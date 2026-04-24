ไนกี้ นิธิดล ยันไม่ทิ้งวงการ! ปรับตัวสู้ภัยวิกฤต

พระเอกกล้ามแน่น ไนกี้ นิธิดล ยืนยันยังคงมุ่งมั่นทำงานแสดง แม้สถานการณ์วงการบันเทิงจะเผชิญวิกฤต ปรับตัวเลือกงานอย่างรอบคอบ ป้องกันปัญหาถูกโกงเงิน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและผู้อื่น
ท่ามกลางสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมบันเทิงไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักหน่วง ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตละครและซีรีส์ ทำให้งานแสดงสำหรับนักแสดงหลายคนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด หลายคนต้องเผชิญกับภาวะตกงาน หรือต้องปรับตัวเพื่อหาช่องทางใหม่ ๆ ในการหารายได้ แต่สำหรับนักแสดงหนุ่ม “ไนกี้ นิธิดล ป้อมสุวรรณ” กลับยืนยันหนักแน่นว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะอยู่ในวงการบันเทิงต่อไป ไม่คิดที่จะละทิ้งสิ่งที่รักและทำมาตลอด แม้จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความยากลำบากก็ตาม ไนกี้ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกและแนวทางการปรับตัวของเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง และการเลือกงานอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไนกี้กล่าวว่า เขาตระหนักดีถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวงการบันเทิงจากภาวะเศรษฐกิจและการลดลงของการผลิตงานจากช่องโทรทัศนหลัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากในวงการ อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องน่าสิ้นหวัง แต่กลับมองว่าเป็นโอกาสในการปรับตัวและพัฒนาตนเอง เขาได้ใช้เวลาในช่วงที่งานแสดงน้อยลงในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ เตรียมความพร้อมสำหรับโปรเจกต์ใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต นอกจากนี้ เขายังได้เปิดใจว่าในช่วงหลังมีผู้จัดหน้าใหม่หลายรายติดต่อเข้ามาเสนองาน ทั้งละครและซีรีส์ แต่เขาได้เพิ่มความระมัดระวังในการคัดเลือกงานมากขึ้น โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของผู้จัดและเงื่อนไขในการทำงานอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการถูกโกงเงินหรือการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในวงการบันเทิง และทำให้เสียเวลาและพลังงานในการติดตามทวงเงินคืน การตัดสินใจเลือกงานอย่างรอบคอบของไนกี้ ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีงานทำ แต่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามาในชีวิต เขาเชื่อว่าการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิมจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับตัวเองและผู้คนรอบข้างได้ นอกจากนี้ เขายังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีทัศนคติเชิงบวกและการมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์ แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ การรักษาความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำสิ่งที่รัก จะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ในที่สุด ไนกี้ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการสนับสนุนซึ่งกันและกันในวงการบันเทิง โดยเชื่อว่าการร่วมมือกันและแบ่งปันประสบการณ์ จะช่วยให้ทุกคนสามารถรับมือกับความท้าทายและเติบโตไปด้วยกันได้ เขาหวังว่าสถานการณ์ในวงการบันเทิงจะดีขึ้นในอนาคต และทุกคนจะสามารถกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้
