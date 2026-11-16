ไฟไหม้อาคารร้านเช่ารถป่าตอง เสียชีวิต 11 ราย เจ็บ 38 คน
เหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ร้านเช่ารถจักรยานยนต์ในซอยตัน ป่าตอง เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2569 พบผู้เสียชีวิต 11 ราย จากควันพิษ และบาดเจ็บ 38 ราย คาดสาเหตุจากหม้อแปลงระเบิด
สถานการณ์ เพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ในย่านท่องเที่ยว ป่าตอง จังหวัด ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 03.20 น. สร้างความเสียหายรุนแรงและสูญเสียอย่างมหาศาล โดยมีรายงานยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย และผู้บาดเจ็บที่นำส่งโรงพยาบาลจำนวน 38 ราย สาเหตุเบื้องต้นเชื่อกันว่าเกิดจากการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนลุกลามไปยังป้ายร้านค้าและจุดจอดรถจักรยานยนต์
กลไกการลุกลามของเพลิงไหม้
จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อยู่ที่ตู้หยอดเหรียญหน้าร้านเช่าจักรยานยนต์บริเวณซอยตัน ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ พ.ต.อ.กรกฤช ขันธเครือ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรป่าตอง ได้รับการประสานจาก ร.ต.อ.วิษณุ บุญมี รองผู้สอบสวน ให้เข้าตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองป่าตอง อาสากู้ชีพนครบาลกุศลธรรมภูเก็ต และรถพยาบาลโรงพยาบาลป่าตอง ได้ระดมกำลังไปควบคุมสถานการณ์Also readน้ำมันโลกราคาลง ไทยมีลุ้นได้อานิสงส์ แต่ราคาหน้าปั๊มยังต้องรอ
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึง พบเพลิงกำลังลุกไหม้อาคารพาณิชย์อย่างรุนแรง โดยไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วจากจุดเกิดเหตุไปยังป้ายร้านและจุดจอดรถจักรยานยนต์จำนวนกว่า 100 คัน ซึ่งมีน้ำมันเชื้อเพลิงสะสมอยู่ภายในรถจำนวนมาก ทำให้เปลวเพลิงขยายตัวกว้างขวาง ใช้เวลาประมาณ 40 ถึง 50 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเบื้องต้น
ผู้เสียชีวิตและตำแหน่งของเหยื่อ
พลตำรวจตรี ดร.สุรชัย สุกใส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เข้าตรวจสอบภายในอาคารและพบร่างผู้เสียชีวิตประมาณ 11 ราย ภายในจุดเกิดเหตุ
ข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอก แต่เกิดจากการสูดดมควันไฟจนหมดสติและเสียชีวิตในที่สุด โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตบริเวณชั้นบนที่ติดอยู่ภายในอาคารไม่สามารถออกมาได้ทันเวลา ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมร้ายแรงในครั้งนี้
มุมมองจากเจ้าหน้าที่และพยาน
นายษณกร กี่สิ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ให้ข้อมูลว่า สาเหตุของเพลิงไหม้คาดว่าเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าบริเวณเสาไฟระเบิด ก่อนจะลุกลามไปยังป้ายร้านค้าและจุดจอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว และควันจากวัสดุพลาสติกจำนวนมากก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เสียชีวิตหมดสติ
ด้าน น.ส.อรุมา อายุ 32 ปี หนึ่งในผู้ประสบเหตุที่นอนหลับอยู่ภายในห้องพักชั้น 5 เล่าว่า ตนได้ยินคนมาเคาะประตูแจ้งเตือนเรื่องเพลิงไหม้ จึงรีบหนีขึ้นไปบนดาดฟ้า แต่ถูกหลังคาบ้านใกล้เคียงกระแทกจนได้รับบาดเจ็บ และรู้สึกหมดหวังที่จะรอดชีวิต โดยนำทรัพย์สินออกมาได้เพียงโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว
ผลกระทบและขั้นตอนต่อไป
ผู้บาดเจ็บทั้งหมด 38 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อรับการรักษาตัวและตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล โดยมีการตั้งจุดรับลงทะเบียนสำหรับญาตินักท่องเที่ยวและผู้มีสัญชาติไทยที่มีญาติสูญหายหรือไม่สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง และตรวจสอบระบบสายไฟภายในอาคารให้อยู่ในสภาพปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยในลักษณะเดียวกัน
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