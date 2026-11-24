ไอเอเอ็น โซลาร์ เปิดเวที POWERING THE FUTURE SUMMIT 2026 ย้ำยุทธศาสตร์พลังงานสะอาดในเชียงใหม่
ไอเอเอ็น โซลาร์ จัดสัมมนา POWERING THE FUTURE SUMMIT 2026 ที่เชียงใหม่ มุ่งเน้นนวัตกรรมโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงาน ร่วมพันธมิตรระดับโลกพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด
บริษัท ไอเอเอ็น โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ " POWERING THE FUTURE SUMMIT 2026" เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้อง Yi Peng Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมมีเลีย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการอัปเดตทิศทางเทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย์ สมัยใหม่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และพันธมิตรระดับสากล
กลยุทธ์ธุรกิจเน้นบริการหลังการขายและเครือข่าย
คุณเดเลีย ก่วน ผู้จัดการ บริษัท ไอเอเอ็น โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่าการจัดเวทีนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาติดตั้งและวิศวกรได้เข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุด พร้อมย้ำว่ากลยุทธ์หลักของบริษัทไม่ได้มุ่งเพียงแค่การจำหน่ายอุปกรณ์เท่านั้น แต่ให้ความสำคัญสูงสุดกับบริการก่อนและหลังการขาย การสนับสนุนทางเทคนิคเฉพาะหน้า และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่มีผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของพันธมิตรทางธุรกิจAlso readเหี้ยม! ลวงฆ่าชิงทรัพย์ 'เสี่ยรับซื้อแอร์มือสอง' ยิงดับ-เผาอำพรางคากระบะ เงิน 6 แสน ทอง 5 บาท หายไป ส่วนลูกน้องสาหัส
แนวโน้มตลาดโซลาร์ไทยและบทบาทเทคโนโลยีแบตเตอรี่
ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนให้ความสำคัญกับการจัดการต้นทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่พลังงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบพลังงานสะอาด ซึ่ง จ.เชียงใหม่ ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคเหนือ มีฐานผู้ประกอบการด้านพลังงานหนาแน่น ทำให้การจัดงานในครั้งนี้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคได้โดยตรง
พันธมิตรระดับโลกแบ่งปันนวัตกรรมและมาตรฐานวิศวกรรม
งานสัมมนาได้รับเกียรติจากพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลก ได้แก่ Jinko Solar, Solis และ Pylontech ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรมล่าสุด ในขณะที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 1 เชียงใหม่ (EIT) ได้ให้มุมมองด้านมาตรฐานวิศวกรรมที่ถูกต้อง ส่วนด้านโครงสร้างทางการเงินได้รับความรู้จาก ธนาคาร ICBC ผ่านการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโซลูชันการสนับสนุนเงินทุน
กิจกรรมเพื่อสังคมและโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ
ภายในงานยังจัดพิธีมอบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของ องค์กรสภากาชาดไทย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงค่ำพร้อมการแสดงพิเศษที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เจรจาธุรกิจและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อไป โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนริศรา เอกดารารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ไอเอเอ็น โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โทร 085-516-8144 หรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทาง Facebook : IAN Solar Thailand
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