ไรเดอร์หนุ่มสำนึกผิดหลังชกหน้า ผอ.ป.ป.ช. กลางงานศพเพื่อน เผยทำไปเพราะความรักและความคับแค้นใจแทนผู้เสียชีวิต

เหตุการณ์ระทึกในงานศพไรเดอร์ เมื่อชายหนุ่มวัย 25 ปี บุกทำร้ายร่างกายผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ป.ป.ช. ล่าสุดเข้าพบตำรวจยอมรับสารภาพว่ากระทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากผูกพันกับผู้ตายและกังวลเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม เตรียมประสานขอโทษและชดใช้ค่าเสียหาย
จากกรณีเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในงานบำเพ็ญกุศลศพของ นายศรนรินทร์ นาคงสี อายุ 43 ปี ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่งอาหารหรือ ไรเดอร์ โดยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อ นายธนัท ชายหนุ่มวัย 25 ปี ซึ่งมีอาชีพเป็น ไรเดอร์ เช่นเดียวกัน ได้ก่อเหตุใช้กำลังชกเข้าที่ใบหน้าของ นายจรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.
ป. ช. ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่มาร่วมงาน ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 เวลาประมาณ 13.00 น.
นายธนัทได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ เพื่อให้ข้อมูลและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย โดยในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง นายธนัทมีท่าทีตึงเครียดและอารมณ์ร้อน มีการโวยวายและปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเชิญตัวเข้าไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวภายในห้องปฏิบัติการสืบสวนเพื่อสงบสติอารมณ์ ทางด้าน นายทวีศักดิ์ ซ้ายยศ ทนายความจิตอาสาที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเบื้องต้นว่า การกระทำของนายธนัทนั้นอาจเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ทางผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักฯ ป.
ป. ช.
ยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีอย่างเป็นทางการ แต่ทางทนายความของฝ่ายผู้เสียหายได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในเชิงว่า ทุกการกระทำย่อมมีราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับฝ่ายผู้ก่อเหตุเป็นอย่างมาก โดยนายทวีศักดิ์ระบุว่า จากการพูดคุยกับนายธนัท พบว่าตัวลูกความมีความรู้สึกสำนึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก และยอมรับว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนั้น นายธนัทเปิดเผยว่าตนเองมีความสนิทสนมกับผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา นายศรนรินทร์ผู้ล่วงลับได้ให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลนายธนัทในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในยามลำบาก และการออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินหลักของอาชีพไรเดอร์ ทำให้มีความผูกพันกันเหมือนพี่น้อง เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตและติดตามความคืบหน้าของคดีมาตั้งแต่ต้น จึงเกิดความคับแค้นใจและมีความกังวลว่า ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากคู่กรณีเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงในหน่วยงานรัฐ จึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบที่ต้องการระบายความโกรธแค้นและต้องการให้คู่กรณีได้รับบทเรียน ซึ่งนายธนัทระบุว่าตนเองไม่ได้มองว่าพฤติกรรมทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ทำไปเพราะความรักและต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของผู้ตาย นอกจากนี้ นายธนัทได้กล่าวขอโทษสังคมและผู้เสียหายผ่านสื่อมวลชน โดยยกมือไหว้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าในปัจจุบันตนเองมีสติและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้ว และจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีก ส่วนประเด็นที่สวมเสื้อกองทัพบกในวันที่เกิดเหตุและวันที่มาพบตำรวจนั้น นายธนัทชี้แจงว่าตนเองเคยรับราชการในกองทัพจริงแต่ปัจจุบันได้ปลดประจำการแล้ว ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับทางกองทัพบกในปัจจุบัน ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์ ทนายความ ได้กำชับให้นายธนัทระมัดระวังการเดินทางไปร่วมงานศพ เนื่องจากผู้เสียหายยังคงเดินทางไปร่วมงานเป็นประจำ ซึ่งหากเกิดการเผชิญหน้ากันอีกครั้งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ได้ โดยทางทนายความจะประสานงานผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำตัวนายธนัทไปแสดงตัวขอโทษและพร้อมที่จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด แต่หากทางฝ่ายผู้เสียหายไม่ประสงค์จะพบหน้า ก็ยินดีเคารพการตัดสินใจนั้น และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไ
ไรเดอร์ ป.ป.ช. ทำร้ายร่างกาย ความยุติธรรม คดีอาญา
