ไฟไหม้บ้านนาข่า อุดรธานี วอดทั้งหลัง เสียชีวิตเด็ก 2 ขวบ
เพลิงไหม้บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ในตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี วอดทั้งหลังเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ส่งผลให้เด็กชายวัย 2 ขวบเสียชีวิต พร้อมสอบสวนหาสาเหตุ
เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งรุนแรงได้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งสร้างความสูญเสียอย่างหนักให้แก่ครอบครัวหนึ่ง เมื่อเด็กชายวัยประมาณ 2 ขวบ เสียชีวิตจากการติดอยู่ในบ้านที่เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถออกมาได้ทันเวลา
รายละเอียดเหตุการณ์เพลิงไหม้และแรงปะทะ
พ.ต.ท.ศราวุธ สุรเสียง สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรนาข่า เป็นผู้ที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในบริเวณดังกล่าว จึงได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลนาข่า ให้ระดมรถดับเพลิงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนย้ายไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทันทีAlso readอุตุฯ ออกประกาศฉบับ 16 หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนสู่เมียนมา กทม. ฝนเริ่มลด เตือน 4 ภาคเฝ้าระวังน้ำท่วมสะสม
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง พบเปลวเพลิงกำลังโหมไหม้อย่างรุนแรงที่บ้านชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ โดยเพลิงได้ลุกลามไปทั่วทั้งหลังบ้านอย่างรวดเร็วมาก จนสร้างความตกใจและหวาดกลัวให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเมื่อมีการยืนยันว่ามีเด็กชายวัย 2 ขวบ ยังคงติดอยู่ภายในบ้านที่เพลิงกำลังลุกโชน เจ้าหน้าที่จะรีบระดมฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิง โดยใช้เวลานานกว่า 30 นาที จึงสามารถควบคุมไฟไว้ได้ แต่บ้านทั้งหลังได้ถูกเผาทำลายเสียหายไปทั้งหมด
คำให้การเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้าน
นางหญิง เจ้าของบ้านซึ่งเป็นสตรีอายุ 63 ปี ได้ให้ปากกับเจ้าหน้าที่ว่า ก่อนเกิดเหตุสมาชิกในครอบครัวต่างออกไปทำธุระภายนอก และได้นำข้าวไปตากแดดทิ้งไว้ เหลือเพียงหลานชายซึ่งเป็นลูกติดของลูกเขยอยู่บ้านเพียงลำพัง
ขณะเกิดเหตุเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านหลังนี้ เล่าให้ฟังว่า ตนเองได้ยินเสียงเด็กชายร้องเรียกหาแม่ในตอนแรก แต่แรกนึกว่าเป็นเสียงเด็กจากบ้านหลังอื่น แต่เมื่อออกมาตรวจสอบก็พบว่ามีกลุ่มควันดำและเริ่มมีเปลวไฟลุกไหม้ที่บ้านฝั่งตรงข้าม
เมื่อทราบว่ามีเด็กเล็กอยู่ภายในบ้าน เพื่อนบ้านได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือทันที แต่ไม่สามารถเข้าไปด้านในได้เนื่องจากเพลิงกำลังโหมไหม้อย่างรุนแรง และบริเวณชั้นบนของบ้านยังมีลูกกรงเหล็กดัดกั้นไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการช่วยเหลือ
กระบวนการตรวจสอบและขั้นตอนกฎหมาย
หลังจากที่เพลิงสงบลง เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบและพบร่างของเด็กชายวัย 2 ขวบ ซึ่งถูกไฟเผาเสียชีวิตภายในบ้าน โดยผู้เป็นพ่อได้ทรุดลงกับพื้นและร้องไห้แทบขาดใจด้วยความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างเด็กชายส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรพลิกศพ พร้อมทำการสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบหลักฐานและพยานปากคำเพิ่มเติม เพื่อสรุปสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ให้ชัดเจน และเตรียมดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรับผิดชอบต่อไป
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