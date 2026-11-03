ไอคอนสยาม เปิดงาน Bangkok Illumination 2026 และเทศกาลอาหารริมน้ำ
ไอคอนสยาม จัดงาน ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2026 Presented by True5G พร้อมเทศกาล FLAVORS & GLOW by THE RIVER จัดแสดงแสงสีและอาหารนานาชาติจนถึงธันวาคม 2569
ไอคอนสยาม (IconSiam) สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวและคนไทยร่วมงาน ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2026 Presented by True5G อย่างอลังการ โดยงานจะจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2569 เพื่อสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าที่มีเอกลักษณ์และน่าประทับใจสำหรับผู้เข้าชมทุกท่าน
ปรากฏการณ์แสงสีและต้นคริสต์มาสสูง 21 เมตร
งาน ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2026 Presented by True5G นำเสนอปรากฏการณ์แสงสีสุดตระการตาเพื่อต้อนรับคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งแสงไฟ โดยไฮไลท์สำคัญคือการเชิญชวนให้เข้าถ่ายภาพกับต้นคริสต์มาสแลนด์มาร์กที่สูงกว่า 21 เมตร ซึ่งเป็นจุดเช็กอินยอดนิยมในงานAlso readK-LIVE FESTIVAL IN BANGKOK ปิดฉากอย่างสวยงาม รวมดนตรีเกาหลีและไทยบนเวทีเดียวที่กรุงเทพฯ
แนวคิดหลักของงานในปีนี้คือ "แสงแห่งคำอวยพร ประกายแห่งความสุข" ซึ่งเชื่อมโยงความปรารถนาดีสู่ผู้คนสำคัญทั่วโลกผ่านพลังการเชื่อมต่อของ True5G เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาพิเศษให้งดใหญ่และมีความหมายมากยิ่งขึ้นในการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี
เทศกาลอาหารและเครื่องดื่ม FLAVORS & GLOW by THE RIVER
พร้อมกับการแสดงแสงสี ไอคอนสยามยังเปิดประสบการณ์การกิน ดื่ม ชิล ท่ามกลางบรรยากาศริมสายน้ำกับ FLAVORS & GLOW by THE RIVER ซึ่งจัดขึ้น ณ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.00-22.00 น. เพื่อเป็นจุดนัดพบของเหล่านักชิมและผู้ชื่นชอบเครื่องดื่มคราฟต์
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการไทยที่คัดสรรเครื่องดื่มคราฟต์รสเลิศจากทั่วประเทศผ่านความร่วมมือกับ Beer People เพื่อเปิดพื้นที่ให้แบรนด์ท้องถิ่นได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นผ่านเครื่องดื่มที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาชุมชนเข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย
รายชื่อแบรนด์เครื่องดื่มคราฟต์จาก 40 จังหวัดทั่วประเทศ
ในช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2569 จะมีแบรนด์เครื่องดื่มจากหลากหลายจังหวัด อาทิ EVA BREWING และ Underdog Micro Brewery จากสมุทรปราการ BREWAVE Samkaew Craft Beer และ Isara Pub & Brewery จากกรุงเทพฯ Guide Brewing จากราชบุรี Hopzone จากสุรินทร์ Craft Union Craftpital Taisho Rachapruek Brewery และ SANGHOK CRAFT จากนนทบุรี Romyen Pensuk Brewery จากพระนครศรีอยุธยา Khon Khon Craft จากนครศรีธรรมราช และ Wiset Beer จากเชียงใหม่
สำหรับสัปดาห์ที่สองตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2569 จะเป็นการแสดงผลงานสร้างสรรค์จากแบรนด์ท้องถิ่นในภูมิภาคอื่นๆ ได้แก่ MR.SATO จากฉะเชิงเทรา Honeyday และ Max's Flavour จากเชียงใหม่ Devanom จากนนทบุรี LEGENDER จากตราด Bangma Sato จากสุพรรณบุรี King Marloon จากแพร่ KHIN Spirits จากลำพูน Yotkaosuratip จากตรัง Country Land และ Spirit of Chaiyaphum จากชัยภูมิ PADTHO จากร้อยเอ็ด AOIJAI จากนครปฐม Langban จากน่าน และ Deva Spirit จากจันทบุรี
รายชื่อร้านอาหารนานาชาติและดนตรีสดจากนักเรียนดุริยางค์
FLAVORS & GLOW by THE RIVER ยังรวบรวมร้านอาหารหลากหลายสไตล์ เช่น Pig Me Up แบรนด์คอหมูย่างพรีเมียมโดยเจมินิ นรวิชญ์ ข้าวซอยปริญญ์โดยเชฟปริญญ์ ผลสุข ผู้ได้รับเลือกให้ปรากฏใน MICHELIN Guide Thailand ประจำปี 2026 ยำล่ะโว้ย Currywurst จากเยอรมนี Born To Dine WAGRill BBQ STEAK Berlin's Doner Kebab KidDon Hungry Burger Craft และขนมตาลสูตรต้นตำรับจากเพชรบุรี
ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมชมการแสดงดนตรีสุดไพเราะจากวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลา 18.30 น. และ 19.30 น. เพื่อเสริมบรรยากาศความเพลิดเพลินให้กับกิจกรรมครั้งนี้
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