ไปรษณีย์ไทย - กรมการค้าภายใน ผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเกษตรกร

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในโครงการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ผลไม้ (กล่อง DIT) 500,000 กล่อง และตะกร้าผลไม้ 35,000 ใบ พร้อมส่ง EMS ผลไม้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเหลือ เกษตรกร อย่างต่อเนื่อง ในโครงการสนับสนุน บรรจุภัณฑ์ผลไม้ ( กล่อง DIT ) 500,000 กล่อง และตะกร้าผลไม้ 35,000 ใบ พร้อมส่ง EMS ผลไม้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก เกษตรกร โดยใช้จุดแข็งของ ไปรษณีย์ไทย ในการเป็นผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ มีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อมาขับเคลื่อนและผลักดันการกระจายผลไม้คุณภาพถึงมือผู้บริโภค ด้วยบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย คงความสดใหม่ของผลไม้ตลอดเส้นทา.
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในโครงการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ผลไม้ (กล่อง DIT) 500,000 กล่อง และตะกร้าผลไม้ 35,000 ใบ พร้อมส่ง EMS ผลไม้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกร โดยใช้จุดแข็งของไปรษณีย์ไทยในการเป็นผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ มีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อมาขับเคลื่อนและผลักดันการกระจายผลไม้คุณภาพถึงมือผู้บริโภค ด้วยบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย คงความสดใหม่ของผลไม้ตลอดเส้นทา
ไปรษณีย์ไทย กรมการค้าภายใน เกษตรกร บรรจุภัณฑ์ผลไม้ กล่อง DIT
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