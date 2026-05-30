Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

ไรเดอร์หนุ่มสำนึกผิดหลังชกหน้า ผอ.ป.ป.ช. กลางงานศพเพื่อน เผยทำไปเพราะความรักและความคับแค้นใจแทนผู้เสียชีวิต

ข่าวสังคม News

ไรเดอร์หนุ่มสำนึกผิดหลังชกหน้า ผอ.ป.ป.ช. กลางงานศพเพื่อน เผยทำไปเพราะความรักและความคับแค้นใจแทนผู้เสียชีวิต
ไรเดอร์ป.ป.ช.ทำร้ายร่างกาย
📆5/30/2026 8:55 AM
📰thaich8news
144 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 78% · Publisher: 63%

เหตุการณ์ระทึกในงานศพไรเดอร์ เมื่อชายหนุ่มวัย 25 ปี บุกทำร้ายร่างกายผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ป.ป.ช. ล่าสุดเข้าพบตำรวจยอมรับสารภาพว่ากระทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากผูกพันกับผู้ตายและกังวลเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม เตรียมประสานขอโทษและชดใช้ค่าเสียหาย

จากกรณีเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในงานบำเพ็ญกุศลศพของ นายศรนรินทร์ นาคงสี อายุ 43 ปี ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่งอาหารหรือ ไรเดอร์ โดยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อ นายธนัท ชายหนุ่มวัย 25 ปี ซึ่งมีอาชีพเป็น ไรเดอร์ เช่นเดียวกัน ได้ก่อเหตุใช้กำลังชกเข้าที่ใบหน้าของ นายจรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.

ป. ช. ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่มาร่วมงาน ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 เวลาประมาณ 13.00 น.

นายธนัทได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ เพื่อให้ข้อมูลและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย โดยในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง นายธนัทมีท่าทีตึงเครียดและอารมณ์ร้อน มีการโวยวายและปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเชิญตัวเข้าไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวภายในห้องปฏิบัติการสืบสวนเพื่อสงบสติอารมณ์ ทางด้าน นายทวีศักดิ์ ซ้ายยศ ทนายความจิตอาสาที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเบื้องต้นว่า การกระทำของนายธนัทนั้นอาจเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ทางผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักฯ ป.

ป. ช.

ยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีอย่างเป็นทางการ แต่ทางทนายความของฝ่ายผู้เสียหายได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในเชิงว่า ทุกการกระทำย่อมมีราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับฝ่ายผู้ก่อเหตุเป็นอย่างมาก โดยนายทวีศักดิ์ระบุว่า จากการพูดคุยกับนายธนัท พบว่าตัวลูกความมีความรู้สึกสำนึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก และยอมรับว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนั้น นายธนัทเปิดเผยว่าตนเองมีความสนิทสนมกับผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา นายศรนรินทร์ผู้ล่วงลับได้ให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลนายธนัทในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในยามลำบาก และการออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินหลักของอาชีพไรเดอร์ ทำให้มีความผูกพันกันเหมือนพี่น้อง เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตและติดตามความคืบหน้าของคดีมาตั้งแต่ต้น จึงเกิดความคับแค้นใจและมีความกังวลว่า ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากคู่กรณีเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงในหน่วยงานรัฐ จึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบที่ต้องการระบายความโกรธแค้นและต้องการให้คู่กรณีได้รับบทเรียน ซึ่งนายธนัทระบุว่าตนเองไม่ได้มองว่าพฤติกรรมทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ทำไปเพราะความรักและต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของผู้ตาย นอกจากนี้ นายธนัทได้กล่าวขอโทษสังคมและผู้เสียหายผ่านสื่อมวลชน โดยยกมือไหว้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าในปัจจุบันตนเองมีสติและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้ว และจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีก ส่วนประเด็นที่สวมเสื้อกองทัพบกในวันที่เกิดเหตุและวันที่มาพบตำรวจนั้น นายธนัทชี้แจงว่าตนเองเคยรับราชการในกองทัพจริงแต่ปัจจุบันได้ปลดประจำการแล้ว ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับทางกองทัพบกในปัจจุบัน ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์ ทนายความ ได้กำชับให้นายธนัทระมัดระวังการเดินทางไปร่วมงานศพ เนื่องจากผู้เสียหายยังคงเดินทางไปร่วมงานเป็นประจำ ซึ่งหากเกิดการเผชิญหน้ากันอีกครั้งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ได้ โดยทางทนายความจะประสานงานผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำตัวนายธนัทไปแสดงตัวขอโทษและพร้อมที่จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด แต่หากทางฝ่ายผู้เสียหายไม่ประสงค์จะพบหน้า ก็ยินดีเคารพการตัดสินใจนั้น และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thaich8news /  🏆 27. in TH

