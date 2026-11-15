ไฟไหม้ร้านเช่ารถป่าตองวอด 5 คูหา บาดเจ็บ 38 รายจากควันพิษ
เหตุเพลิงไหม้ร้านเช่ารถจักรยานยนต์ในซอยตัน ป่าตอง จ.ภูเก็ต เมื่อ 16 พ.ย. 2569 ลามเสียหาย 5 คูหา มีผู้บาดเจ็บจากสูดควัน 38 ราย อยู่ระหว่างเร่งค้นหาผู้ติดค้าง
เหตุการณ์ เพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์และจุดจอดรถจักรยานยนต์ในซอยตัน ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต เมื่อเวลา 03.20 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 สร้างความเสียหายอย่างหนัก โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอาการสำลักควันจำนวน 38 ราย และมีการประเมินสถานการณ์ผู้ติดค้างภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย
กลไกการดับเพลิงและระยะเวลาคาบควบคุมเพลิง
เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรป่าตอง นำโดย ร.ต.อ.วิษณุ บุญมี รองสารวัตร (สอบสวน) และ พ.ต.อ.กรกฤช ขันธุ์เครือ ผกก.สภ.ป่าตอง ได้เข้าตรวจสอบเหตุพร้อมทีมกู้ภัยและรถดับเพลิงจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งได้ระดมรถดับเพลิงจำนวน 5 คัน เข้าฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิงที่ลุกลามอย่างรวดเร็วภายในอาคารพาณิชย์ 5 คูหา 4 ชั้น ใช้เวลาควบคุมเพลิงได้ภายใน 40 ถึง 50 นาทีAlso readข้อควรระวังในการอ่านคำทำนายตามวันเกิด: ต้องเทียบปฏิทินจันทรคติเวียดนาม ไม่ใช่บัตรประชาชน
สาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและหม้อแปลงระเบิดรุนแรง
นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ต้นเพลิงน่าจะเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามไปยังถังน้ำมันของร้านเช่ารถจักรยานยนต์ที่อยู่ติดกัน ทำให้เกิดประกายไฟลัดวงจรปะทุเป็นระยะอย่างรุนแรงจนยากแก่การควบคุม
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและค้นหาผู้สูญหายเร่งด่วน
รายงานยืนยันว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสูดควันพิษจำนวน 38 ราย และถูกนำส่งโรงพยาบาลป่าตองเพื่อรับการรักษาอาการสำลักควันอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานอยู่ภายในอาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพนิตยกุศลธรรมภูเก็ตร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ความเสียหายทรัพย์สินและอาคารพาณิชย์เสียหาย 5 คูหา
อาคารพาณิชย์บริเวณซอยตันได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้รวม 5 คูหา 4 ชั้น และรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้บริเวณหน้าร้านหรือในอาคารได้รับความเสียหายจำนวนมากจากความร้อนและเปลวเพลิง การสอบสวนเรื่องราวยังคงดำเนินการเพื่อสรุปมูลค่าความเสียหายที่ชัดเจนและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
มาตรการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและไฟลุกไหม้อีก
หลังจากเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เนื่องจากพบประกายไฟจากเหตุลัดวงจรเกิดขึ้นเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เพลิงปะทุซ้ำอีกครั้ง รวมถึงเร่งตรวจหาผู้ประสบเหตุที่อาจติดค้างภายในซากอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
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