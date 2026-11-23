ไอซ์ รักชนก เผยความเสียหายพอร์ตแตก คริปโทฯ ขาดทุนหนัก
ไอซ์ รักชนา เล่าประสบการณ์ลงทุนผิดพลาดในหุ้นและคริปโทเคอร์เรนซี สูญเงินเกือบ 2 ล้านบาท หวังเตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ
ไอซ์ รักชนก เปิดใจเล่าเส้นทางชีวิตทางการเงินที่ผันผวนตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน โดยยอมรับว่าเคยสูญเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจากเดิม 2 ล้านบาท ลงมาเหลือเพียง 50,000 บาท พร้อมเตือนสติทุกคนว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะตัดสินใจลงทุน
จุดเริ่มต้นความอดทนและบทเรียนภาษี
ไอซ์ รักชนก เล่าว่าวัยเด็กในชุมชนแออัดทำให้เธอต้องดิ้นรนหาเงินตั้งแต่ 10 ขวบ เริ่มจากเล่นไพ่ ยูกิการ์ด และลูกแก้วเพื่อสะสมทุนเล็กๆ น้อยๆ ก่อนจะขยับมาสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา และเคมีในช่วงมหาวิทยาลัยAlso readLINE MAN × CARNIVAL ขาย STREET RACER ผ่าน MART
เธอหันมาขายสินค้าออนไลน์อย่างเคสโทรศัพท์ ตุ๊กตา และโคมไฟ ผ่าน Instagram และ Facebook โดยต้องแบกกระสอบสินค้าจากเยาวราชขึ้นรถเมล์หลายต่อเพื่อประหยัดค่าขนส่ง จนรายได้เดือนละหลักหมื่นขยับสู่หลักแสนบาท
แต่การขาดความรู้ด้านบัญชีทำให้เธอถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่บังคับให้เธอต้องจ้างพนักงานและวางโครงสร้างธุรกิจใหม่ให้ถูกต้องและยั่งยืน
บทเรียนสูญเสียจากทริปสหรัฐอเมริกา
หลังมีเงินเก็บ 700,000 ถึง 800,000 บาท ไอซ์ รักชนก ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งจำนวน 300,000 ถึง 500,000 บาท ไปโครงการ Work & Travel ที่สหรัฐอเมริกาตามความฝันวัยเด็ก
เธอเปลี่ยนแผนจากขายตั๋วอุทยาน Yellowstone มาเป็นแม่บ้านตามกลุ่มเพื่อน แต่เกิดปัญหาความขัดแย้งและการหางานเสริมที่ล้มเหลว ทำให้ต้องบินกลับไทยก่อนกำหนด
ความผิดพลาดซ้ำเติมเมื่อเธอจองตั๋วขากลับผิดเดือน ส่งผลให้ค่าตั๋วพุ่งจาก 40,000 บาท เป็น 80,000 บาท ทำให้เงินเก็บก้อนนั้นหายไปพร้อมกับบทเรียนที่หนักอึ้ง
แรงกดดันสังคมทำลายพอร์ตลงทุน
เมื่อธุรกิจออนไลน์เติบโตและสร้างเงินเก็บได้หลายล้านบาท ไอซ์ รักชนก ต้องเผชิญแรงกดดันจากกระแสสังคมและไลฟ์โค้ชที่บอกว่าต้อง "ให้เงินทำงาน" มิฉะนั้นเงินเฟ้อจะกัดเซื่อมมูลค่า
เธอจึงตัดสินใจนำเงินเก็บก้อนแรกจำนวน 2 ล้านบาทเข้าสู่ตลาดหุ้นกลุ่ม SET50 โดยซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานดี แต่ admitting ว่าไม่ได้มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง
ผลลัพธ์คือพอร์ตหุ้นมูลค่า 2 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจนเหลือเพียง 500,000 บาท เนื่องจากความใจไม่นิ่งและการคัดเลือกหุ้นที่ไม่มีประสิทธิภาพ
วิกฤตพอร์ตคริปโทเคอร์เรนซีพังทลาย
ความเสียหายที่เจ็บปวดที่สุดเกิดขึ้นกับเงินเก็บอีกก้อนจำนวน 2 ล้านบาทที่ลงทุนในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี โดยช่วงแรกตลาดขาขึ้นทำให้เธอทำกำไรจริงและคล้อยตามกระแสสังคม
เธอทยอยเติมเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ศึกษาการทำงานของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถ่องแท้ จนกระทั่งตลาดพลิกผันทำให้พอร์ตพังทลายอย่างรุนแรง
เงินต้น 2 ล้านบาท ลดลงเหลือมูลค่าติดพอร์ตประมาณ 50,000 บาท หรือคิดเป็นการสูญเสียเงินลงทุนไปถึง 97% อย่างรวดเร็ว
ข้อคิดสำคัญเตือนนักลงทุนทุกคน
ไอซ์ รักชนก ตอกย้ำว่าการลงทุนทุกประเภทต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสินทรัพย์นั้นๆ ก่อนที่จะใช้เงินทุนของตัวเองเข้าร่วม
อย่าปล่อยให้แรงกดดันจากสังคมหรือความอยากได้เงินเร็วมาบดบังสติปัญญาในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอค้นพบด้วยตัวเองจากประสบการณ์ที่เจ็บปวด
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