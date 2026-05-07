ไวรัสฮันตาระบาดบนเรือสำราญ เอ็มวี ฮอนเดียส ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย

เหตุการณ์การระบาดของ ไวรัสฮันตา (Hantavirus) บน เรือสำราญ เอ็มวี ฮอนเดียส (MV Hondius) ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากในชุมชนสาธารณสุขระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาชาวดัตช์และชาวเยอรมัน โดย ไวรัสฮันตา เป็นเชื้อไวรัสที่มีต้นกำเนิดจากสัตว์ฟันแทะ โดยเฉพาะหนู ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านปัสสาวะ มูล และน้ำลายของสัตว์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก ( WHO ) ได้ยืนยันว่าไวรัสที่พบบน เรือสำราญ ลำนี้เป็นสายพันธุ์ "แอนดีส" (Andes) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยพบบ่อยและสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ เรือสำราญ เอ็มวี ฮอนเดียส ออกเดินทางจาก อาร์เจนตินา ไปยัง เคปเวิร์ด ในทวีปแอฟริกา โดยแบ่งการเดินทางออกเป็น 3 ช่วงที่สามารถจองแยกกันได้ ซึ่งทำให้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า คู่สามีภรรยาชาวดัตช์ที่ติดเชื้อได้ขึ้นเรือในช่วงแรกของการเดินทางที่ออกเดินทางเมื่อวันที่ 20 มีนาคมหรือไม่ มีรายงานว่า พวกเขาอาจนำไวรัสมรณะขึ้นเรือหลังจากไปดูนกที่เมืองอูซัวยา ของ อาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เรือเอ็มวี ฮอนเดียส ออกเดินทางเมื่อวันที่ 1 เมษายน โดยมีผู้โดยสาร 88 คน และลูกเรือ 59 คน จากทั้งหมด 23 สัญชาติอยู่บนเรือ แต่ยังไม่แน่ชัดเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นหรือลงเรือในช่วงการเดินทางทั้งสามช่วง WHO กำลังพยายามหาคำตอบว่าไวรัสปรากฏขึ้นบนเรือได้อย่างไร โดยผู้เสียชีวิตรายแรกมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 6 เมษายน ไวรัสฮันตา เป็นอาร์เอ็นเอไวรัส (RNA) ชนิดสายเดียว จัดอยู่ในตระกูลบันยาไวรัส แต่ไม่ค่อยเป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์เท่าใดนัก โดยคนจะติดเชื้อ ไวรัสฮันตา จากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับปัสสาวะ อุจจาระ และน้ำลายของสัตว์เหล่านี้ นอกจากนี้ยังสามารถแพร่เชื้อผ่านการถูกสัตว์ฟันแทะกัดหรือข่วนได้ แต่พบได้น้อย ไวรัสฮันตา สามารถก่อให้เกิดกลุ่มอาการได้ 2 แบบ คือ โรคทางเดินหายใจที่รุนแรง ที่มีอาการไข้และปอดบวมน้ำ ที่มีความรุนแรงที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในเวลาที่รวดเร็ว กับทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะไตวาย เคยมีรายงา.
