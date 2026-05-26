ไรมอน แลนด์ (RML) เตรียมออกหุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีเรตติ้ง วงเงินรวม 510 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีได้ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท ไรมอน แลนด์ (RML) เตรียมออกหุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีเรตติ้ง 6 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 510 ล้านบาท เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมที่ทยอยครบกำหนดมิ.ย.–ก.ค. 2569 ท่ามกลางสัญญาณเตือนสภาพคล่อง หลังผู้ตรวจสอบบัญชีชี้บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเกินสินทรัพย์หมุนเวียนกว่า 675 ล้านบาท มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นสูงถึง 1,406 ล้านบาท และมีภาระหนี้ที่ต้องชำระภายในไตรมาส 2/2569 รวมกว่า 1,913 ล้านบาท
ไรมอน แลนด์ (RML) เตรียมออก หุ้นกู้ เสี่ยงสูง ไม่มีเรตติ้ง วงเงินรวม 510 ล้านบาท เพื่อนำเงินไป รีไฟแนนซ์ หุ้นกู้ ชุดเดิมที่จะ ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีได้ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท ไรมอน แลนด์ (RML) เตรียมออก หุ้นกู้ เสี่ยงสูง ไม่มีเรตติ้ง 6 ชุด วงเงินรวม ไม่เกิน 510 ล้านบาท เพื่อ รีไฟแนนซ์ หุ้นกู้ เดิมที่ทยอย ครบกำหนด มิ.
ย. –ก. ค. 2569 ท่ามกลางสัญญาณเตือนสภาพคล่อง หลังผู้ตรวจสอบบัญชีชี้บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเกินสินทรัพย์หมุนเวียนกว่า 675 ล้านบาท มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นสูงถึง 1,406 ล้านบาท และมีภาระหนี้ที่ต้องชำระภายในไตรมาส 2/2569 รวมกว่า 1,913 ล้านบา
ไรมอน แลนด์ หุ้นกู้ ออกหุ้นกู้ เสี่ยงสูง ไม่มีเรตติ้ง วงเงินรวม 510 ล้านบาท รีไฟแนนซ์ หุ้นกู้ชุดเดิม ครบกำหนด มิ.ย.–ก.ค. 2569 สัญญาณเตือนสภาพคล่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี หนี้สินหมุนเวียน เกินสินทรัพย์หมุนเวียน 675 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น สูงถึง 1 406 ล้านบาท ภาระหนี้ที่ต้องชำระภายในไตรมาส 2/2569 รวมกว่า 1 913 ล้านบาท
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
“กรณ์ ณรงค์เดช” หนุน CEO คนใหม่ RML ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโตที่มั่นคง“กรณ์ ณรงค์เดช” หนุน CEO คนใหม่ RML ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโตที่มั่นคง ปี2567 ลุยบิ๊กโปรเจ็กต์อสังหาฯลักชัวรีต่อเนื่อง
Read more »
ผู้ถือหุ้น RML มีมติไฟเขียว 100% เพิ่มทุน 3,588 ล้านบาทผู้ถือหุ้น RML มีมติไฟเขียว 100% เพิ่มทุน 3,588 ล้านบาท ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) นำโดย เบร็นตัน
Read more »
RML แต่งตั้ง CFO คนใหม่ “สรพงษ์ มาเมือง” มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 67RML แต่งตั้ง CFO คนใหม่ ‘สรพงษ์ มาเมือง’ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.67 พร้อมจัดทัพแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่ม เสริมแกร่งธุรกิจอสังหาฯ
Read more »
‘เบร็นตัน มอเรลโล’ แม่ทัพใหม่ RML พร้อมดันธุรกิจ สู่ผู้นำอสังหาฯ ลักชัวรี่ระดับอินเตอร์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 แวดวงอสังหาริมทรัพย์ได้เกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญ เมื่อ ‘RML-บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)’
Read more »
RML ลุยขยายพอร์ตเสริมแกร่งระยะยาว เปิด ‘โรงแรม รีว่า ไวบ์’ ใกล้ไอคอนสยามRML ผู้นำด้านธุรกิจโรงแรมเปิดตัว 'โรงแรม รีว่า ไวบ์' ใกล้ไอคอนสยาม สร้างรายได้ระยะยาวด้วยการขยายพอร์ตธุรกิจ นำเสนอประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเดินทางด้วยห้องพัก 59 ห้องและพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครัน
Read more »
ตลท. เรียกร้อง RML ชี้แจงงบไตรมาส 3/67ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ บมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส 3/67 ประเด็นดังต่อไปนี้ (1) การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเงินลงทุน (2) การลงทุนตั๋วเงินแปลงสภาพ (3) ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าหุ้น โดย RML ต้องชี้แจงข้อมูลภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2567
Read more »