ไรเดอร์ ป.ป.ช. ทำร้ายร่างกาย ความยุติธรรม คดีอาญา

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ไดมอนด์ ฟู้ด ไม่ถึงฝันพ่าย เวียดนาม 2-3 เซต คว้ารองแชมป์โมสรหญิงเอเชียไดมอนด์ ฟู้ด ไม่ถึงฝันพ่าย เวียดนาม 2-3 เซต คว้ารองแชมป์โมสรหญิงเอเชียไดมอนด์ ฟู้ด ไม่ถึงฝันพ่าย ทีมเวียดนาม 2-3 เซต คว้ารองแชมป์โมสรหญิงเอเชีย PPTVHD36 PPTVNews ครบทุกข่าวเข้าใจคอกีฬา PPTVSport ไดมอนด์ฟู้ด รอบแชมป์สโมสรหญิงเอเชีย สโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย
Read more »

ถึงกับปาดเหงื่อ! 'มือเซตเยอรมนี' ให้สัมภาษณ์หลังเกมถึง 'ลูกยางสาวไทย' แบบนี้ (ภาพ)ถึงกับปาดเหงื่อ! 'มือเซตเยอรมนี' ให้สัมภาษณ์หลังเกมถึง 'ลูกยางสาวไทย' แบบนี้ (ภาพ)ความเคลื่อนไหวของ ทีมวอลเลย์บอลหญิงเยอรมนี ทีมแกร่งจากยุโรป ที่ประเดิมสนามด้วยการเอาชนะ 'ทัพนักตบลูกยางสาวไทย' ไปได้ 3-1 เซต (25-20, 25-13, 19-25 และ 25-23) ในการแข่งขันศึก ลูกยาง เนชั่นส์ลีก 2023 สัปดาห์ที่สอง เมื่อคืนวันพุธที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา
Read more »

ย้อน 25 เหตุการณ์ “พลิกโลก” ที่เกิดขึ้นในรอบ 25 ปีย้อน 25 เหตุการณ์ “พลิกโลก” ที่เกิดขึ้นในรอบ 25 ปีSanook ครบรอบ 25 ปี จึงขอรวบรวม 25 เหตุการณ์ “พลิกโลก” ที่เกิดขึ้นในรอบ 25 ปี เพื่อชวนทุกคนย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่นำพาให้โลกเป็นอยู่ดังเช่นทุกวันนี้ได้
Read more »

วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3 เซตรวด ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3 เซตรวด ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023วอลเลย์บอลหญิงไทย เอาชนะ เกาหลีใต้ ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023 ไป 3 เซตรวด ด้วยคะแนะ 25-20, 25-22, 25-23
Read more »

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มเยี่ยม ตบเอาชนะ ฮ่องกง 3 เซตรวดวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มเยี่ยม ตบเอาชนะ ฮ่องกง 3 เซตรวดนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มสวย หลังตบเอาชนะ ฮ่องกง ไป 3 เซตรวด คะแนน 25-17,25-16,25-13
Read more »

นิตยาไก่ย่าง เปิดข้อมูลลูกค้าจ่ายเฉลี่ย 1,000 บาทต่อบิล ตั้งเป้าสิ้นปียอดขายพันล้านนิตยาไก่ย่าง เปิดข้อมูลลูกค้าจ่ายเฉลี่ย 1,000 บาทต่อบิล ตั้งเป้าสิ้นปียอดขายพันล้านนิตยาไก่ย่าง ร้านอาหารไทย-อีสานที่ขายความ “ไม่ใช่คนอีสาน”แต่สร้างจุดยืนร้านอาหารของคนทุกกลุ่ม ฉลองครบรอบ 25 ปี ด้วยแคมเปญ 25 เมนู 25 บาท พร้อมแผนอนาคตในการขยายสาขาต่อเนื่อง
Read more »



Render Time: 2026-05-30 11:58:14