ไมโครซอฟท์อัปเกรด Microsoft 365 ด้วย Agentic AI ให้ Copilot จัดการงานซับซ้อนใน Word Excel และ PowerPoint ได้อัตโนมัติ

ไมโครซอฟท์ประกาศยกระดับ Microsoft Copilot ด้วยเทคโนโลยี Agentic AI ที่สามารถลงมือทำงานที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติใน Word, Excel และ PowerPoint เพื่อเปลี่ยนออฟฟิศให้เป็นทีมอัจฉริยะ พร้อมใช้งานแล้วสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ทั่วโลก
ไมโครซอฟท์ได้ประกาศการอัปเกรด Microsoft 365 ด้วย เทคโนโลยี Agentic AI ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธี การทำงาน ในออฟฟิศอย่างสิ้นเชิง โดยการนำ Copilot มาใช้งานในแอปพลิเคชันหลักอย่าง Word , Excel และ PowerPoint เพื่อให้สามารถจัดการงานที่ซับซ้อนได้โดย อัตโนมัติ นี่ไม่ใช่แค่การตอบคำถาม แต่เป็น การทำงาน ที่ AI สามารถลงมือทำได้จริง ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญใน การทำงาน ขององค์กรทุกประเภท การอัปเดตครั้งนี้ทำให้ Microsoft Copilot สามารถทำงานได้มากกว่าการเป็นเพียงผู้ช่วย โดยสามารถร่างเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างพรีเซนเทชันได้อย่าง อัตโนมัติ โดยมีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงขึ้น ใน Word Copilot สามารถช่วยร่างเนื้อหา ปรับโทนเสียงให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย และปรับโครงสร้างเอกสารยาวๆ ได้อย่างรวดเร็ว ใน Excel สามารถสร้างตาราง Pivot Table อธิบายสูตรที่ซับซ้อน และสร้างภาพข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ ใน PowerPoint สามารถเปลี่ยนไอเดียให้เป็นพรีเซนเทชันที่สวยงาม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร และจัดการองค์ประกอบศิลป์และแอนิเมชันได้โดย อัตโนมัติ ไมโครซอฟท์มุ่งเน้นให้ Copilot ทำงานแบบไร้รอยต่อ โดยยึดหลักการสำคัญคือ ลงมือทำจริง ควบคุมได้ละเอียด และเข้าใจบริบท ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและเลือกยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ AI ทำได้ทุกขั้นตอน ทำให้มั่นใจได้ว่างานที่ออกมายังคงความถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะในสายงานกฎหมายและการเงิน ในอนาคต ไมโครซอฟท์ตั้งเป้าพัฒนา Copilot ให้มีความแม่นยำสูงขึ้นในงานเฉพาะทาง และสร้างระบบนิเวศของ AI ที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งแพลตฟอร์ม เพื่อคาดการณ์ความต้องการของผู้ใช้และขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าไปได้อย่างลื่นไหล สถานะการใช้งาน: ฟีเจอร์ Agentic AI พร้อมใช้งานแล้วสำหรับสมาชิก Microsoft 365 Copilot , Microsoft 365 Premium รวมถึงเวอร์ชัน Personal และ Family ทั่วโลก ผ่านทาง Microsoft365.
com/copilot และแอปพลิเคชันบนมือถื
Microsoft 365 Agentic AI Copilot Word Excel Powerpoint ออฟฟิศอัจฉริยะ อัตโนมัติ การทำงาน เทคโนโลยี
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
AI ทำให้งานง่ายขึ้นหรือเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบความเหนื่อย?แม้ AI จะช่วยลดงานเล็ก ๆ เช่น เขียนอีเมลหรือสรุปเอกสาร แต่พนักงานกลับพบว่าตนเองมีงานเพิ่มขึ้นและต้องใช้สมองหนักกว่าเดิม การใช้ AI ไม่ได้หมายความว่าจะลดเวลาทำงาน แต่กลับทำให้งานมีความเข้มข้นมากขึ้น และอาจทำให้เกิดภาวะสมองล้าเกินพิกัด
Read more »
AI กำลังเปลี่ยนเกม: จากการสร้างโอกาส สู่การคัดเลือกผู้ชนะ ในเศรษฐกิจยุคใหม่AI ไม่ได้สร้างโอกาสที่เท่าเทียม แต่กำลังคัดเลือกผู้ชนะ โดยคาดว่าภายในปี 2030 มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก AI กว่า 70% จะกระจุกตัวอยู่ใน 10 ประเทศและบริษัทเพียง 20% ของตลาด
Read more »
เจาะบทวิเคราะห์:อดีตผู้บริหาร Goldman Sachs เตือน 2 ปีข้างหน้าทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปสรุปข่าว ในอนาคตเทคโนโลยี AI และคริปโตจะทำงานสอดประสานกันเพื่อทลายโครงสร้างดั้งเดิม องค์กรต่างๆ จะใช้พนักงานน้อยลงแต่ขยายสเกลได้มหาศาลด้วย AI
Read more »
Lumen ยืนยัน AI บอทสร้างทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเกิน 50% แล้วLumen Technologies เปิดเผยว่า AI บอทสร้างทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่า 50% แล้ว บริษัทที่รองรับทราฟฟิกโลก 65% เรียกร้องให้ทุกองค์กรเร่งปรับโครงสร้างเครือข่ายรับยุค AI
Read more »
Google Cloud เลือก Solana เป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงิน AI Agent กระตุ้นดีมานด์ SOLGoogle Cloud ผสานรวม Solana เข้ากับระบบชำระเงินของ AI Agent ผ่าน Pay.sh ส่งผลดีต่อ Utility ของ SOL และสร้าง Agentic Economy ที่ AI Agent สามารถชำระเงินค่าบริการ API ได้อย่างอิสระ
Read more »
โครงการ AI for Future Workforce ขับเคลื่อนการเรียนรู้ AI ในระดับประเทศโครงการ AI for Future Workforce ถูกเปิดตัวเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้าน AI ในระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ AI ในเชิงปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนในหลักสูตร โดยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 แห่ง และขยายสู่ทั่วประเทศต่อไป เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่การปูพื้นฐานไปจนถึงการเจียระไนผู้เชี่ยวชาญระดับสูง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Read more »