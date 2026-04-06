ไลน์เดอร์สยกย่อง 'แบร์นาร์โด้ ซิลวา' ยอดนักเตะผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แดนน์ ไลน์เดอร์ส ผู้ช่วยผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวชื่นชม แบร์นาร์โด้ ซิลวา ถึงความสามารถอันโดดเด่นและบทบาทสำคัญของเขาในทีม พร้อมทั้งกล่าวถึงอนาคตของทีมหลังการจากไปของนักเตะ
คุณไม่มีทางหานักเตะแบบเดิมมาทดแทนเขาได้หรอก เพราะนักเตะแบบเขาไม่มีอีกแล้ว คำกล่าวเชิดชูนี้มาจาก แดนน์ ไลน์เดอร์ส ผู้ช่วยผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งกล่าวถึง แบร์นาร์โด้ ซิลวา นักเตะคนสำคัญของทีม ไลน์เดอร์ส เน้นย้ำถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ แบร์นาร์โด้ ทั้งในด้านการควบคุมเกม การเคลื่อนที่ การรับบอล ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาในสนาม แบร์นาร์โด้ ซิลวา ย้ายจาก โมนาโก มาอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในปี 2017 และได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
เขาลงเล่นให้กับสโมสรไปแล้ว 450 นัด และมีโอกาสลงเล่นเพิ่มอีกประมาณ 9 นัดก่อนจบฤดูกาลนี้ นอกจากนี้ เขายังคว้าแชมป์มาแล้วถึง 19 รายการ รวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีก 6 สมัย และแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ในปี 2023 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถและผลงานอันยอดเยี่ยมของเขา\การได้รับการแต่งตั้งให้สวมปลอกแขนกัปตันทีมต่อจาก ไคล์ วอล์คเกอร์ และ เควิน เดอ บรอยน์ ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ถือเป็นการมอบความไว้วางใจให้กับ แบร์นาร์โด้ เป็นอย่างสูง แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของเขาในทีมทั้งในและนอกสนาม ไลน์เดอร์สยังได้กล่าวถึงอนาคตของทีมหลังจากการจากไปของ แบร์นาร์โด้ ว่าสโมสรจะไม่พยายามมองหา 'ตัวแทนที่เป็นพิมพ์นิยมเดียวกับแบร์นาร์โด้' แต่จะเน้นไปที่การมองหาสิ่งที่ทีมต้องการเพื่อพัฒนาต่อไป โดยหวังว่าผู้เล่นจากอะคาเดมี่หรือนักเตะดาวรุ่งที่สโมสรดึงตัวมาร่วมทีมก่อนหน้านี้ จะสามารถก้าวขึ้นมาเติมเต็มช่องว่างในแดนกลางที่ แบร์นาร์โด้ ทิ้งไว้ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของสโมสรในการสร้างทีมระยะยาวและส่งเสริมการพัฒนาของผู้เล่นรุ่นใหม่\ไลน์เดอร์สได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกถึงความผูกพันและปรารถนาดีต่อ แบร์นาร์โด้ ว่า 'ทุกเรื่องราวที่ดีต้องมีวันจบลง ผมหวังว่าเขาจะสนุกกับช่วง 6 สัปดาห์สุดท้ายนี้ และมีการอำลาที่ยอดเยี่ยม เขาคู่ควรกับการได้รับความสนใจและเกียรติยศเหล่านั้น' คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความเคารพและความชื่นชมที่ทีมงานมีต่อ แบร์นาร์โด้ และเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของเขาที่มีต่อสโมสรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การจากไปของเขาจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของทีมอย่างแน่นอน แต่สโมสรก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปและสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต โดยอาศัยความสามารถของผู้เล่นที่มีอยู่และพัฒนาผู้เล่นรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแท
แบร์นาร์โด้ ซิลวา แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไลน์เดอร์ส พรีเมียร์ลีก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฟุตบอล