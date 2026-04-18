ไปรษณีย์ไทยจับมือพาณิชย์ เดินหน้าโครงการ "ไทยช่วยไทย" นำสินค้าจำเป็นราคาถูกถึงมือประชาชนทั่วประเทศ

📆4/18/2026 12:58 PM
รัฐบาลเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน กระทรวงดิจิทัลฯ สั่งการไปรษณีย์ไทยผนึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ "ไทยช่วยไทย" เพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศ พร้อมหนุน OTOP/SMEs ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ และจัดหา "กล่องผลไม้ DIT" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนด้าน ค่าครองชีพ และกระตุ้น เศรษฐกิจ ของรัฐบาล โดยระบุว่า กระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการกระจายสินค้าราคาประหยัดภายใต้ชื่อ ' ไทยช่วยไทย ' ซึ่งเป็นการผนึกกำลังร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้น โดยจะใช้เครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่สำคัญ

นายไชยชนก เน้นย้ำว่า โครงการ 'ไทยช่วยไทย' จะดำเนินการกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยในสองรูปแบบหลัก คือ การจัดจำหน่ายสินค้าขายปลีก ณ ที่ทำการไปรษณีย์โดยตรงให้กับประชาชน และการจัดจำหน่ายสินค้าแบบขายส่งให้กับรถเร่ หรือที่รู้จักกันในนาม 'รถพุ่มพวง' เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคในชุมชนต่างๆ โดยกลุ่มสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเบ็ดเตล็ด รวมประมาณ 10 รายการ มีเป้าหมายเบื้องต้นในการกระจายสินค้าสู่รถเร่จำนวนกว่า 3,800 คัน และส่งเสริมการสร้างตลาดท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกประมาณ 1,000 แห่ง

โครงการนี้มีกำหนดเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยระยะแรกจะเน้นการจำหน่ายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ อีกประมาณ 120 แห่ง ก่อนจะขยายผลไปยังพื้นที่ระดับอำเภอต่อไปในอนาคต

นอกเหนือจากการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรงแล้ว โครงการ 'ไทยช่วยไทย' ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยจะมีการนำสินค้า OTOP และสินค้าจากกลุ่ม SMEs มาจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 'ThailandPostMart' ของไปรษณีย์ไทย เพื่อขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าประมาณ 2,000 ราย นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ผนึกความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำอีก 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Shopee, Lazada, TikTok, Line Man และ Grab เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง

โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะให้การสนับสนุนด้วยการมอบส่วนลดค่าขนส่งสำหรับรายการสั่งซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป และจะยกเว้นค่า GP (Gross Profit) เป็นกรณีพิเศษ เพื่อลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการ 'ไทยช่วยไทย' ในส่วนของการกระจายสินค้าจำเป็น กระทรวงดีอี โดยไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดทำโครงการ 'กล่องผลไม้ DIT' ซึ่งจะผลิตกล่องผลไม้จำนวน 300,000 กล่อง และสนับสนุนตะกร้าผลไม้จำนวน 35,000 ใบ เพื่อเป็นการรองรับและแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ตามมาตรการของกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ของโครงการ 'ไทยช่วยไทย' โดยกล่าวว่า กระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทย ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการในโครงการนี้ เพื่อให้เกิดการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกสู่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประคับประคองค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้ และสำหรับบทบาทของไปรษณีย์ไทยนั้น ท่านได้มอบนโยบายให้เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นหลัก โดยยึดถือการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ แม้ว่าในบางกรณีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์กรบ้างในบางส่วนก็ตาม

การดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยภายใต้โครงการนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการใช้ศักยภาพของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

พาณิชย์สั่งลุยอีคอมเมิร์ซปั้น SMEs สินค้าชุมชน OTOP ขายออนไลน์พาณิชย์สั่งลุยอีคอมเมิร์ซปั้น SMEs สินค้าชุมชน OTOP ขายออนไลน์คณะอนุกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรกนิกส์ Big Data และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้า กระทรวงพาณิชย์ครั้งที่ 2 เห็นชอบแผน Quick Win ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวม 4 แผนงาน ตั้งเป้าส่งเสริม SMEs สินค้าชุมชน OTOP ขายออนไลน์ได้จริงไม่ต่ำกว่า 25,000 รายต่อปี ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรม พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่...
Read more »

ทีดีอาร์ไอ เสนอ 2 แนวทางแจกเงินดิจิทัล วอลเล็ตทีดีอาร์ไอ เสนอ 2 แนวทางแจกเงินดิจิทัล วอลเล็ตนักวิชาการ TDRI ชู 2 แนวทางลบข้อครหา แจกเงินดิจิทัล วอลเล็ต เอื้อกลุ่มทุนใหญ่ แนะรัฐสร้างสมดุล โดยแบ่งสิทธิการใช้เงินเป็น 2 ก้อน ระหว่างการใช้จ่ายได้แบบอิสระทุกร้านค้า กับ ซื้อได้เฉพาะกลุ่มร้าน SMEs - Otop เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนแท้จริง
Read more »

ผลสุ่มตรวจ 'เครื่องสำอางกัญชงกัญชา' SMEs/ OTOP-ร้านออนไลน์ผลสุ่มตรวจ 'เครื่องสำอางกัญชงกัญชา' SMEs/ OTOP-ร้านออนไลน์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาสุ่มตรวจเครื่องสำอางผสมกัญชงกัญชาจากผู้ประกอบการ SMEs/ OTOP ในพื้นที่ -ร้านค้าออนไลน์ ตรวจไม่พบสารCBD ถึง 71.4 %
Read more »

DITP ปิดท้ายเวทีสัญจร OTOP Premium Go Inter ปี 9 ภาคอีสานที่ จ.สกลนครDITP ปิดท้ายเวทีสัญจร OTOP Premium Go Inter ปี 9 ภาคอีสานที่ จ.สกลนครกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสัมมนา OTOP Premium Go Inter ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล ปิดท้ายภาคอีสานที่จังหวัดสกลนคร วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เชิงรุกกับผู้ประกอบการ OTOP สินค้าไลฟ์สไตล์ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค 5 จังหวัด เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP...
Read more »

รอรับ“ของขวัญปีใหม่ 2568” จากรัฐบาลแพทองธารรอรับ“ของขวัญปีใหม่ 2568” จากรัฐบาลแพทองธารกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2568 ผ่านการส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการ ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการได้สูงสุด 50,000 บาท, แบ่งเป็น 30,000 บาท ซื้อสินค้าและบริการที่กำหนด และ 20,000 บาท ใช้จ่ายร้านวิสาหกิจชุมชน SMEs และร้านค้า OTOP
Read more »

'ทักษิณ'เหน็บไทยเก่งนิยายการเมืองน้ำเน่า วอนคนไทยสามัคคี -ไม่อิจฉา'ทักษิณ'เหน็บไทยเก่งนิยายการเมืองน้ำเน่า วอนคนไทยสามัคคี -ไม่อิจฉา'ทักษิณ' รันทุกวงการ! ผุด ThaiWORKS ต่อยอด OTOP ไทยคอแลปแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ไกด์ วธ.-อุตฯ จับมือดัน SMEs เผยก่อนหน้า 'มหาดไทย' ไม่ร่วมมือ แนะ วธ.แลกเปลี่ยน วธ.ตปท.
Read more »



