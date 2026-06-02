ไทย-ซาอุดีอาระเบียลงนามความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ

บริษัทซีเคียวริตี้ พิทช์ และ Aljazeera Falcons LLC – JFCO ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ (Converged Security) โดยเชื่อมโยงการบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ OneFence, OneForce และ OneLife ซึ่งรองรับการใช้งานในองค์กรรัฐ เอกชน เมืองอัจฉริยะ และภาคประชาชน นอกจากนี้ Security Pitch ยังเป็นผู้พัฒนาโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ (Converged Security) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Mr. Naif Majdali ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลจาซีรา ฟอลคอนส์ จำกัด (Aljazeera Falcons LLC – JFCO) ประเทศซาอุดีอาระเบีย ผู้พัฒนาโซลูชันด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GeoAI) โดยได้รับเกียรติจาก H.E.
Mr. Osama Kokandy ประธาน สภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย-ไทย ร่วมเป็นพยาน ณ กรุงเทพฯ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผลักดันการบูรณาการเทคโนโลยีที่เป็นความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายเพื่อยกระดับและต่อยอดเชิงธุรกิจในประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนการขยายศักยภาพของเทคโนโลยีไปสู่ประเทศอื่นๆนายปกรณ์ ทองจีน Co-Founder & CEO บริษัทซีเคียวริตี้ พิทช์ เปิดเผยว่า ‘เราได้เดินทางไปเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียหลายครั้ง เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโตด้านเทคโนโลยี และได้มีการหารือด้านธุรกิจกับ Aljazeera Falcons LLC – JFCO มาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่เราได้มาพบกันที่ประเทศไทยและลงนามตกลงความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ ( Converged Security ) ฝีมือคนไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ความร่วมมือนี้จะช่วยตอบโจทย์ในการสร้างระบบนิเวศเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัยและยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วย’ โดยเชื่อมโยงทั้งการบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ OneFence, OneForce และ OneLife ซึ่งรองรับการใช้งานในองค์กรรัฐ เอกชน เมืองอัจฉริยะ และภาคประชาชน นอกจากนี้ Security Pitch ยังเป็นผู้พัฒนาโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ (Converged Security) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสาก
Thai-Saudi Arabia Joint Venture Converged Security Onefence Oneforce Onelife Security Pitch
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