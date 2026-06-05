ไอคอนสยามและไอซีเอส ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส กระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี

ไอคอนสยามและไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ จัดโปรโมชั่นร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส ตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนนี้ พร้อมร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 60 ร้าน และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ร่วมเติมความสุขกลางปีด้วยโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ของภาครัฐ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 โดยรวบรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังกว่า 60 ร้านค้าในเมืองสุขสยาม ชั้น G และร้านค้าใน ไอซีเอส อีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิอิ่มอร่อยและช้อปปิ้งในราคาพิเศษ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภาครัฐที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมรับ โปรโมชั่น พิเศษจากทั้งสองศูนย์การค้าตลอดแคมเปญ ที่ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม ชั้น G มีร้านค้าร่วมโครงการหลากหลายภูมิภาค อาทิ โซนภาคกลาง ได้แก่ ร้านโสภาน้ำปลาหวานทรงเครื่อง ขนมจีนยายระเบียบ ขนมไทยลงเรือ แพรวไพลิน ชวนหลงกุ่ยช่ายตลาดพลู แม่โสภาเมี่ยงคำโบราณ บ้านตลิ่งงาม ออเรนจี้ ข้าวแต๋นแม่โสภา โซนอีสาน ได้แก่ ไทเมืองเพีย สิรินาถทิพย์วดีผ้าไทย ปลายป่าน สยามแหนมเนือง Juicing Session โซนภาคเหนือ ได้แก่ พรธิราโครเชต์ Grab Handmade Art & Craft ลุงเงินกาแฟหม้อดิน ข้าวซอยลำดวนฟ้าฮ่าม อารมณ์ดอย โซนภาคใต้ ได้แก่ โชคชนะพล น้ำชาบังบ่าว ครัว BARAKAT นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารในโซนลานเมือง 1-2 เช่น หอยทอดลุงยาวมหาชัย โกเฮงเกาเหลาเนื้อตุ๋น แมลงทอด อาหารตามสั่ง Hussna โกวเม เนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋น ทะเลครก@1000ไม้ อาหารตามสั่ง ร้าน Seafood Roti Hussna หมูกรอบเบตง แมลงทอด - กุ้งเต้น ขาหมูตรอกจันทน์ ครัวนลินธรณ์ นายน้อยหมูย่างเมืองตรัง ผลไม้สด Fresh Fruit เป็นต้น ด้าน ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้าม ไอคอนสยาม ก็มีร้านอาหารและเครื่องดื่มร่วมโครงการหลากหลาย เริ่มที่ชั้น G กับ JD FOODY HOME ร้านอาหารสไตล์โฮมเมด MILLILITRE คาเฟ่ดีไซน์ทันสมัยสำหรับสายกาแฟ OLINO CREPE & TEA (Sweetory & Yogurt) ร้านเครปและเครื่องดื่มสไตล์ฟิวชัน รวมถึง SOOD'S และ อร่อยทุกคำ ชั้น 3 มี OCHAYA ร้านชานมและชาไทยยอดนิยมที่มีเมนูหลากหลาย ทั้งชานมไข่มุก ชาผลไม้ ส่วนชั้น 4 พบกับ Yak Crepe ที่โดดเด่นด้วยเครปไส้แน่นกว่า 30 ไส้ ร้าน Pang Lamoon และร้านอื่นๆ รวมถึง Lotus's EATERY@ICS พร้อมสิทธิประโยชน์และโปรโมชันเพิ่มเติมจาก Lotus's PRIVÉ เพื่อมอบความคุ้มค่าในการใช้จ่ายตลอดแคมเปญ นอกจากสิทธิจากโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส แล้ว ไอคอนสยาม ยังมีแคมเปญพิเศษ ช็อปคุ้ม FULL TANK ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มิถุนายน 2569 แลกรับโค้ดเติมเงินชาร์จรถ EV มูลค่า 150 บาท เมื่อช็อปครบ 7,500 บาทขึ้นไป สำหรับ ไอซีเอส เมื่อช็อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถแลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อขั้นการซื้อต่อวัน รวม 960 สิทธิ์ตลอดรายการ) สำหรับใช้จ่ายครั้งถัดไป 200 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ นอกจากนี้ยังมีแคมเปญ ICONSIAM BIG BANG SALE 2026 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง 29 กรกฎาคม 2569 แลกรับ Lotus's PRIVÉ Gift Card มูลค่า 100 บาท หรือเลือกรับ 1 เมนูจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และรับเพิ่ม 100 ONESIAM COINS พิเศษสำหรับสมัครสมาชิกใหม่ ONESIAM รับเพิ่ม SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท เมื่อช็อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป ส่วน ICS BIG BANG SALE 2026 สมาชิก ONESIAM แลกรับ Lotus's PRIVÉ Gift Card มูลค่า 100 บาท พร้อมรับเพิ่ม 100 ONESIAM COINS และพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ ONESIAM รับ Lotus's PRIVÉ Gift Card เพิ่มอีก 100 บาท เมื่อช็อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป ตลอดช่วงกลางปีนี้ ขอเชิญทุกคนมาเติมเต็มความสุขทั้งการกิน ช็อป และใช้ชีวิตในแบบคุ้มค่าที่ ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.
1338 หรือติดตาม Facebook: ICONSIAM และ IC
ไทยช่วยไทยพลัส ไอคอนสยาม ไอซีเอส โปรโมชั่น ช็อปปิ้ง
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