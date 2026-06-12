ไอคอนสยาม เผยความสำเร็จ 5 เดือนแรก ทราฟฟิกเพิ่ม 15% จัดโปรแรงฉลองกลางปี

ไอคอนสยาม เผยความสำเร็จ 5 เดือนแรก ทราฟฟิกเพิ่ม 15% จัดโปรแรงฉลองกลางปีกับ "BIG BANG SALE 2026" แจกรางวัลรวม 10 ล้าน ลดสูงสุด 80%
ไอคอนสยาม เผยความสำเร็จ 5 เดือนแรก ทราฟฟิกเพิ่ม 15% จัด โปรแรงฉลองกลางปี กับ " BIG BANG SALE 2026 " แจกรางวัลรวม 10 ล้าน ลดสูงสุด 80% ไอคอนสยาม ฉลองความสำเร็จตอกย้ำเป็น Global Experiential Destination ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เผย 5 เดือนแรก มียอดทราฟฟิกสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 15% แม้เผชิญสถานการณ์ความท้าทายทางเศรษฐกิจ เดินหน้าจัด โปรแรงฉลองกลางปี กับแคมเปญใหญ่ "ICONSIAM BIG BANG SALE 2026 " ภายใต้แนวคิด "คุ้มเลเวลอัป 6 ต่อ ช็อปรับเกินคุ้ม" ใช้กลยุทธ์หลัก เข้าใจอินไซต์ลูกค้า นำเสนอประสบการณ์ที่ตรงความต้องการ พร้อมเพิ่มความคุ้มค่าให้ชีวิตประจำวัน โดยจับมือพันธมิตรร้านค้าภายในศูนย์ มอบส่วนลดสูงสุดถึง 80% และOn Top แจกรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท มั่นใจดันยอดขายกลางปีสูงขึ้นกว่า 20% รายการพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2569 ติดตามรายละเอียดของรางวัลได้จาก https://www.
facebook.com/IconSiamOfficial หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของไอคอนสยา
ไอคอนสยาม BIG BANG SALE 2026 โปรแรงฉลองกลางปี รางวัล 10 ล้าน
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