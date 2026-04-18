ไปรษณีย์ไทยจับมือพาณิชย์ เดินหน้าโครงการ "ไทยช่วยไทย" นำสินค้าจำเป็นราคาถูกถึงมือประชาชนทั่วประเทศ

รัฐบาลเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน กระทรวงดิจิทัลฯ สั่งการไปรษณีย์ไทยผนึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ "ไทยช่วยไทย" เพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศ พร้อมหนุน OTOP/SMEs ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ และจัดหา "กล่องผลไม้ DIT" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนด้าน ค่าครองชีพ และกระตุ้น เศรษฐกิจ ของรัฐบาล โดยระบุว่า กระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการกระจายสินค้าราคาประหยัดภายใต้ชื่อ ' ไทยช่วยไทย ' ซึ่งเป็นการผนึกกำลังร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้น โดยจะใช้เครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่สำคัญ
นายไชยชนก เน้นย้ำว่า โครงการ 'ไทยช่วยไทย' จะดำเนินการกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยในสองรูปแบบหลัก คือ การจัดจำหน่ายสินค้าขายปลีก ณ ที่ทำการไปรษณีย์โดยตรงให้กับประชาชน และการจัดจำหน่ายสินค้าแบบขายส่งให้กับรถเร่ หรือที่รู้จักกันในนาม 'รถพุ่มพวง' เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคในชุมชนต่างๆ โดยกลุ่มสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเบ็ดเตล็ด รวมประมาณ 10 รายการ มีเป้าหมายเบื้องต้นในการกระจายสินค้าสู่รถเร่จำนวนกว่า 3,800 คัน และส่งเสริมการสร้างตลาดท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกประมาณ 1,000 แห่ง
โครงการนี้มีกำหนดเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยระยะแรกจะเน้นการจำหน่ายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ อีกประมาณ 120 แห่ง ก่อนจะขยายผลไปยังพื้นที่ระดับอำเภอต่อไปในอนาคต
นอกเหนือจากการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรงแล้ว โครงการ 'ไทยช่วยไทย' ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยจะมีการนำสินค้า OTOP และสินค้าจากกลุ่ม SMEs มาจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 'ThailandPostMart' ของไปรษณีย์ไทย เพื่อขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าประมาณ 2,000 ราย นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ผนึกความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำอีก 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Shopee, Lazada, TikTok, Line Man และ Grab เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะให้การสนับสนุนด้วยการมอบส่วนลดค่าขนส่งสำหรับรายการสั่งซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป และจะยกเว้นค่า GP (Gross Profit) เป็นกรณีพิเศษ เพื่อลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการ 'ไทยช่วยไทย' ในส่วนของการกระจายสินค้าจำเป็น กระทรวงดีอี โดยไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดทำโครงการ 'กล่องผลไม้ DIT' ซึ่งจะผลิตกล่องผลไม้จำนวน 300,000 กล่อง และสนับสนุนตะกร้าผลไม้จำนวน 35,000 ใบ เพื่อเป็นการรองรับและแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ตามมาตรการของกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ของโครงการ 'ไทยช่วยไทย' โดยกล่าวว่า กระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทย ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการในโครงการนี้ เพื่อให้เกิดการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกสู่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประคับประคองค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้ และสำหรับบทบาทของไปรษณีย์ไทยนั้น ท่านได้มอบนโยบายให้เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นหลัก โดยยึดถือการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ แม้ว่าในบางกรณีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์กรบ้างในบางส่วนก็ตาม
การดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยภายใต้โครงการนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการใช้ศักยภาพของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ
