ไอคอนสยาม เปิดตัว EAT MEATS FEST 3 รวมร้านเนื้อชั้นนำกว่า 30 แห่ง
ไอคอนสยาม จัดงาน EAT MEATS FEST 3 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2569 รวมกว่า 30 ร้านเด็ดไทยและญี่ปุ่น พร้อมเมนูเอกซ์คลูซีฟเฉพาะงาน
ไอคอนสยาม ร่วมกับ บริษัท อินวิเทชัน (ไทยแลนด์) จำกัด และ EAT FEST GROUP จัดงาน " EAT MEATS FEST 3" เทศกาลอาหารเนื้อสัตว์ที่รวบรวมร้านเด็ดกว่า 30 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 15 พฤศจิกายนนี้ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม เพื่อเฉลิมฉลองความอร่อยของเนื้อสัตว์ระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก
ไฮไลท์อาหารเนื้อพรีเมียมจากทั่วโลก
งานนี้คัดสรรร้านชื่อดังจากประเทศไทยและญี่ปุ่น มารวมตัวกันเพื่อเสิร์ฟเมนูเนื้อสัตว์หลากหลายชนิด รวมถึงเนื้อวากิวญี่ปุ่นระดับพรีเมียม เนื้อออสเตรเลีย เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด และเนื้อแกะ โดยแต่ละร้านนำเสนอเมนูเอกซ์คลูซีฟที่หาชิมได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้นAlso readเบลล่า ราณี เปิดใจเรื่องเงินบริจาคบุ๋ม ปนัดดา เผยตกใจและหวังไม่จริงแต่เชื่อใจยังทำบุญ
ความคึกคักของเทศกาลอาหารเนื้อครั้งที่ 3
EAT MEATS FEST 3 เป็นครั้งที่ 3 ที่งานนี้สร้างปรากฏการณ์ความอร่อยให้กับคนรักเนื้อ โดยได้รับเกียรติจาก ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกรองรับกิจกรรมนี้ ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหารและป๊อปคัลเจอร์ญี่ปุ่นอย่างครบวงจร
รายละเอียดเวลาและสถานที่จัดงาน
กำหนดการเปิดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11.00 ถึง 21.00 น. ที่ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นพื้นที่กลางแจ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและผู้รักสุขภาพ
กลยุทธ์การตลาดผ่านพันธมิตรเฉพาะทาง
การจับมือกับ บริษัท อินวิเทชัน (ไทยแลนด์) จำกัด และ EAT FEST GROUP แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างประสบการณ์ gastronomical ที่ลึกซึ้ง โดยเน้นการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยควบคู่ไปกับความหลากหลายของร้านอาหารไทย
โอกาสทางธุรกิจและประสบการณ์ลูกค้า
งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ร้านอาหารกว่า 30 แห่ง ได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์เมนูที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดกลุ่มลูกค้ารักเนื้อทั้งในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสรสชาติระดับโลก
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