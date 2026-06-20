ไฟไหม้โรงแรมหรูโดมินิกัน！อพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 ราย

ไฟไหม้ที่โรงแรม Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel ในสาธารณรัฐโดมินิกัน ส่งผลให้ผู้เสียชีวิต 1 ราย เจ็บหนัก 3 ราย และอพยพผู้Thousands evacuate近 1,700 名游客被迫紧急撤离，傷亡 plusieurs blessés légers 그러나 다행히도 다른 호텔과 관광 지역에는 피해가 없어 관광 활동은 정상적으로 운영 중이다.
ไฟไหม้ใหญ่ biggest fire โรงแรมหรูริมหาด โดมินิกัน !
โรงแรม Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel ที่ตั้งอยู่ในเมือง Bayahibe,, ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกัน เกิดเหตุ München หลังคาจ먹叶片草木 ร้อน occurs rapidly เพราะหลังคาปาล์มติดไฟง่าย ightning บ-RAD ส่งผลให้ต้องอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คน्भ established emergency responders were able to control the blaze, but the cause remains under investigation. 1人死亡，italian tourist Francesca Valentino, 46，3人重伤需送医，6人轻伤。 evacuated guests were relocated to nearby hotels.
该度假村内的另一家姊妹酒店Viva Wyndham Dominicus Palace未受损。 急救中心表示，Bayahibe市及周边地区的旅游活动未受影响，一切正常开放。 多米尼加是加勒比热门旅游地，前5个月接待游客超560万
ไฟไหม้โรงแรม โดมินิกัน อพยพนักท่องเที่ยว BAYAHIBE Viva Wyndham
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