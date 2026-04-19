ไฟไหม้โกดังโรงงานแว่นตา 'โพลีฮัน' นนทบุรี กลุ่มควันดำพวยพุ่ง เจ้าหน้าที่เร่งสกัดกั้น

เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่โกดังโรงงานผลิตแว่นตา บริษัท โพลีฮัน (Polyhan) ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มควันดำปกคลุมท้องฟ้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมกำลังเข้าสกัดกั้นเพลิงอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานผลิตแว่นตา บริษัท โพลีฮัน (Polyhan) ตั้งอยู่บนถนนสาย 340 ตำบลละหาร อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 19 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 12.10 น.
โดยรายงานจากเพจเฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand และศูนย์วิทยุอุรุพงษ์ ระบุว่า สถานการณ์เพลิงไหม้มีความรุนแรง มีกลุ่มควันดำหนาทึบพวยพุ่งปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง บ่งชี้ถึงความรุนแรงของเพลิงที่กำลังลุกลามอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากภายในโกดังมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตแว่นตา ทำให้เพลิงสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการประสานงานและรีบเดินทางมายังจุดเกิดเหตุทันที โดยได้ระดมรถน้ำดับเพลิงจำนวนมากเข้าสกัดกั้นเพลิงอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามขยายวงกว้างไปยังอาคารโรงงานส่วนอื่นๆ หรืออาคารข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างมากกว่าเดิม บรรยากาศบริเวณที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความตึงเครียด เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังภายใต้การควบคุมสถานการณ์ ในขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นข่าวดีท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าทำการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แน่ชัดและประเมินมูลค่าความเสียหายหลังจากที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในสภาพสงบได้ทั้งหมด ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางถนนสาย 340 ในบริเวณใกล้เคียงได้รับการแจ้งเตือนให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รถน้ำและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่ติดขัดจากการจราจรที่อาจเกิดขึ้นจากประชาชนที่เข้ามามุงดูเหตุการณ์ ข่าวสารนี้ถือเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่น่าจับตามอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การรายงานข่าวอย่างทันท่วงทีผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง การประเมินสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในโกดังโรงงานผลิตแว่นตา "โพลีฮัน" ย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นั้น แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการระงับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ที่มีวัสดุติดไฟง่าย การลุกลามอย่างรวดเร็วของเพลิงบ่งชี้ถึงปัจจัยด้านการจัดการความปลอดภัยภายในโรงงานที่อาจต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่อาจเป็นเชื้อเพลิงได้ดี นอกจากนี้ โครงสร้างของอาคารโกดังเองก็อาจมีผลต่อการแพร่กระจายของเพลิง เช่น การระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ หรือการขาดระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการจำกัดความเสียหาย การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัครกู้ภัย และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ มีความจำเป็นต้องเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น กลุ่มควันพิษ และการขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงเส้นทาง เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสถานการณ์ที่สำคัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและลดความเสี่ยงต่อสาธารณชน การตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้โดยกองพิสูจน์หลักฐานภายหลังเหตุการณ์ จะช่วยให้สามารถระบุข้อบกพร่องและวางมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ข้อมูลเบื้องต้นที่ระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นเรื่องที่น่าพอใจอย่างยิ่ง แต่ก็ยังคงต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง การเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมมักส่งผลกระทบต่อการผลิต การจ้างงาน และเศรษฐกิจในภาพรวม การมีมาตรการป้องกันอุบัติภัยที่เข้มงวด การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย และการตรวจสอบอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัยในสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจมีวัสดุไวไฟเป็นส่วนประกอบในการผลิต หรือเป็นที่เก็บสต็อกสินค้าจำนวนมาก การลงทุนในระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เช่น ระบบตรวจจับควันและไฟ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และการฝึกอบรมทีมงานให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การที่เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วภายในโกดัง แสดงให้เห็นว่าอาจมีปัจจัยบางอย่างที่ส่งเสริมการติดไฟ เช่น การสะสมของฝุ่นละอองวัสดุ หรือการจัดเก็บวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นประเด็นที่หน่วยงานกำกับดูแลอาจต้องเข้ามาตรวจสอบและให้คำแนะนำเพิ่มเติม การทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในสถานการณ์เช่นนี้ต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญ ความเชี่ยวชาญ และการประสานงานที่ดี การระดมกำลังจากหลายหน่วยงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ไปยังสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การติดตามความคืบหน้าของคดีและผลการสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ จะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนในอนาคต เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับโรงงาน แต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการจราจรในบริเวณใกล้เคียง การจัดการกับสถานการณ์หลังเพลิงสงบ เช่น การฟื้นฟูพื้นที่ การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ และการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อไป การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยแก่ภาคประชาชนทั่วไปก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่ความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้มีแนวโน้มสูงขึ้น การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบ
