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ไปรษณีย์ไทย - กรมการค้าภายใน ผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเกษตรกร

ข่าวธุรกิจ News

ไปรษณีย์ไทย - กรมการค้าภายใน ผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเกษตรกร
ไปรษณีย์ไทยกรมการค้าภายในเกษตรกร
📆6/3/2026 8:48 AM
📰PostToday
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📊News: 31% · Publisher: 51%

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในโครงการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ผลไม้ (กล่อง DIT) 500,000 กล่อง และตะกร้าผลไม้ 35,000 ใบ พร้อมส่ง EMS ผลไม้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกร

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเหลือ เกษตรกร อย่างต่อเนื่อง ในโครงการสนับสนุน บรรจุภัณฑ์ผลไม้ ( กล่อง DIT ) 500,000 กล่อง และตะกร้าผลไม้ 35,000 ใบ พร้อมส่ง EMS ผลไม้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก เกษตรกร โดยใช้จุดแข็งของ ไปรษณีย์ไทย ในการเป็นผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ มีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อมาขับเคลื่อนและผลักดันการกระจายผลไม้คุณภาพถึงมือผู้บริโภค ด้วยบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย คงความสดใหม่ของผลไม้ตลอดเส้นทา.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในโครงการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ผลไม้ (กล่อง DIT) 500,000 กล่อง และตะกร้าผลไม้ 35,000 ใบ พร้อมส่ง EMS ผลไม้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกร โดยใช้จุดแข็งของไปรษณีย์ไทยในการเป็นผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ มีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อมาขับเคลื่อนและผลักดันการกระจายผลไม้คุณภาพถึงมือผู้บริโภค ด้วยบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย คงความสดใหม่ของผลไม้ตลอดเส้นทา

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ไปรษณีย์ไทย กรมการค้าภายใน เกษตรกร บรรจุภัณฑ์ผลไม้ กล่อง DIT

 

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