบึงแดงต่างอยู่ในสภาพเครียดสะสมจนไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ ต้องผลัดเปลี่ยนกันออกมานั่งเฝ้าเวรยามและสอดส่องสังเกตุการณ์ไปตลอดจนถึงช่วงเช้ามืด เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายวนกลับมาก่อเหตุซ้ำ
ร่องรอยการก่อเหตุและแผนจับกุม
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของนางสมพิศ ซึ่งอยู่หนึ่งใน 4 หลังที่ถูกคนร้ายเข้าก่อเหตุ นางสมพิศพาชมร่องรอยความเสียหายและเล่าว่า คนร้ายงัดหน้าต่างเข้ามาลักทรัพย์ไปเมื่อ 4 วันที่แล้ว โดยขโมยไปหลายรายการรวมถึงพระเครื่อง เครื่องมือช่าง ปั๊มน้ำ และเงินสด
สิ่งที่น่าตกใจคือ คนร้ายยังแสดงท่าทีราวกับเป็นเจ้าของบ้าน โดยการนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาต้มกินเอง และทิ้งชามใส่อาหารไว้ในอ่างล้างจานอย่างใจเย็นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ซึ่งสะท้อนถึงความอุกอาจและพฤติกรรมแปลกแยกของผู้ก่อเหตุ
ด้าน พ.ต.อ.พงษ์อนันต์ รักษาชาติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน ยืนยันว่าชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่วางกำลังซุ่มดูความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยแล้ว แม้ปัจจุบันจะยังไม่พบจุดกบดานที่แน่ชัด แต่คาดว่าสามารถติดตามจับกุมคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียนกล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมปฏิบัติการมีแผนการทำงานที่ชัดเจนและคาดว่าจะสามารถจับกุม "ไอ้ตู่" มามอบหมายความยุติธรรมได้ในอีก 1 ถึง 2 วันข้างหน้า เพื่อคลายความหวาดระแวงและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีโดยเร็วที่สุด
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