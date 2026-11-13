ไมโครซอฟต์ดาวน์ทั่วโลก: ระบบอีเมล Outlook ล่มวงกว้างกระทบธุรกิจและหน่วยงานรัฐ
เหตุขัดข้องของไมโครซอฟต์ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบอีเมล Exchange Online และแอปพลิเคชันหลัก ทำให้เกิดความล่าช้าในภาคธุรกิจ การเงิน และบริการสาธารณะทั่วโลก
บริการอีเมล Exchange Online ของไมโครซอฟต์ประสบปัญหาขัดข้องครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้งานแอปพลิเคชันหลักอย่าง Outlook และ Teams ทั่วโลก โดยเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในเหตุขัดข้องที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท และถือเป็นครั้งที่สองในปีนี้ที่ทำให้บริการคลาวด์ล้มเหลว สร้างความปั่นป่วนให้กับผู้ใช้บริการกว่าร้อยล้านคนทั่วโลก ทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กรขนาดใหญ่
ขอบเขตผลกระทบและการทำงานของระบบ
ไมโครซอฟต์ยืนยันว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อฟีเจอร์ที่พึ่งพา Exchange Online ซึ่งเป็นศูนย์กลางอีเมลและการนัดหมายบนคลาวด์เป็นหลัก แอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องยังใช้งานได้ปกติ สำหรับองค์กรที่โฮสต์บริการของไมโครซอฟต์บนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองแทนที่จะใช้คลาวด์ ได้รับผลกระทบในวงจำกัดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Outlook และ Teams ซึ่งถือเป็นเครื่องมือทำงานหลักที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันAlso readMicrosoft ขัดข้องทั่วโลก กระทบ Copilot, Outlook, Teams เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา
เมื่อระบบอีเมลขัดข้อง ผู้ใช้ไม่สามารถส่งอีเมล จัดการปฏิทิน หรือเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ได้ตามปกติ ส่งผลให้กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรสะดุดหยุดชะงักทันที โดยปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองในปีนี้ ต่อจากเหตุการณ์ในเดือนมกราคม และก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม บริษัท也曾รายงานเหตุขัดข้องของแพลตฟอร์มคลาวด์ Azure ที่กระทบชุดซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ผลกระทบในภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ
เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนตั้งแต่สหรัฐอเมริกา ไปถึงออสเตรเลียและญี่ปุ่น ทำให้บริษัทจดทะเบียนเกิดความล่าช้า บางแห่งไม่สามารถประกาศผลการประกอบการตามกำหนดเวลาได้ ตัวอย่างเช่น บริษัท Workhorse Group ผู้ผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าสัญชาติอเมริกา ต้องเลื่อนการแถลงผลการประกอบการจากวันพฤหัสบดีไปยังวันที่ 16 พฤศจิกายน ส่วน Richemont ของสวิตเซอร์แลนด์ก็เลื่อนการประกาศผลงานครึ่งปีแรกออกไปก่อนในระยะสั้น
ในภาคการบริการ สายการบินหลายแห่งต้องแจ้งลูกค้าว่าการสื่อสารอาจล่าช้า โดยมีสายการบินจากอินเดีย ได้แก่ IndiGo, Akasa Air และ Air India แจ้งว่าบริการสนับสนุนลูกค้าทางอีเมลได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน ขณะที่ Maersk ยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งทางทะเลของเดนมาร์ก แจ้งว่าอัปเดตข้อมูลอาจล่าช้า และบริษัทประกันภัย Aviva ของอังกฤษต้องเปิดใช้ระบบสำรองสำหรับการประชุมแถลงผลการประกอบการทันท่วงที
ในสหราชอาณาจักร รัฐบาลอังกฤษระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับไมโครซอฟต์เพื่อหาทางแก้ไขระบบ ขณะที่บริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) และตำรวจนครบาลลอนดอนได้รับผลกระทบโดยตรง ตำรวจไม่สามารถรับแจ้งความบางประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่การตอบรับสายฉุกเฉินยังคงทำงานได้ตามปกติ ส่วน NHS ในพื้นที่ต่างๆ ต้องหันไปใช้ระบบไอทีสำรองหรือบันทึกด้วยกระดาษแทน
ในออสเตรเลีย หน่วยงานข่าวกรองและตำรวจกลางอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทони เบิรก์ รัฐมนตรีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระบุว่าไมโครซอฟต์ไม่เชื่อว่าเหตุดังกล่าวเป็นการโจมตีไซเบอร์ และปัญหาที่ไมโครซอฟต์กำลังจัดการอยู่เกี่ยวข้องกับระบบอีเมลเป็นหลัก นอกจากนี้ OpenAI และ Anthropic ก็พบปัญหา connector ของไมโครซอฟต์ในฝั่งธุรกิจ
ความเสียหายทางการเงินและแนวโน้มในอนาคต
ในภาคการเงินและความมั่นคง การบริหารกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนลงทุนหลายแห่งต้องสะดุด แหล่งข่าวระบุว่ามีการยกเลิกการซื้อขายพันธบัตร และบางบริษัทต้องใช้งานแฟกซ์ยืนยันการซื้อขายแทน ในไต้หวัน หลายองค์กรต้องพึ่งพาวิธีดั้งเดิมเนื่องจากระบบดิจิทัลล้มเหลว
มาริโอ เด ชิคโก รองประธานฝ่ายสถาบันการเงินของ Morningstar DBRS ประเมินว่ามูลค่าความเสียหายที่ได้รับประกันทั่วโลกอยู่ที่ราว 300-500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าความเสียหายทางการเงินจากเหตุ CrowdStrike ในปี 2567 ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ Windows กว่า 8 ล้านเครื่องล่ม และมีค่าเสียหายประมาณ 400 ล้านถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จอช กิลเบิร์ต นักวิเคราะห์ตลาดจากแพลตฟอร์มเทรด eToro แสดงความเห็นว่าสิ่งที่น่ากังวลคือหากความน่าเชื่อถือกลายเป็นปัญหาซ้ำซาก องค์กรต่างๆ อาจต้องทบทวนว่าควรฝากธุรกิจกับผู้ให้บริการรายเดียวมากขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางกลุ่มตั้งข้อสงสัยว่าเหตุดังกล่าวจะผลักดันให้ลูกค้าย้ายไปใช้บริการคู่แข่งจริงหรือไม่ เนื่องจากราคาต้นทุนในการเปลี่ยนเครื่องมือที่ฝังลึกอยู่ในงานประจำวันนั้นสูงมาก และคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทประกันภัยโดยรวมในวงกว้างแม้จะมีการเรียกร้องสินไหมจำนวนมากก็ตาม
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