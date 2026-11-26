ไทย-เมียนมาจับมือแก้พิษแม่น้ำข้ามพรมแดน ลงมือเก็บตัวอย่างปี 2570
ไทยและเมียนมาจัดประชุม Joint Working Group ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ ตั้งเป้าหมายแก้ปัญหามลพิษในแม่น้ำกกและแม่น้ำสาย โดยจะเริ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำร่วมกันในช่วงปลายปี 2569
ประเทศ ไทย และสหภาพ เมียนมา ได้เริ่มต้นการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำบริเวณพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลข้ามพรมแดน ครั้งที่ 1 หรือ Joint Working Group: JWG ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2569) เพื่อประสานความร่วมมือเชิงลึกในการป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศ
คณะผู้แทนระดับสูงร่วมกำหนดกรอบการทำงาน
คณะผู้แทนระดับสูงของเมียนมา นำโดยนาย Hla Maung Thein ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมียนมา และ ดร. San Oo อธิบดีกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ รวมถึงผู้แทนจากรัฐฉาน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดทำแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืนAlso readSCB EIC ปรับเพิ่ม GDP ไทยปี 69 โต 2.6% ปี 70 แตะ 2.4% เตือนฟื้นตัว K-shaped
ทั้งสองฝ่ายได้มีมติเห็นชอบในกรอบการดำเนินงานร่วมระยะเริ่มต้นเป็นเวลา 1 ปี และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ซึ่งครอบคลุมการทำงานสำคัญใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกัน การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและประเมินความเสี่ยง การคุ้มครองสุขภาพประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
แผนปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำสากล
กรมควบคุมมลพิษของไทยและกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมียนมา จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน ตามแผนการติดตามคุณภาพน้ำทั้งสองประเทศเห็นชอบในหลักการกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำกก ประเทศละ 4 จุด และแม่น้ำสาย ประเทศละ 2 จุด เพื่อสร้างมาตรฐานข้อมูลที่ยอมรับร่วมกัน
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำทั้งสองประเทศจะเริ่มดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงเดือนธันวาคม 2569 ถึงมกราคม 2570 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลตรวจวัดร่วมกันเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์แนวโน้มมลพิษและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด
ขยายผลศึกษาผลกระทบเชิงลึกต่อสุขภาพ
นอกเหนือจากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทั่วไป แผนงานนี้จะขยายขอบข่ายการตรวจสอบไปสู่คุณภาพตะกอนดิน การสะสมสารปนเปื้อนในสิ่งมีชีวิตในน้ำ คุณภาพดินเพื่อการเกษตรและพืชผัก ตลอดจนการประเมินแหล่งกำเนิดมลพิษและความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง
การดำเนินการในประเด็นสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ในการเข้าถึงข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าอย่างมีนัยสำคัญ
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