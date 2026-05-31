ไมเคิล เบอร์รี เปิดสถานะขายหุ้นชิป ชี้ Nvidia เสี่ยงเหมือน Cisco ยุคดอตคอม

นักลงชื่ออย่าง Michael Burry เปิดเดิมพันขาลงหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะ Nvidia ชี้รายได้อาจไม่ยั่งยืนเพราะเงินหมุนเวียนในระบบนิเวศ AI เท่านั้น เปรียบเทียบกับ Cisco ในยุคฟองสบู่ดอตคอม
ไมเคิล เบอร์รี ( Michael Burry ) นักลงทุนชื่อดังที่โด่งดังจากการคาดการณ์วิกฤตซับไพรม์ในปี 2008 ได้กลับมาสร้างความสนใจอีกครั้งเมื่อเขาเปิดสถานะเดิมพันขาลงในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งรวมถึงหุ้นของ Nvidia บริษัทผู้นำด้าน ชิป AI การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ระมัดระวังต่ออุตสาหกรรม AI ที่กำลังเฟื่องฟูในขณะนี้ เบอร์รีตั้งข้อสังเกตว่า Nvidia ได้นำเงินสดจำนวนมากไปลงทุนในบริษัท AI หลายแห่ง ขณะที่บริษัทเหล่านั้นก็นำเงินกลับมาซื้อ ชิป และบริการจาก Nvidia อีกทอดหนึ่ง ซึ่งในมุมมองของเขา ทำให้รายได้ของ Nvidia ดูแข็งแกร่งกว่าความเป็นจริง เพราะเงินส่วนหนึ่งยังคงหมุนเวียนอยู่ภายในระบบนิเวศเดียวกันเท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงจากภายนอก เบอร์รียังเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับยุคดอตคอมในช่วงปลายทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงระหว่าง Nvidia กับ Cisco Systems ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่เติบโตอย่างมากในช่วงที่อินเทอร์เน็ตกำลังเป็นกระแส แต่เมื่อ ฟองสบู่ แตก Cisco ก็ประสบกับการปรับตัวลงอย่างรุนแรงเช่นกัน เบอร์รีตั้งคำถามว่าต้นทุนบางส่วนของ Nvidia เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและการตลาด อาจสูงกว่าที่นักลงทุนรับรู้ในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าหุ้น AI กลุ่มใหญ่หลายตัวปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยบางตัวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้บรรยากาศตลาดเริ่มคล้ายคลึงกับช่วงปลายยุคดอตคอมในปี 2000 ที่นักลงทุนต่างคาดหวังว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก่อนที่ความเป็นจริงจะเริ่มสวนทางกับความคาดหวัง ในมุมมองของเบอร์รี ความเสี่ยงที่สำคัญคือการลงทุนด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อาจชะลอตัวลง หากบริษัทเหล่านี้เริ่มประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น การชะลอตัวดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ Nvidia และบริษัท ชิป รายอื่นๆ สิ่งที่น่าสนใจคือการที่ Nvidia ต้องออกมาชี้แจงต่อนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทเพื่อตอบข้อสงสัยของเบอร์รี โดยเฉพาะในเรื่องต้นทุนและวิธีการคำนวณผลประกอบการ แม้เบอร์รีจะยังคงยืนยันว่าการวิเคราะห์ของเขาไม่เปลี่ยนแปลง แต่การที่ Nvidia รู้สึกว่าจำเป็นต้องชี้แจงก็สะท้อนว่าตลาดกำลังให้ความสนใจกับประเด็นนี้มากขึ้น หากกระแส AI เริ่มชะลอตัวจริง ผลกระทบอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นเทคโนโลยี แต่สามารถลุกลามไปยังสินทรัพย์เสี่ยงทั่วทั้งตลาดได้เช่นกัน เพราะหุ้น AI กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา ความกังวลของเบอร์รีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของ ฟองสบู่ แต่เป็นเรื่องของความโปร่งใสและความยั่งยืนของโมเดลธุรกิจในอุตสาหกรรมนี.
