ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ ยินดี ปลอย-เต แต่งงาน เผยบรรยากาศงานอบอุ่น แซวโอมแค่เล่น

นักแสดงหนุ่ม ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ปลอย หอวัง และ เต Three Man Down ในงานแต่งงาน เผยบรรยากาศชิลล์ๆ อบอุ่น และมองประเด็นดราม่าของ โอม Cocktail เป็นเพียงการแซวเล่น
นักแสดงหนุ่ม ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ โพสต์แสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว ปลอย หอวัง และ เต Three Man Down หลังเข้าพิธี แต่งงาน อย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุข โดยบรรยากาศงาน แต่งงาน นั้นเป็นกันเอง ชิลล์ๆ มีทั้งขบวนขันหมากที่สร้างความสนุกสนาน และช่วงเวลาที่ เต ได้กล่าวคำมั่นสัญญาต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ ไอซ์ซึได้เล่าถึงความประทับใจในงาน แต่งงาน ครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจที่ได้เห็นเพื่อนสนิทอย่าง ปลอย ได้พบกับคนที่ใช่ และทั้งคู่ดูมีความสุขด้วยกันมาก เขาได้กล่าวชื่นชมความจริงใจและความสนุกสนานของ เต ที่มีต่อ ปลอย ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจากคำพูดของ โอม Cocktail ในช่วงอวยพรนั้น ไอซ์ซึมองว่าเป็นเพียงการแซวเล่นกันขำๆ ไม่ได้มีเจตนาอื่นใด เขาเชื่อว่า โอม และ คริส น่าจะมีการพูดคุยกันหลังไมค์และเข้าใจกันดีแล้ว ไอซ์ซึได้เล่าถึงบรรยากาศภายในงานว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง มีเพื่อนฝูงของทั้งสองฝ่ายมาร่วมแสดงความยินดีมากมาย บรรยากาศการแห่ขันหมากเป็นไฮไลท์ที่สร้างความสนุกสนานให้กับทุกคน และช่วงที่สวมแหวนก็เต็มไปด้วยความน่ารักและซาบซึ้งใจ เขาได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เห็นเพื่อนที่เคยร่วมงานกันได้พบกับคนที่ถูกชะตากันว่ารู้สึกดีใจและยินดีกับทั้งสองคนอย่างแท้จริง เมื่อถูกถามถึงเรื่องราวความรักของตนเอง ไอซ์ซึได้เปิดเผยว่ากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยกับแฟนสาวเกี่ยวกับเรื่อง แต่งงาน แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจัดงานเมื่อไหร่ เพราะรู้สึกเขินและกังวลใจเล็กน้อย เขาขอบคุณแฟนสาวที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันมาตลอด 17 ปี ตั้งแต่สมัยมัธยม จนถึงปัจจุบัน ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข แม้ว่าแฟนสาวของเขาจะไม่ได้อยู่ในวงการ บันเทิง แต่เธอก็เข้าใจและสนับสนุนเขาในทุกๆ ด้าน ไอซ์ซึได้กล่าวว่ารู้สึกโชคดีที่ได้พบกับคนที่ใช่ และหวังว่าจะได้เซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วยการจัดงาน แต่งงาน ที่พิเศษและน่าจดจำ เขาได้เล่าถึงการเตรียมงาน แต่งงาน ของตนเองว่าได้เริ่มศึกษาและดูรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด และได้ปรึกษาเพื่อนฝูงเพื่อขอคำแนะนำในการจัดงา.
