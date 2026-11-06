ไวไว จับมือซีคอน บางแค จัดงาน LAVALAND AREA 54 พื้นที่ไวไฟ รวม 54 ร้านอาหารทั่วไทย
ไวไว จับมือซีคอน บางแค จัดมหกรรมอาหาร LAVALAND AREA 54 พื้นที่ไวไฟ ระหว่างวันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2569 รวม 54 ร้านอาหารทั่วประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไวไวเป็นวัตถุดิบ
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ ไวไว และเส้นหมี่อบแห้ง ไวไว ร่วมกับ ซีคอน บางแค จัดมหกรรมอาหารชื่อ LAVALAND AREA 54 พื้นที่ไวไฟ Presented by WAI WAI ระหว่างวันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2569 ณ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ศูนย์การค้า ซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม
งานนี้รวบรวมร้านอาหารพันธมิตร 54 ร้านจากทั่วประเทศ ซึ่งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไวไวและเส้นหมี่อบแห้งไวไวเป็นวัตถุดิบในการทำเมนู ผู้จัดตั้งใจเนรมิตพื้นที่ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งความอร่อยสำหรับคนรักเส้น พร้อมกิจกรรมและความบันเทิงตลอดระยะเวลา 12 วันAlso readไม่รอดกล้องวงจรปิด! รวบลุง 55 ลักทรัพย์ร้านอาหารอดีต ตชด. ได้ของกลางทอง 1 บาทคืนครบ
ร้านอาหาร 54 แห่งและโซนเมนู WaiWai Special
ร้านที่เข้าร่วมงานมีทั้งร้านระดับตำนาน ร้านที่กำลังได้รับความนิยม ร้านลับ และร้านท้องถิ่น โดยทุกร้านใช้ผลิตภัณฑ์ไวไวหรือเส้นหมี่อบแห้งไวไวในการสร้างสรรค์เมนูของตนเอง งานจึงรวมเมนูเส้นหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่ Street Food ไปจนถึงเมนูสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ภายในงานมีโซนพิเศษชื่อ WaiWai Special ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ไวไวมาทำเมนูเฉพาะร้าน ได้แก่ ป้าตือไวไวเขย่า SPICE BOY ไวไวโจ๊ก ไวไวบางแสน และไวไวผัดซอสตราคุณละออง ผู้เข้าร่วมงานจะได้ลิ้มรสเมนูเส้นในรูปแบบที่แตกต่างจากที่คุ้นเคย และค้นพบความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ไวไวในมุมมองใหม่
แนวคิดของไวไวและซีคอน บางแค ในการจัดงาน
ยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด กล่าวว่า งานนี้ตั้งใจรวบรวมร้านค้าพันธมิตรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไวไวมาอย่างยาวนาน และนำเมนูยอดนิยมรวมถึงสูตรเฉพาะของแต่ละร้านมาถ่ายทอดให้ผู้บริโภคได้สัมผัส เขาระบุว่าการรวมตัวครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความผูกพันระหว่างแบรนด์ไวไวกับร้านอาหารพันธมิตร
ด้าน ดร.จักรพล จันทวิมล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ผสานจุดแข็งของแบรนด์อาหารที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานเข้ากับประสบการณ์อีเวนต์ของซีคอน บางแค โดยเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มวัย ทั้งกลุ่มเพื่อน คนรักอาหาร และครอบครัว ได้มาใช้เวลาร่วมกันในงานเดียว
ดร.จักรพล ยังระบุว่าซีคอน บางแคหวังให้งาน LAVALAND AREA 54 สร้างสีสันให้ฝั่งธนบุรี และสะท้อนบทบาทของศูนย์การค้าในฐานะจุดหมายด้านความบันเทิงและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย
กิจกรรม LAVALAND 54-Second Challenge และการร่วมสนุก
ผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมกิจกรรม LAVALAND 54-Second Challenge ซึ่งมี 4 ภารกิจ ได้แก่ ปีนภูเขาไฟ VOLCANO CLIMB ดวลเดือดกับน้องไวไว WAIWAI SHOWDOWN บาร์เส้นสะใจ NOODLE BAR และภารกิจดัน ลาก วิ่ง PUSH & RUN โดยผู้เข้าร่วมจะได้สะสมแสตมป์บน Stamp Card เพื่อแลกรับของรางวัลพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด
นอกจากนี้ งานยังมีโปรโมชั่นและกิจกรรมภายในงานอีกหลายรายการ พร้อมชวนผู้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ผ่านแฮชแท็ก #WaiWaiFair2026 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ที่ ซีคอน บางแค ฮอลล์
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