ไอชิตันส่งหุ่นยนต์ AI ช่วยงานโรงพยาบาล 8 แห่ง ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์
ไอชิตันส่งมอบหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ 'ดินสอ' ให้ 8 โรงพยาบาล ช่วยลดภาระงานหน้าด่านและเพิ่มเวลาพักฟื้นให้หมอพยาบาล พร้อมระบุผลตรวจวัดช่วยลดการเดิน 2-3 กิโลเมตรต่อวัน
บริษัท ไอชิตัน จำกัด (มหาชน) หรือ ไอชิตัน ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI รุ่น 'หุ่นยนต์ ไอชิตัน ดินสอ' ซึ่งเป็นหุ่นยนต์สัญชาตไทย ให้กับ โรงพยาบาล พันธมิตร จำนวน 8 แห่ง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านการคัดกรองผู้ป่วยและบริหารคิว โดยเน้นให้ บุคลากรทางการแพทย์ มีเวลาพักผ่อนและดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลลัพธ์การใช้งานลดภาระงานและระยะทางการเดิน
ผลการใช้งานจริงของหุ่นยนต์ไอชิตันดินสอในช่วงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นตัวเลขเชิงประจักษ์ที่ช่วยยกระดับการทำงานในหน่วยงานสาธารณสุขอย่างชัดเจน โดยสถิติระบุว่าหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานลงทะเบียนผู้ป่วยได้เฉลี่ยระหว่าง 250 ถึง 350 รายต่อวันAlso readใช้ AI งานเร็วขึ้น แล้วธุรกิจได้อะไร? วิธีเปลี่ยนเวลาที่ประหยัดให้คุ้มทุน
นอกจากการเพิ่มปริมาณการให้บริการแล้ว การนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยยังช่วยตัดเวลาการทำงานในส่วนงานหน้าด่านหรือ OPD ลงได้ถึง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทีม医护สามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ การลดระยะทางการเดินตรวจและประสานงานของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ซึ่งลดลงได้ถึง 2 ถึง 3 กิโลเมตรต่อวัน ตัวเลขนี้แม้จะดูไม่มากสำหรับคนทั่วไป แต่มีความหมายอย่างยิ่งต่อบุคลากรที่ต้องยืนทำงานทั้งวัน
คุณตัน ผู้แทนจากไอชิตัน ระบุว่า การให้หุ่นยนต์ AI เข้ามารับหน้าที่เป็นด่านหน้า จะช่วยทำให้แพทย์และพยาบาลมีเวลาไปทุ่มเทกับการรักษาผู้ป่วยรายอื่นได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือมีเวลาพักผ่อนเป็นของตัวเอง
ก่อนที่บุคลากรทางการแพทย์จะดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลเช่นกัน จากการติดตามผลการใช้งานจริงของ 'หุ่นยนต์ไอชิตันดินสอ' แสดงให้เห็นถึงประโยชน์เชิงปฏิบัติที่จับต้องได้ต่อสุขภาพร่างกายของพนักงาน
การประยุกต์ใช้ตามบริบทของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
โรงพยาบาลแต่ละแห่งได้นำร่องใช้งานหุ่นยนต์ดินสอเพื่อตอบโจทย์บริบทที่แตกต่างกันไป เช่น โรงพยาบาลทันตกรรม ที่มีหน่วยงานย่อยกว่า 120 ยูนิตและคลินิกเฉพาะทาง 11 แห่ง แม้จะมีผู้ป่วยจำนวนมากแต่มีพยาบาลจำกัด
ในกรณีดังกล่าว หุ่นยนต์ดินสอจึงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในการคัดกรอง ซักประวัติ วัดความดัน และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ HIS (Hospital Information System) ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้ความรู้และนำทางผู้ป่วยเพื่อลดความแออัด
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ระบุว่า ห้องฉุกเฉินหรือ OPD ของตนมีผู้ป่วยประมาณ 400 ถึง 500 รายต่อวัน แต่มีเจ้าหน้าที่หน้าห้องบัตรเพียง 2 คน หุ่นยนต์ทั้ง 2 รุ่นจึงช่วยลดภาระงานตั้งแต่การเช็คสิทธิ ตรวจประวัติ วัดสัญญาณชีพ และออกบัตรคิว
ส่วนหุ่นยนต์รุ่นมินิเหมาะกับการใช้งานในวอร์ดผู้ป่วยสูงอายุ ช่วยดูแลและติดตามผู้ป่วยตลอดเวลา เช่น กรณีตกเตียง หรือถึงเวลาทานยา ซึ่งตอบโจทย์ภารกิจโรงพยาบาลได้อย่างครอบคลุม
โรงพยาบาลพุทธมณฑล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพียงคนเดียวต้องตอบคำถามกว่า 500 คนต่อวัน ได้ใช้หุ่นยนต์ช่วยตอบคำถามซ้ำๆ ทำให้พยาบาลมีเวลาพักและดูแลประชาชนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น
ขณะที่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ ใช้หุ่นยนต์ยกระดับความปลอดภัยในห้องพิเศษด้วยวิดีโอเห็นทั้งภาพและเสียงแทนการใช้ปุ่มเรียกพยาบาลแบบเดิม
แนวทางการพัฒนาและมาตรการดูแลบุคลากร
สำหรับโรงพยาบาลนครชัยศรี มีการนำ AI และหุ่นยนต์เข้ามาแก้จุดคอขวดด้านการซักประวัติและการเรียกคิว เพื่อลดภาระบุคลากรและงานประกัน โดยยังคงรักษาสมดุลของ Human Touch ผ่านการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยที่ต้องการปฏิสัมพันธ์โดยตรง
โรงพยาบาลห้วยพลู ใช้หุ่นยนต์ดินสอแก้จุดคอขวดด้านเอกสารและขั้นตอนคัดกรอง เพื่อลดการใช้กระดาษ และอำนวยความสะดวกให้คุณแม่ไม่ต้องอุ้มลูกกรอกเอกสาร พร้อมรองรับผู้สูงอายุในการรับข้อมูลสุขภาพ
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ซึ่งเน้นดูแลผู้ป่วย Stroke ได้ร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์ AI และชุดอุปกรณ์วัดความดันและส่วนสูงอัตโนมัติ เพื่อสร้างระบบ One Stop Service
ระบบดังกล่าวแก้ปัญหาคอขวดด้านการคัดกรองและแผนกบริการหลัก ได้แก่ กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน โดยรองรับการคัดกรอง ประเมินอาการ ส่งตรวจ และยืนยันตัวตนเบื้องต้น
อุปกรณ์เหล่านี้เน้นใช้งานง่ายด้วยคำสั่งเสียงและปุ่มกดขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงได้ พร้อมวางแนวคิดต่อยอดสู่ระบบปิดสิทธิ์การรักษาอัตโนมัติในอนาคต
โรงพยาบาลสามพราน ได้นำ 'หุ่นยนต์ไอชิตันดินสอ' มาช่วยตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ การออกบัตร การวัดความดัน และการคัดแยกผู้ป่วย พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล
การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยังช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากร และยกระดับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไปพร้อมกัน
อิง ภาสกรนที ผู้แทนจากไอชิตัน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งที่ได้รับมอบหมาย ยังคงต้องการข้อมูลจากการใช้งานจริงเพิ่มเติม เพื่อให้ทีมงานนำไปพัฒนาการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดียิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ไอชิตันยังได้มอบน้ำด่างไอชิตัน เพื่อเติมความสดชื่นและดูแลสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology