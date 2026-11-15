ไบรตัน ไล่กวดอาร์เซน่อลด้วยฟอร์มโหด เฮเซเลอร์เปลี่ยนเกมรับสวยเป็นดุดัน
ไบรตัน ผงาดขึ้นอันดับ 2 พรีเมียร์ลีก ไล่หลังอาร์เซน่อลเพียง 5 คะแนน หลังทำผลงาน 10 นัดแรกเหนือ expectations ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันขึ้นกว่าเดิม ภายใต้การนำทัพของฟาเบียน เฮเซเลอร์
ทีม ไบรตัน &แอนด์โฮฟ อัลเบียน ยืนยันสถานะว่าเป็นความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฤดูกาล พรีเมียร์ลีก ปัจจุบัน หลังทำผลงานโดดเด่นจนพุ่งขึ้นสู่อันดับ 2 ของตารางคะแนนชั่วคราว เป็นรองเพียงผู้นำตารางอย่าง อาร์เซน่อล เพียง 5 คะแนนเท่านั้น ในระยะ 10 นัดแรกของฤดูกาลนี้ ไบรตัน สร้างความประทับใจด้วยการชนะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้นอกบ้าน 1-0 เปิดบ้านถล่ม แอสตัน วิลลา 4-0 และโชว์ฟอร์มสะท้านโลกด้วยการล้ม อาร์เซน่อล ยักษ์ใหญ่แห่งลีกไปถึง 3-0
สถิติรุกกระจาย เสียบกต่ำสุดในลีก
ความน่าทึ่งของ ไบรตัน อยู่ที่สถิติการทำประตูที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ โดยทำไปทั้งหมด 26 ประตูจากการลงสนาม 10 นัดแรก ซึ่งเป็นจำนวนประตูสูงสุดเมื่อเทียบกับทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมด ขณะเดียวกันแนวรับของทีมก็แน่นหนาไม่แพ้กัน โดยเสียประตูไปเพียง 7 ลูกตลอดระยะเวลาดังกล่าว สถิติการบุกที่ยาวยืดและเด็ดขาดนี้เกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัยหลัก นั่นคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวผู้เล่นเอง และการจัดระเบียบระบบการเล่นของทีมใหม่อย่างมีวินัยAlso readหมออ๋อง เคาะฤกษ์วันที่ 10 เดือน 10 เวลา 10 โมง เข้าพรรคเป็นธรรม ย้ำไม่ตระบัตสัตย์
เฮเซเลอร์เปลี่ยนเกมสวยเป็นดุดัน
เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือ ฟาเบียน เฮเซเลอร์ กุนซือชาวเยอรมัน วัย 33 ปี ซึ่งตระหนักดีว่าการเล่นฟุตบอลที่สวยงามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการคงอยู่ระดับบนสุดในอดีต ไบรตัน มีจุดขายเรื่องบอลครองบอลที่สวยงาม แต่ขาดความหวือหวาและลูกหนัก อย่างไรก็ตาม เฮเซเลอร์ ได้ปรับทีมให้ดุดันขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยยังคงความแน่นอนของเกมนั้นไว้ ไม่ให้หายไป สไตล์การเล่นที่เข้มข้นขึ้นทำให้ทีมสามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับใกล้เคียงกันอย่าง ลีดส์ ยูไนเต็ด, บอร์นมัธ, เบรนต์ฟอร์ด และเอฟเวอร์ตัน ซึ่งล้วนแต่มีจุดเด่นเรื่องความฟิตและลูกหนักได้อย่างทัดเทียม
เฮเซเลอร์ ยังเน้นย้ำให้ลูกทีมใส่ใจเรื่องจิตวิทยาเกม โดยเริ่มจากการทำเรื่องพื้นฐานให้ดีที่สุด เริ่มตั้งแต่เกมเปิดฉากด้วยการขอชัยชนะในการแย่งลูกโหม่งครั้งแรก และชัยชนะในการเข้าแท็กเกิลครั้งแรกให้ได้ ซึ่งเป็นการสร้างข้อได้เปรียบเล็กๆ น้อยๆ หรือที่เรียกว่า "SMALL BATTLE" เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทีมตลอด 90 นาที แนวคิดจิตวิทยานี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทรงประสิทธิภาพอย่างมากในการเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมการแข่งขัน
รับมือแรงสูญหายพร้อมแทนที่ทันที
ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ไบรตัน ต้องเผชิญกับแรงสูญหายครั้งใหญ่เมื่อต้องปล่อย คาร์ลอส บาเลบา ให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ยาน ปอล ฟาน เฮ็กเคอ ให้ สเปอร์ส นอกจากนี้ แดนนี่ เวลเบ็ก ก็ย้ายไปร่วมทีม เชลซี อย่างน่าเสียดาย ทว่าสิ่งที่ทำให้ทีมยังคงเดินหน้าต่อได้คือแผนสำรองที่เตรียมไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทีมมีลิสต์รายชื่อบุคคล ทั้งนักเตะ สตาฟฟ์โค้ช และผู้บริหาร ที่พร้อมจะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงได้ทันทีโดยไม่ต้องสูญเสียจังหวะเกม
ตัวอย่างที่เห็นชัดคือกรณีของ แดนนี่ เวลเบ็ก ที่หายไป ไบรตัน ก็ดัน ซารา ลัมปอส-คอสตูลาส์ กองหน้าทีมชาติกรีซ ขึ้นมาเป็นตัวเลือกตัวจริงทันที ส่วนในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาล์ฟที่เสีย ฟาน เฮ็กเคอ ไป ทีมก็ตัดสินใจซื้อ ลูก้า วุสโควิช จาก สเปอร์ส มาเสริมแกร่งแทนที่ได้อย่างลงตัว การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ ไบรตัน ไม่หวั่นไหวกับกระแสข่าวการย้ายทีมของผู้เล่นตัวจริง และยังคงทำผลงานได้น่าพอใจในทุกๆ นัด
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