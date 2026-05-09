ไอเดียใหม่ในการใช้บัตรเครดิต เปิดโลกการเงินยุคใหม่ออกมาแล้ว

บัตรเครดิตใช้จ่ายอย่างมีคุณภาพการใช้เงินอย่างมีสติ
📆5/9/2026 12:56 AM
📰PostToday
การใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมอาจมีความน่าเป็นห่วง แต่ไม่ใช่วิธีสำหรับทุกคน ในยุคที่เทคโนโลยีลุยเข้ามาถึงทุกที่ การใช้บัตรเครดิตอย่างมีเป้าหมาย และปรับปรุงเลวร้ายด้านการเงินอาจทำให้การใช้เงินในระดับหนึ่งคล้ายกับการสร้างอาชีพเสริมได้ การใช้บัตรเครดิตอย่างมีคุณภาพไม่ใช่การใช้เงินให้ลดลง แต่ใช้เงินให้ตรงกับเป้าหมายชีวิตและศักยภาพทางการเงินของแต่ละคน

ท่ามกลางความกังวลเรื่องหนี้สิน บัตรเครดิต มักถูกมองว่าเป็นตัวเร่งให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัว แต่ในอีกมุมหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจำนวนไม่น้อยเห็นตรงกันว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ ‘เครดิต’ แต่อยู่ที่การขาดการตระหนักรู้ทางการเงิน (Financial Awareness) และการบริหารเงินอย่างมีระบบในมุมของ ‘เคทีซี’ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มองว่า จากบทบาทของ บัตรเครดิต ที่เป็น ‘เครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย’ กำลังเป็น ‘เครื่องมือบริหารสภาพคล่องและวางแผนชีวิต’ มากขึ้น การ ใช้จ่ายอย่างมีคุณภาพ ไม่ได้หมายถึงการใช้เงินให้น้อยที่สุด แต่คือการใช้เงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตและศักยภาพทางการเงินของแต่ละคน ปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มใช้ บัตรเครดิต อย่างมีเป้าหมาย เช่น ใช้กับรายจ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ใช้โปรโมชันเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ใช้คะแนนสะสมบน บัตรเครดิต เพื่อความคุ้มค่าการใช้จ่าย แบ่งชำระเฉพาะสินค้าที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ควบคุมงบประมาณผ่านแอปพลิเคชัน และติดตามพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ แน่นี้สะท้อนว่า โลกการเงินยุคใหม่อาจไม่ได้ต้องการ ‘คนใช้เงินมากที่สุด’ แต่ต้องการ ‘คนใช้เงินอย่างมีคุณภาพมากที่สุด’ ในวันที่เทคโนโลยีทำให้การซื้อเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว ความสามารถในการ ‘หยุดคิดก่อนจ่าย’ กำลังกลายเป็นทักษะสำคัญของคนยุคใหม่ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความมั่นคงทางการเงินไม่ได้เกิดจากการไม่ใช้เงิน แต่เกิดจากการเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า เงินควรถูกใช้ไปเพื่ออะไ.

บัตรเครดิต ใช้จ่ายอย่างมีคุณภาพ การใช้เงินอย่างมีสติ ฐานความรู้ทางการเงิน เครื่องมือการใช้จ่าย วิวัฒนาการการใช้จ่าย

 

