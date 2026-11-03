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ไมเคิล แมนน์ วัย 83 ประสบอุบัติเหตุปืนลั่นขาในลอสแอนเจลิส

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
ไมเคิล แมนน์ วัย 83 ประสบอุบัติเหตุปืนลั่นขาในลอสแอนเจลิส
Michael Mann · Hollywood Director · Gun Accident
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ไมเคิล แมนน์ ผู้กำกับฮอลลีวูดวัย 83 ปี ประสบอุบัติเหตุปืนลั่นบริเวณขาขณะอยู่ในสนามยิงปืนในนครลอสแอนเจลิส ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและปลอดภัย

ไมเคิล แมนน์ ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังวัย 83 ปี ประสบอุบัติเหตุจากปืนลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจขณะอยู่ที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งในนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เขาได้รับบาดเจ็บบริเวณขาเพียงเล็กน้อย ก่อนที่จะได้รับการนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน

เหตุฉุกเฉินที่สนามยิงปืนลอสแอนเจลิส

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเสาร์ โดยเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะตำรวจนครลอสแอนเจลิสได้รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับเสียงปืนบริเวณถนนมิสซูรี จึงได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันที

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จากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุอย่างชัดเจน ไม่มีเจตนาทำร้ายใคร ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพอาการคงที่และปลอดภัย เจ้าหน้าที่ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับบาดเจ็บบันทึกไว้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนต่อไป

รายละเอียดอุบัติเหตุและอาการบาดเจ็บ

ตัวแทนของ ไมเคิล แมนน์ ได้เปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์ว่า อาวุธปืนเกิดลั่นขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่ยังอยู่ในซองปืน ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เขาพยายามเก็บปืนเข้าซองตามปกติ ผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย บริเวณขา

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ตัวแทนยืนยันเพิ่มเติมว่า บาดแผลที่ received เป็นเพียงบาดแผลตื้นและไม่ใช่อาการอันตรายถึงชีวิต โดย เขาได้รับการรักษาแล้วและในขณะนี้กำลังได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับวงการบันเทิงที่ผู้กำกับระดับตำนานปลอดภัยจากอุบัติเหตุครั้งนี้

ประวัติและผลงานสำคัญของผู้กำกับ

ไมเคิล แมนน์ ถือเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดอย่างกว้างขวาง เขามีประสบการณ์และการทำงานในวงการนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 ก่อนที่จะสร้างชื่อและสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมออกมาจำนวนมาก

ผลงานภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้กับเขา ได้แก่ The Last of the Mohicans, The Insider, Ali, Public Enemies, Collateral, Thief และ Ferrari ผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและได้รับการยกย่องอย่างมากคือภาพยนตร์อาชญากรรมเรื่อง Heat เมื่อปี 1995

ภาพยนตร์เรื่อง Heat นำแสดงโดยนักแสดงระดับตำนานอย่าง อัล ปาชิโน และ โรเบิร์ต เดอ นีโร ซึ่งกลายมาเป็นหนึ่งในภาพยนตร์อาชญากรรมระดับคลาสสิกของฮอลลีวูดที่คนดูทั่วโลกจดจำ นอกจากนี้เขายังเคยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการผลิตละครทีวี Miami Vice ก่อนที่จะหันมาผู้กำกับภาพยนตร์ฉบับฉบับในปี 2006 ด้วยตนเอง

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แผนงานในอนาคตและผลงานล่าสุด

ปัจจุบัน ไมเคิล แมนน์ ยังคงสร้างสรรค์งานด้านภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง โดยกำลังพัฒนารถโครงการ Heat 2 ซึ่งเป็นภาคต่อของภาพยนตร์ชื่อดังที่สร้างแรงบันดาลใจจากนวนิยายปี 2022 ซึ่งเขาร่วมเขียนบทกับ เม็ก การ์ดิเนอร์

สำหรับผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาคือเรื่อง Ferrari เมื่อปี 2023 ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์และชาวภาพยนตร์ เรื่องนี้มีการนำแสดงโดย อดัม ไดไวเวอร์ และ เพเนโลเป ครูซ แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความสามารถในการเล่าเรื่องที่ไม่ลดละลงแม้จะอายุมากขึ้น

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Michael Mann Hollywood Director Gun Accident Los Angeles Heat Movie

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