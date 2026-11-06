ไฟไหม้ห้องสอบสวน สภ.บางละมุง สาเหตุปลั๊กไฟทิ้งไว้ พล.ต.ต.ชาตรียันสำนวนไม่เสียหายหนัก
ไฟไหม้ห้องสอบสวน สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี สาเหตุจากปลั๊กไฟทิ้งไว้ พล.ต.ต.ชาตรี สุขศิริ ยืนยันสำนวนคดีไม่เสียหายหนัก มีสำรองในคอมพิวเตอร์
เหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่ห้องทำงานของพนักงานสอบสวน บนชั้น 2 ของสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ในจังหวัดชลบุรี ส่งผลให้อุปกรณ์และเอกสารคดีได้รับความเสียหายอย่างหนัก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมเพลิงจนสงบสนิทแล้ว
สาเหตุปลั๊กไฟทิ้งไว้ทำให้ไฟลุกไหม้
เบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสภาพพื้นที่ พบว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ น่าจะเกิดจากการเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ โดยไม่ถอดออกจนเกิดความร้อนสะสมและลุกลามเป็นไฟไหม้ในที่สุดAlso readแคสเปอร์สกี้ เตือนธุรกิจค้าปลีกเอเชียแปซิฟิกระวังภัยไซเบอร์จู่โจมระบบตู้แช่
พฐ.ชลบุรีเข้าเก็บหลักฐานและตรวจสอบ
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 พล.ต.ต.ชาตรี สุขศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ไปยัง สภ.บางละมุง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 จังหวัดชลบุรี หรือเรียกย่อว่า พฐ. เข้าทำการเก็บกู้และตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียด
ภารกิจหลักของหน่วยงานดังกล่าวคือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและหาต้นตอของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อสรุปสาเหตุทางการสอบสวนให้ชัดเจนและถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ความเสียหายต่ออุปกรณ์และพนักงานสอบสวน
ผลการตรวจสอบพบว่ามีห้องทำงานของพนักงานสอบสวนได้รับความเสียหายทั้งหมด 2 ห้อง โดยห้องแรกมีพนักงานสอบสวนประจำอยู่จำนวน 4 นาย และห้องที่สองมีพนักงานสอบสวนประจำอยู่จำนวน 3 นาย
อุปกรณ์ของพนักงานสอบสวนที่ถูกระเบิดความร้อนจากเพลิงไหม้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง และเอกสารสำนวนคดีประกอบคดีต่าง ๆ ที่เสียหายรวมอยู่ด้วย
ผลกระทบระบบไฟฟ้าและรอยสะเก็ดไฟ
นอกจากความเสียหายตรงจุดแล้ว พบว่าไอความร้อนยังส่งผลกระทบจนทำให้เกิดร่องรอยของคราบสะเก็ดไฟบริเวณระเบียงทางเดิน ทำให้ส่วนดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วนของอาคาร
ระบบสายไฟฟ้าภายในชั้น 2 ของอาคารสถานีตำรวจ ได้รับผลกระทบจากความร้อนและเปลวเพลิงจนเกิดความเสียหายเกือบทั้งชั้น ทำให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในขณะนี้
ยืนยันสำนวนคดีปลอดภัยไม่มีความกังวล
พล.ต.ต.ชาตรี สุขศิริ เปิดใจว่า สำหรับเรื่องเอกสารและสำนวนคดีที่ได้รับความเสียหายจากการถูกไฟไหม้ นั้นตนเองไม่รู้สึกกังวลใจแต่อย่างใด เนื่องจากสำนวนคดีบางประเภทยังคงสามารถพิสูจน์ยืนยันข้อเท็จจริงได้จากแหล่งอื่น
ที่สำคัญเอกสารสำคัญส่วนใหญ่ยังถูกจัดเก็บสำรองไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของระบบ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่ปลอดภัยและสามารถกู้คืนหรืออ้างอิงได้หากเอกสารต้นฉบับเสียหาย
การให้บริการประชาชนยังเป็นไปตามปกติ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ไว้ได้อย่างมั่นคง สถานการณ์ในภาพรวมของ สภ.บางละมุง ได้กลับมาสู่สภาวะปกติ โดยทางสถานีตำรวจยังคงให้บริการประชาชนตามปกติดังเดิม
แม้จะมีบางส่วนของอาคารได้รับความเสียหาย แต่การดำเนินกิจการและหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยสาธารณะของหน่วยงาน ยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไป
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