ไมเคิล เบอร์รี (Michael Burry) นักลงทุนชื่อดังที่โด่งดังจากการคาดการณ์วิกฤตซับไพรม์ในปี 2008 ได้กลับมาสร้างความสนใจอีกครั้งเมื่อเขาเปิดสถานะเดิมพันขาลงในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งรวมถึงหุ้นของ Nvidia บริษัทผู้นำด้านชิป AI การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ระมัดระวังต่ออุตสาหกรรม AI ที่กำลังเฟื่องฟูในขณะนี้ เบอร์รีตั้งข้อสังเกตว่า Nvidia ได้นำเงินสดจำนวนมากไปลงทุนในบริษัท AI หลายแห่ง ขณะที่บริษัทเหล่านั้นก็นำเงินกลับมาซื้อชิปและบริการจาก Nvidia อีกทอดหนึ่ง ซึ่งในมุมมองของเขา ทำให้รายได้ของ Nvidia ดูแข็งแกร่งกว่าความเป็นจริง เพราะเงินส่วนหนึ่งยังคงหมุนเวียนอยู่ภายในระบบนิเวศเดียวกันเท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงจากภายนอก เบอร์รียังเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับยุคดอตคอมในช่วงปลายทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงระหว่าง Nvidia กับ Cisco Systems ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่เติบโตอย่างมากในช่วงที่อินเทอร์เน็ตกำลังเป็นกระแส แต่เมื่อฟองสบู่แตก Cisco ก็ประสบกับการปรับตัวลงอย่างรุนแรงเช่นกัน เบอร์รีตั้งคำถามว่าต้นทุนบางส่วนของ Nvidia เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและการตลาด อาจสูงกว่าที่นักลงทุนรับรู้ในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าหุ้น AI กลุ่มใหญ่หลายตัวปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยบางตัวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้บรรยากาศตลาดเริ่มคล้ายคลึงกับช่วงปลายยุคดอตคอมในปี 2000 ที่นักลงทุนต่างคาดหวังว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก่อนที่ความเป็นจริงจะเริ่มสวนทางกับความคาดหวัง ในมุมมองของเบอร์รี ความเสี่ยงที่สำคัญคือการลงทุนด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อาจชะลอตัวลง หากบริษัทเหล่านี้เริ่มประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น การชะลอตัวดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ Nvidia และบริษัทชิปรายอื่นๆ สิ่งที่น่าสนใจคือการที่ Nvidia ต้องออกมาชี้แจงต่อนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทเพื่อตอบข้อสงสัยของเบอร์รี โดยเฉพาะในเรื่องต้นทุนและวิธีการคำนวณผลประกอบการ แม้เบอร์รีจะยังคงยืนยันว่าการวิเคราะห์ของเขาไม่เปลี่ยนแปลง แต่การที่ Nvidia รู้สึกว่าจำเป็นต้องชี้แจงก็สะท้อนว่าตลาดกำลังให้ความสนใจกับประเด็นนี้มากขึ้น หากกระแส AI เริ่มชะลอตัวจริง ผลกระทบอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นเทคโนโลยี แต่สามารถลุกลามไปยังสินทรัพย์เสี่ยงทั่วทั้งตลาดได้เช่นกัน เพราะหุ้น AI กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา ความกังวลของเบอร์รีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของฟองสบู่ แต่เป็นเรื่องของความโปร่งใสและความยั่งยืนของโมเดลธุรกิจในอุตสาหกรรมนี
Michael Burry Nvidia AI ฟองสบู่ ชิป
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI Nvidia เปิดตัวในไต้หวัน ปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐานด้าน AIซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI Nvidia เปิดตัวในไต้หวัน โดย Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia ประกาศแผนการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI แห่งแรกในไต้หวัน
Read more »
ผลประกอบการ Nvidia ไตรมาสล่าสุด: จุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับตลาดหุ้น?การรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของ Nvidia (NVDA) มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดหุ้นและวงการ AI นักลงทุนเตรียมพร้อมรับความผันผวน ขณะที่ราคาหุ้น Nvidia ส่งผลกระทบต่อดัชนีหลักๆ และหุ้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI รวมถึงผลกระทบต่อผู้ลงทุนในกองทุนดัชนีตลาดกว้าง
Read more »
Nvidia ตอบโต้ข้อกล่าวหาของ 'Big Short' Burry เกี่ยวกับฟองสบู่ AINvidia ออกมาตอบโต้คำวิจารณ์จาก Michael Burry นักลงทุน 'Big Short' ที่เตือนถึงฟองสบู่ AI ที่อาจคล้ายคลึงกับฟองสบู่ดอทคอม
Read more »
NVIDIA ส่งสัญญาณชะลอการลงทุนใน AI หวั่นฟองสบู่ Jensen Huang เผย OpenAI อาจเป็นการลงทุนครั้งสุดท้ายNVIDIA ส่งสัญญาณลดบทบาทการลงทุนในบริษัท AI โดย Jensen Huang ซีอีโอของ NVIDIA เผยว่าการลงทุนใน OpenAI อาจเป็นการลงทุนครั้งสุดท้าย และแผนลงทุนขนาดใหญ่กว่านั้นมีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้นจริง ท่ามกลางความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI
Read more »
Nvidia ขยายการลงทุน AI และโมเดลอุตสาหกรรมปรับใช้ผลประโยชน์จากลูกค้าตลอดระยะเวลาปัจจุบัน Nvidia กำลังก้าวสู่ระดับของการเป็นผู้สู่เกียรติคุณได้ตั้งแต่การลงทุนมากถึง $45,000 ล้านทั่วถึงในการสร้างโมเดล AI, cloud, optical networking และประสานกันกับการลงทุนในความสำเร็จกลับมาที่ลูกค้าของ Nvidia ซึ่งเชื่อมโยงกับการสร้างอุปสงค์ต่อเนื่องของ Nvidia GPU และโครงสร้างพื้นฐาน AI
Read more »
Microsoft และ NVIDIA เตรียมเปิดตัวพีซี Windows รุ่นใหม่ที่ใช้ชิปผู้ผลิต AI เป็นหน่วยประมวลผลหลักการแทรกสังเคราะห์ชิป AI เข้าไปในผลิตภัณฑ์พีซี Windows ของ Microsoft และ NVIDIA สร้างวงจรการแข่งขันใหม่ในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ร่วมกับ Apple, Intel, AMD และ Qualcomm โดยมีความคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพบนอุปกรณ์และขยายตลาด AI บนอุปกรณ์
Read more »