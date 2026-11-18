ไทย-สหรัฐฯบรรลุข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนARTยกเลิกภาษีศุลกากรสินค้าสหรัฐ
รัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน(ART) ยกเลิกภาษีศุลกากร 100% ขจัดอุปสรรคไม่ใช้ภาษี ชี้ผลดีต่อกลุ่มสินค้าเกษตรและไวน์สหรัฐ
ประธานาธิบดี สหรัฐ อเมริกาได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความตกลงการค้าต่างตอบแทน (ART) ระหว่าง สหรัฐ อเมริกาและราชอาณาจักร ไทย อย่างเป็นทางการ เพื่อปิดฉากการเจรจาที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน โดยทั้งสองฝ่ายประกาศบรรลุข้อสรุปในสาระสำคัญ (substantial conclusion) เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา การลงนามนี้标志着ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีการเปิดเสรีทางการค้าอย่างมีนัยสำคัญ
รายละเอียดสาระสำคัญและกลไกการยกเลิกภาษี
ประเทศไทยมีพันธะสัญญาชัดเจนในการยกเลิกภาษีศุลกากรทั้งหมดสำหรับสินค้าส่งออกจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งครอบคลุมกลุ่มสินค้าหลักที่สหรัฐอเมริกาผลักดันมาโดยตลอด ได้แก่ ยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เอทานอล และเนื้อสัตว์ปีก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมุ่งมั่นที่จะขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ที่เป็นปัญหาเรื้อรังในหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นAlso read'อนุทิน-ทรัมป์' ลงนามแล้ว เจรจาการค้า ART บรรลุข้อตกลง
ในด้านการขยายการนำเข้า สหรัฐฯ ได้ระบุเป้าหมายเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย โดยประเมินมูลค่ารวมไว้ที่ประมาณ 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของทั้งสองประเทศที่จะสร้างสมดุลทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน โดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ให้คำมั่นว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรอเมริกัน และยืนยันว่าเป็นผลลัพธ์ที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกา
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคเอกชน
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนำเข้าไวน์รายใหญ่ในไทย ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ในปีที่ผ่านมา ไทยนำเข้าไวน์จากสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าสูงถึง 14 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 490 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีการนำเข้ามูลค่าประมาณ 9.68 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 400 ล้านบาท ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการไวน์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในหมู่ผู้บริโภคไทย
เมื่อพิจารณาตลาดไวน์นำเข้าโดยรวมในไทย พบว่ามีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 4,720 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนราวร้อยละ 0.86 ของตลาดไวน์ในประเทศไทยทั้งหมดซึ่งมีมูลค่าราว 4.7 หมื่นล้านบาท สำหรับประเทศที่ส่งออกไวน์เข้ามาในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อิตาลี สหรัฐอเมริกา และชิลี โดยสามประเทศแรกมีส่วนแบ่งตลาดการนำเข้าไวน์รวมกันมากกว่าร้อยละ 75
ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดและขั้นตอนถัดไป
แม้ว่าไทยจะลดอากรขาเข้าไวน์ทั่วไปเหลือร้อยละ 0 ไปแล้วตั้งแต่ปี 2567 แต่ความตกลง ART จะช่วยผูกพันอัตราภาษีศุลกากรร้อยละ 0 นี้เป็นการถาวร ซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนทางการค้า และที่สำคัญคือจะลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น ขั้นตอนการจดทะเบียนฉลากและใบอนุญาตนำเข้า ทำให้ต้นทุนการจัดการของผู้ประกอบการลดลง
การเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดโอกาสให้ไวน์จากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โอเรกอน และวอชิงตัน เข้ามาทำตลาดมากขึ้นด้วยแบรนด์ใหม่ๆ และมีช่องทางการจำหน่ายที่กว้างขึ้นในโรงแรมระดับ 5 ดาว ร้านอาหารระดับพรีเมียม ที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งชื่นชอบการบริโภคไวน์ด้วยมาตรฐานคุณภาพ
หากมีการลดภาษีนำเข้าเมล็ดกาแฟจากสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ตลาดไทยอาจเผชิญทั้งโอกาสและความท้าทาย ในด้านหนึ่ง ผู้ประกอบการไทยจะมีทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น และหากสามารถนำเข้าได้ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยต้นทุนที่ลดลง ก็อาจช่วยลดภาระต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจเครื่องดื่มได้ đáng kể
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเงื่อนไขดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในประเทศไทยอย่างไรบ้าง เนื่องจากต้องพิจารณาความสมดุลระหว่างการลดต้นทุนสำหรับผู้ผลิตกับการปกป้องรายได้ของผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จระยะยาวของความตกลงการค้าต่างตอบแทนนี้ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม
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