TH
Advertisement
Politics

ไทย-ฝรั่งเศสเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ

thestandardth#16 in ประเทศไทย
ไทย-ฝรั่งเศสเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
ไทย · ฝรั่งเศส · ยุติธรรม
Advertisement

รัฐบาลไทยและฝรั่งเศสสนับสนุนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและตรวจจับยาเสพติด

ปลัดกระทรวง ยุติธรรม ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือข้อราชการกับ เฌราล ดาร์มาแน็ง (H.E. Mr. Gérald Darmanin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือ ทวิภาคี ไทย - ฝรั่งเศส ในด้านกระบวนการ ยุติธรรม

การหารือข้อราชการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในการส่งเสริมความปลอดภัยและตรวจจับยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศไทย

Also readNothing ขาย Headphone (1) Pro พร้อม Phone (4a) Pro ราคาใหม่

ความร่วมมือด้านยาเสพติดและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมฝรั่งเศสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเพื่อติดตามเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและการลักลอบขนยาเสพติดผ่านสนามบิน ส่วนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากกลไกความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา (MLAT) ในการสืบสวนสอบสวน

Advertisement

การพัฒนาวิชาชีพโนตารีและกฎหมายสมรสเท่าเทียม

ทั้งสองฝ่ายยังหารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน ทั้งการพัฒนาวิชาชีพโนตารีในประเทศไทยเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม

การความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในด้านนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความยุติธรรมสำหรับประชาชนทุกคน

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
ไทย ฝรั่งเศส ยุติธรรม ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือ

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all