ไฟไหม้ร้านซ่อมรถภูเก็ต 2 ลุกไหม้ลุกลามร้านเสื้อผ้า-คาร์แคร์ เจ้าของบาดเจ็บลวก
เหตุเพลิงไหม้ร้านป๊อปจูนเนอร์ ภูเก็ต ลุกลามไปยังร้านเสื้อผ้าและคาร์แคร์ใกล้เคียง ผู้เป็นเจ้าของและภรรยาได้รับบาดเจ็บไฟลวก ส่งโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุ
เหตุเพลิงลุกไหม้ขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต เมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 โดยเกิดเหตุขึ้นบริเวณใกล้กับ ตลาดสดท่าเรือ หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมาก
จุดเกิดเหตุและพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ร.ต.ท.พลวัต มือคม รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรถลาง ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุถลางว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่บริเวณร้านซ่อมรถยนต์ชื่อ ป๊อปจูนเนอร์ จึงได้ประสานงานและเดินทาง前往ไปยังที่เกิดเหตุทันที พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ให้ พ.ต.อ.นิกร ชูทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลาง ได้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมกำลังเสริมหากจำเป็นAlso read“เจมส์ จิรายุ” แซวลูกชาย “น้องพบรัก” ฮอตเกินพ่อ! ไปไหนมาไหนมีแต่คนถามถึง
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและทีมดับเพลิงจากเทศบาลตำบลศรีสุนทรเดินทางไปถึง พบว่าเพลิงกำลังลุกโหมอย่างหนักภายในอาคารร้านซ่อมรถยนต์ดังกล่าว ความร้อนและความร้อนแรงของเปลวไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังทรัพย์สินข้างเคียง ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว
เพลิงได้ลามติดไปยังร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นมือหนึ่ง และร้านล้างรถอัตโนมัติ หรือ Car Wash Automatic ที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้สถานการณ์การควบคุมเพลิงมีความยากลำบากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อดับเพลิงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลามไปยังโครงสร้างอาคารอื่นๆ ที่อยู่ละแวกใกล้เคียง
ผู้บาดเจ็บและทีมสอบสวน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าว จำนวน 2 ราย โดยรายแรกคือนายไพนรินทร์ ขนุนอ่อน เจ้าของร้านป๊อปจูนเนอร์ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต อีกายคือ น.ส.ดวงกมล สุระสาน ภรรยาของเจ้าของร้าน ซึ่งภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพังงา
ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายได้รับแผลไฟลวกจากการอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ จึงได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างละเอียดทันที ในขณะที่พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อเก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
การสอบสวนและข้อเท็จจริง
ปัจจุบันทีมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ตได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อทำการพิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยจะมีการสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าต้นเพลิงเกิดจากสาเหตุใดกันแน่
ทั้งนี้สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียด โดยยังไม่มีการสรุปอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด และจะเร่งดำเนินการตรวจสอบจนกว่าจะได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบต่อไป
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime