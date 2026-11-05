ไปรษณีย์ไทยสนับสนุน TYCWC 2026 เปิดเวทีเขียนจดหมายนานาชาติ
ไปรษณีย์ไทยร่วมสนับสนุน Thailand Youth Creative Writing Competition 2026 ชูแนวคิด Write the Change เปิดเวทีให้เยาวชน 30 ประเทศ แสดงศักยภาพการสื่อสารผ่านจดหมาย
ไปรษณีย์ไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Thailand Youth Creative Writing Competition 2026 หรือ TYCWC 2026 อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเฉลิมฉลองวันไปรษณีย์โลกภายใต้แนวคิด Write the Change โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจากทั่วโลกได้นำเสนอผลงานผ่านตัวอักษร
กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์ของเยาวชน ผ่านการเขียนจดหมายซึ่งเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงผู้คนได้โดยตรง ช่วยส่งเสริมจินตนาการและแรงบันดาลใจในหมู่คนรุ่นใหม่อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในมิติที่กว้างขึ้นAlso read“แพม สุชานุช” ชม “บิ๊ก ณทรรศชัย” สายซัพพอร์ตประจำกอง “แม่จอมขวัญ”
รายละเอียดและกลไกการเข้าร่วม
การแข่งขันได้รับกระแสตอบรับสูงจากเยาวชนทั่วโลกรวมถึงไทย โดยมีผลงานส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 380 ผลงาน จาก 235 โรงเรียน ใน 30 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 266 ผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจและการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในเวทีระดับนานาชาติ
หัวข้อการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 สาขาหลัก คือ การเขียนจดหมายถึงเด็กที่ยังไม่ถือกำเนิด การเขียนจดหมายถึงตัวเองในอีก 50 ปีข้างหน้า และการเขียนจดหมายขอบคุณบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งหัวข้อเหล่านี้กระตุ้นให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และจินตนาการถึงอนาคต
การเขียนจดหมายถือเป็นกระบวนการที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เขียนรู้จักการเรียบเรียงความคิดและการสื่อสารอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมองว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและสังคมในอนาคต
จุดยืนและบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
ดร.เสรีย์ นนทสุขิต กรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายและความยั่งยืน ระบุว่า ไปรษณีย์ไทยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นและมุมมองต่อสังคม
การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นกระบวนการลงทุนระยะยาวที่สำคัญต่อสังคมโดยรวม
ดร.ดันทน์ สุขทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชี้ให้เห็นว่าการเชื่อมโยงผู้คนเป็นบทบาทหลักขององค์กรมาโดยตลอด และจดหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งผ่านข่าวสารและความรู้สึก แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การเขียนจดหมายยังคงมีความสำคัญในการฝึกทักษะการคิดและเรียบเรียงความคิด การนำจุดแข็งด้านการเชื่อมโยงผู้คนมาต่อยอดในกิจกรรมนี้ ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่คนรุ่นใหม่อีกทางหนึ่ง
ผลกระทบและขั้นตอนต่อไป
งานประกาศผลและมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก ดร.เสรีย์ นนทสุขิต ดร.ดันทน์ สุขทรพันธุ์ และ ผศ.ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน
รางวัลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ อายุ 12-15 ปี และ 16-18 ปี พร้อมกันนี้ยังมีรางวัล Judges' Favourite Awards สำหรับผลงานที่คณะกรรมการชื่นชอบ รวมถึงการยกย่องทีมงานและผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม
นางสาวพราวพลิน สุริยาภิวร ผู้ประสานงานโครงการ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการตลอดงาน ขณะที่ นางสาวน้ำฟ้า พิบูลสงคราม ผู้ก่อตั้งและประธานโครงการ ได้ถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนแสดงศักยภาพผ่านตัวอักษร
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของวันไปรษณีย์โลกที่กำหนดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคมของทุกปี โดยเน้นย้ำบทบาทของเครือข่ายไปรษณีย์ในการเชื่อมโยงผู้คนและสังคมทั่วโลก ผ่านการส่งเสริมทักษะการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสร้างสรรค์
การสนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของไปรษณีย์ไทยในการสืบสานคุณค่าของการสื่อสารผ่านจดหมาย และสนับสนุนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy