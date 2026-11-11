ไทย-ฝรั่งเศสเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
รัฐบาลไทยและฝรั่งเศสสนับสนุนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและตรวจจับยาเสพติด
ปลัดกระทรวง ยุติธรรม ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือข้อราชการกับ เฌราล ดาร์มาแน็ง (H.E. Mr. Gérald Darmanin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือ ทวิภาคี ไทย - ฝรั่งเศส ในด้านกระบวนการ ยุติธรรม
การหารือข้อราชการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในการส่งเสริมความปลอดภัยและตรวจจับยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศไทยAlso readNothing ขาย Headphone (1) Pro พร้อม Phone (4a) Pro ราคาใหม่
ความร่วมมือด้านยาเสพติดและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมฝรั่งเศสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเพื่อติดตามเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและการลักลอบขนยาเสพติดผ่านสนามบิน ส่วนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากกลไกความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา (MLAT) ในการสืบสวนสอบสวน
การพัฒนาวิชาชีพโนตารีและกฎหมายสมรสเท่าเทียม
ทั้งสองฝ่ายยังหารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน ทั้งการพัฒนาวิชาชีพโนตารีในประเทศไทยเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม
การความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในด้านนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความยุติธรรมสำหรับประชาชนทุกคน
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