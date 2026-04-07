ไบรอัน ตัน เผยความรู้สึกในใจตั้งแต่ 3 ขวบ สู่การเป็นสาวทรานส์ ใช้ชื่อใหม่ “ไบรโอนี่”

ไบรอัน ตัน อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เปิดใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต สู่การเป็นผู้หญิงข้ามเพศ พร้อมเผยความรู้สึกที่เก็บงำมาตั้งแต่เด็ก และเหตุผลในการตัดสินใจครั้งสำคัญ
“ ไบรอัน ตัน ” อินฟลูเอนเซอร์ ชื่อดัง ออกมาเปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต ด้วย การเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นผู้หญิง ข้ามเพศ พร้อมใช้ชื่อใหม่ว่า “ ไบรโอนี่ ” ในการเปิดใจครั้งนี้ ไบรโอนี่ ได้เปิดเผยถึง ความรู้สึก และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก โดยเล่าว่าตนเองเริ่มรู้สึกชอบผู้ชายตั้งแต่ตอนอายุ 3 ขวบ เมื่อได้ไปเข้าเนอร์สเซอรี่และได้ใกล้ชิดกับเพื่อนผู้ชาย ความรู้สึก นี้ได้ฝังรากลึกในใจมาโดยตลอด ไบรโอนี่ ได้เริ่มต้นกระบวน การเปลี่ยนแปลง ตัวเองด้วยการปรึกษาแพทย์ และเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมน
เพื่อปรับเปลี่ยนสรีระให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง นอกจากนี้ ไบรโอนี่ยังได้เข้ารับการประเมินจากจิตแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปอย่างรอบด้านและสอดคล้องกับความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง\การตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศของไบรโอนี่ เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือความต้องการที่จะมีความสุขในเรื่องเพศอย่างแท้จริง ไบรโอนี่ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้เลิกรากับแฟนคนเก่าที่คบกันมานานถึง 15 ปี เธอก็รู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะเธอต้องการความรักและความผูกพันเป็นพื้นฐานสำคัญ นอกจากนี้ ไบรโอนี่ยังได้อธิบายถึงความรู้สึกของตนเองในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเธอมักจะแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงอย่างเต็มที่เสมอมา\ในการเปิดใจกับสื่อมวลชน ไบรโอนี่ได้แสดงความรู้สึกดีใจและตื่นเต้นอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนเธอมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดแปลงเพศที่วางแผนไว้ จำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากเธอเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดจมูกมา ทำให้ยังไม่พร้อมสำหรับการดมยาสลบ อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ในระหว่างการผ่าตัด แม้จะต้องเผชิญกับความผิดหวังเล็กน้อย แต่ไบรโอนี่ยังคงมองโลกในแง่ดีและรอคอยโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเร็ววันนี้ ไบรโอนี่ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของการสร้างคอนเทนต์ หรือการแสดงใดๆ แต่เป็นสิ่งที่มาจากความรู้สึกภายในจิตใจของเธออย่างแท้จริง และเธอพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบนเส้นทางใหม่ที่เธอเลือกแล้
