ไรเดอร์นับร้อยบุกกระทรวงแรงงาน ค้านเข้าระบบประกันสังคม ชี้จ่ายซ้ำซ้อน-ไม่เหมาะกับอาชีพอิสระ

กลุ่มไรเดอร์กว่า 100 คน ยื่นหนังสือถึงกระทรวงแรงงาน คัดค้านนโยบายนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยกังวลเรื่องการหักเงินสมทบซ้ำซ้อนจากการทำงานหลายแอปพลิเคชัน และรูปแบบการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับระบบนายจ้าง-ลูกจ้าง ซึ่งอาจกระทบต่อรายได้และความยืดหยุ่นในการทำงาน
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.30 น.
กลุ่มไรเดอร์กว่า 100 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม G เคลื่อนที่เร็ว นำโดยนางสาวมณฑิตา ประดิษฐ์พล และนายบุญเกิน พร้อมด้วยสมาชิก รวมตัวกันที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าจตุจักร ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังด้านหน้ากระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านนโยบายการนำผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 50 นาย คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร กลุ่มผู้ชุมนุมได้นำข้อความเชิงสัญลักษณ์ เช่น 'คัดค้านประกันสังคมเข้าระบบแรงงาน' และ 'ไรเดอร์ไม่เอาประกันสังคม ม.33' มาแสดงจุดยืน นางสาวมณฑิตา ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ กล่าวว่า ไรเดอร์ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมเข้าสู่ระบบประกันสังคม หากยังใช้เงื่อนไข กฎหมาย และรูปแบบเดียวกับระบบนายจ้าง-ลูกจ้างทั่วไป เนื่องจากลักษณะการทำงานของไรเดอร์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องชั่วโมงการทำงาน การลงเวลา รวมถึงการจำกัดเวลาทำงานต่อวันและต่อสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษโดยตรง นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการหักเงินสมทบประกันสังคมซ้ำซ้อน เนื่องจากไรเดอร์ส่วนใหญ่ทำงานมากกว่า 1 แอปพลิเคชัน หากถูกหักเงินสมทบจากทุกบริษัท จะกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากในแต่ละเดือน กลุ่มไรเดอร์ไม่ได้ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบประกันสังคม แต่ต้องการให้มีการปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสภาพการจ้างงานจริง นายบุญเกิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบการทำงานของไรเดอร์เป็นลักษณะ 'ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย' บางคนทำงานพาร์ตไทม์ หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว จึงอยากให้ภาครัฐรับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินนโยบาย พร้อมกังวลว่าหากเข้าสู่ระบบแล้ว อาจต้องถูกบังคับตามกฎระเบียบที่กระทบต่อความยืดหยุ่นในการทำงาน ส่วนความคุ้มครองอุบัติเหตุ นางสาวมณฑิตา ระบุว่า ปัจจุบันบางแพลตฟอร์มมีประกันอุบัติเหตุให้ทั้งไรเดอร์และลูกค้าอยู่แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชัน จึงมองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะเข้ามากำกับดูแล ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ยืนยันว่ายังต้องการใช้การเจรจาเป็นหลัก และไม่ต้องการให้การชุมนุมกระทบต่อประชาชน แต่ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้มีอำนาจเปิดโต๊ะพูดคุยโดยตรง เพื่อหาทางออกที่เหมาะสม ภายหลังการยื่นหนังสือ ตัวแทน 15 คน ได้เข้าไปพูดคุยกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางและข้อยุติเบื้องต้
