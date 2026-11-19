ไฟไหม้วัดบางพัง จ.นนทบุรี กุฏิพระ 2 หลังวอด สาเหตุคาดไฟฟ้าลัดวงจร
เหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อคืนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ทำลายกุฏิพระสงฆ์ 2 หลังเสียหายทั้งหมด โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ
เหตุการณ์ เพลิงไหม้ รุนแรงที่เกิดขึ้นภายในวัดศรีรัตนาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดบางพัง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สร้างความตื่นตระหนกให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง เมื่อเวลา 22.30 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟลุกลามภายในบริเวณวัด จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานกู้ภัยที่เกี่ยวข้องและเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนทันที
สถานการณ์เพลิงไหม้รุนแรงในกุฏิสงฆ์
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วภายในบริเวณกุฏิพระสงฆ์ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทรัพย์สินของวัด ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงจำนวน 8 คัน เข้าประจำการเพื่อฉีดน้ำสกัดกั้นแนวเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารหรือกุฏิหลังอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง การควบคุมเพลิงดำเนินไปอย่างเร่งด่วนใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก่อนจะเพลิงสงบลงและสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติAlso readสทนช.เตือน 19-21 ส.ค. 18 จังหวัดเสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม ขณะ 13 อ่างใหญ่น้ำน้อย
จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น พบว่ากุฏิพระสงฆ์จำนวน 2 หลัง ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด โดยสภาพภายในกุฏิถูกทำลายจนไม่สามารถใช้อาศัยได้อีกต่อไป แม้เหตุการณ์นี้จะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อศาสนสมบัติ แต่ข่าวดีคือไม่มีพระสงฆ์ หรือบุคคลใด ๆ ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ เนื่องจากสามารถอพยพออกมาได้ทันเวลา
พยานเหตุเล่าช่วงวิกฤตช่วยชีวิตพระสงฆ์
พระภูษิต แซ่โก หรือที่เรียกกันว่า พระบาส อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นพระลูกวัดที่อยู่ในเหตุการณ์ ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ว่า ขณะที่เกิดเหตุตนกำลังพักผ่อนอยู่ภายในกุฏิของตนเองอยู่ดีๆ ก็มีเด็กวัดวิ่งมาแจ้งเตือนว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ที่กุฏิหลังอื่น เมื่อตนรีบออกไปตรวจสอบก็พบว่าเปลวเพลิงลุกลามไปทั่วบริเวณอย่างรวดเร็วมาก จนแทบควบคุมไม่อยู่
พระภูษิต แซ่โก เล่าต่อว่า ตนจึงได้สั่งการให้เด็กวัดรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทันที โดยขณะนั้นพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ในกุฏิที่เกิดเหตุ สามารถวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้ทันทุกคน ทำให้ไม่เกิดโศกนาฏกรรมสูญเสียผู้ใดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ แม้เหตุการณ์จะผ่านไปหลายชั่วโมงแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงเห็นได้ชัดเจน
สาเหตุเพลิงไหม้และขั้นตอนการตรวจสอบ
สำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปเบื้องต้นจากการสังเกต现场ว่า น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยในเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารหรือที่พักอาศัย แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% ในขั้นตอนนี้ จำเป็นต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
กระบวนการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะครอบคลุมการสำรวจพื้นที่ การเก็บตัวอย่างเศษซากเพื่อวิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นของไฟ และตรวจสอบระบบสายไฟภายในกุฏิทั้งสองหลังว่ามีการชำรุดหรือมีการใช้งานที่ผิดมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์จากการตรวจสอบนี้จะนำไปสู่การสรุปสาเหตุที่ชัดเจนในลำดับต่อไป
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