ไวรัสฮันตาระบาดบนเรือสำราญ เอ็มวี ฮอนเดียส ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย

📆5/7/2026 8:19 AM
📰NationTV22
เหตุการณ์การระบาดของไวรัสฮันตา (Hantavirus) บนเรือสำราญเอ็มวี ฮอนเดียส (MV Hondius) ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากในชุมชนสาธารณสุขระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาชาวดัตช์และชาวเยอรมัน โดยไวรัสฮันตาเป็นเชื้อไวรัสที่มีต้นกำเนิดจากสัตว์ฟันแทะ โดยเฉพาะหนู ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านปัสสาวะ มูล และน้ำลายของสัตว์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยืนยันว่าไวรัสที่พบบนเรือสำราญลำนี้เป็นสายพันธุ์ "แอนดีส" (Andes) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยพบบ่อยและสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ เรือสำราญเอ็มวี ฮอนเดียส ออกเดินทางจากอาร์เจนตินาไปยังเคปเวิร์ดในทวีปแอฟริกา โดยแบ่งการเดินทางออกเป็น 3 ช่วงที่สามารถจองแยกกันได้ ซึ่งทำให้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า คู่สามีภรรยาชาวดัตช์ที่ติดเชื้อได้ขึ้นเรือในช่วงแรกของการเดินทางที่ออกเดินทางเมื่อวันที่ 20 มีนาคมหรือไม่ มีรายงานว่า พวกเขาอาจนำไวรัสมรณะขึ้นเรือหลังจากไปดูนกที่เมืองอูซัวยา ของอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เรือเอ็มวี ฮอนเดียส ออกเดินทางเมื่อวันที่ 1 เมษายน โดยมีผู้โดยสาร 88 คน และลูกเรือ 59 คน จากทั้งหมด 23 สัญชาติอยู่บนเรือ แต่ยังไม่แน่ชัดเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นหรือลงเรือในช่วงการเดินทางทั้งสามช่วง WHO กำลังพยายามหาคำตอบว่าไวรัสปรากฏขึ้นบนเรือได้อย่างไร โดยผู้เสียชีวิตรายแรกมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 6 เมษายน ไวรัสฮันตาเป็นอาร์เอ็นเอไวรัส (RNA) ชนิดสายเดียว จัดอยู่ในตระกูลบันยาไวรัส แต่ไม่ค่อยเป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์เท่าใดนัก โดยคนจะติดเชื้อไวรัสฮันตาจากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับปัสสาวะ อุจจาระ และน้ำลายของสัตว์เหล่านี้ นอกจากนี้ยังสามารถแพร่เชื้อผ่านการถูกสัตว์ฟันแทะกัดหรือข่วนได้ แต่พบได้น้อย ไวรัสฮันตาสามารถก่อให้เกิดกลุ่มอาการได้ 2 แบบ คือ โรคทางเดินหายใจที่รุนแรง ที่มีอาการไข้และปอดบวมน้ำ ที่มีความรุนแรงที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในเวลาที่รวดเร็ว กับทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะไตวาย เคยมีรายงา

