ไทย-เมียนมา-จีน ประชุมฉุกเฉิน แก้สารพิษข้ามพรมแดนแม่น้ำสาย-แม่น้ำกก
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงประชุมเตรียมการ 3 ฝ่าย ไทย-เมียนมา-จีน เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมปนเปื้อนในแม่น้ำสายและแม่น้ำกกอย่างยั่งยืน
สีหศักดิ์ พวงแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการจัดประชุมเชิงเทคนิคแบบสามฝ่าย ระหว่างไทย เมียนมา และ จีน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการหารืออย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนจากสารเคมีปนเปื้อนที่ไหลลงมาตามแนวตะเข็บชายแดนใน แม่น้ำสาย และ แม่น้ำกก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ประชุมเตรียมการ 3 ฝ่าย เตรียมแก้ปัญหาที่ต้นทาง
การประชุมระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกายนนี้ ถือเป็นขั้นตอนการเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจขั้นสุดท้าย โดยคณะทำงานจะหารือถึงรายละเอียดมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่ต้องมุ่งไปที่การควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษโดยตรงAlso read“เก้า นพเก้า” ชวนลุ้น 2 ตอนสุดท้ายละครเข้มข้น ปลื้มคนเห็นพัฒนาการ ลั่นคำติชมคือแรงกระตุ้นให้เติบโต
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการเตรียมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ล่วงหน้าแล้ว ขณะที่การเข้าร่วมประชุมในวันนี้จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระดับนโยบาย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ ทูตจีน รวมถึงสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจในเจตนารมณ์ของการแก้ไขปัญหา
จุดยืนจีนและเมียนมา ผลักดันมาตรการควบคุมเหมือง
สีหศักดิ์ พวงแก้ว ระบุว่า中国政府ได้แสดงท่าทีชัดเจนต่อปัญหานี้มาแล้วหลายครั้งผ่านความสัมพันธ์ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีของจีนและสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ซึ่งทั้งสองท่านตระหนักถึงความกังวลของไทยอย่างเต็มที่
จีนยืนยันหลักการที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม แม้จะเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนจีนที่เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านก็ตาม ซึ่งหลักการนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำมาใช้ในการเจรจาความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัฐฉาน
สำหรับเมียนมานั้น ไทยได้แลกเปลี่ยน观点กับพลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไลง์ ประธานาธิบดีเมียนมามาแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องร่วมมือกันดูแลแม่น้ำสายและแม่น้ำกกซึ่งเป็นแหล่งน้ำร่วมกัน โดยจีนจะทำการสื่อสารกับผู้ที่ทำเหมืองในพื้นที่รัฐฉานให้ระมัดระวังและควบคุมการปล่อยสารพิษให้เข้มงวดขึ้น
มาตรการปฏิบัติจริง ห้องปฏิบัติการแม่ฟ้าหลวง
นอกเหนือจากการพูดคุยเชิงนโยบายแล้ว ทางประเทศจีนได้เสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรมโดยจะทำการตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มาตรการนี้จะมีการนำผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของจีนเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับฝ่ายไทย เพื่อช่วยตรวจสอบและติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงวิเคราะห์ต้นตอของมลพิษที่แน่นอน เพื่อประกอบการออกมาตรการควบคุมเอกชนที่ทำเหมืองในพื้นที่ชายแดนให้มีความระมัดระวังและรับผิดชอบมากขึ้น
สีหศักดิ์ พวงแก้ว เน้นย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อจากนโยบายระดับผู้นำประเทศ ทั้งจากการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีจีน และนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีจีน รวมถึงการเยือนเมียนมาของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทย ซึ่งทุกฝ่ายต่างมุ่งหวังให้ปัญหาแม่น้ำสายและแม่น้ำกกได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและยั่งยืนในอนาคต
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